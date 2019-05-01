Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я так и думал. Тоже интересно. Мнение о заказном характере статьи уже тоже антиукраин кое?
Скорее похоже на паранойю - во всем, что не совпадает с собственным мнением, видеть заказуху. В итоге все, кто не размазывал сопли не ныл о зраде, и кто критически относится к выбору Зе в качестве президента, причисляются к типа проплаченным писакам - такая удобная и простая модель мира, все плоское, черно-белое и прямоугольное. Апогей инфантилизма
Упаси бог! Кстати, я к нему отношусь тоже критически. Но пока о нем ничего не пишу - подожду действий. И обратите внимание, я до последнего дня перед выборами и, по-моему, даже после писал о рисках, связанных с Зеленским. А заметка, на кот. Вы дали ссылку, в общем-то, не о нём, а об избирателях, о народе, о причинах такого голосования.
P.s. кстати, и оскорблений в сторону Порошенко, вроде, не допускал. Да и о терминологии - "порохоботы" почти всегда писал в кавычках за неимением подходящего термина. И достаточно редко писал без кавычек уже в совершенно явных случаях.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 тра, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
... не знаю як ви, а я настільки повірив/довірився Зе, що вже крім набитих гривнедепостовпців, заліз одним чималим гривнедепо на РІК!(нерозривне) ....і стратегію свою змінив: замість того, щоб до середини літа сформувати свій портфель 95/5 дол/грн, я схиляюсь до 30/70 дол/грн!
.... от що значіть ВІРА У КРАЩЕ МАЙБУТНЄ!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4