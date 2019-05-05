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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2808280928102811

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 124
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
32
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
40
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:44

Re: Політичні дискусії

такого цирка на этом ресурсе ещё не было. Модераторы дошли до того, что редактируют сообщения, удаляя "лишние" предложения--это уже перебор. Не хочу больше в этом участвовать :D Благо мне это сделать легко--достаточно удалить пароль из "стики пасворд", который я не знаю, дабы не было соблазнов. Это не детская обида, просто тут уже не посмеяться не поплакать--просто не знаю, что делать в "виртуальном реалити-цирке". Может конечно я всё неправильно понимаю и ошибаюсь (даже наверняка так и есть), но уж мозг не перепрошить :D
Всем удачи!
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"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:50

Re: Політичні дискусії

  baran написав:такого цирка на этом ресурсе ещё не было. Модераторы дошли до того, что редактируют сообщения, удаляя "лишние" предложения--это уже перебор. Не хочу больше в этом участвовать Благо мне это сделать легко--достаточно удалить пароль из "стики пасворд", который я не знаю, дабы не было соблазнов. Это не детская обида, просто тут уже не посмеяться не поплакать--просто не знаю, что делать в "виртуальном реалити-цирке". Может конечно я всё неправильно понимаю и ошибаюсь (даже наверняка так и есть), но уж мозг не перепрошить
Всем удачи!
Все буде добре!
Україна понад усе! Хай щастить
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:52

  baran написав:такого цирка на этом ресурсе ещё не было. Модераторы дошли до того, что редактируют сообщения, удаляя "лишние" предложения--это уже перебор. Не хочу больше в этом участвовать :D Благо мне это сделать легко--достаточно удалить пароль из "стики пасворд", который я не знаю, дабы не было соблазнов. Это не детская обида, просто тут уже не посмеяться не поплакать--просто не знаю, что делать в "виртуальном реалити-цирке". Может конечно я всё неправильно понимаю и ошибаюсь (даже наверняка так и есть), но уж мозг не перепрошить :D
Всем удачи!
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Україна понад усе! Хай щастить

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:54

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 2808280928102811
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