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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2809281028112812>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 125
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
32
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
41
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:03

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:09

Долярчик
Альо, вибори закінчились. Навіщо ці агітаційні ролики за Зеленського тут?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:13

  baran написав:такого цирка на этом ресурсе ещё не было. Модераторы дошли до того, что редактируют сообщения, удаляя "лишние" предложения--это уже перебор. Не хочу больше в этом участвовать :D Благо мне это сделать легко--достаточно удалить пароль из "стики пасворд", который я не знаю, дабы не было соблазнов. Это не детская обида, просто тут уже не посмеяться не поплакать--просто не знаю, что делать в "виртуальном реалити-цирке". Может конечно я всё неправильно понимаю и ошибаюсь (даже наверняка так и есть), но уж мозг не перепрошить :D
Всем удачи!
Все буде добре!
Україна понад усе! Хай щастить


Мда , вот не ожидал так не ожидал !
Не псиХУЙте и возвращайтесь.
Так же нельзя на все реагировать .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:16

andrijk777

Обычно , насколько я помню по валютной ветке , это случалось после лишней подрезанной соточке чемергеса.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:38

Re: Політичні дискусії

https://my.ua/news/cluster/2019-05-04-d ... ii-etiketa
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:57

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Почему удалили содержательные посты с кучей расчетов?!

Прошу вернуть! Можно - на ветку энергоносителей
Сразу надо писать в профильной ветке. Вы не маленькие, я вам не нянька.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:01

Завтра возвращается Савик Шустер в Украину.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:04

  freeze написав:Завтра возвращается Савик Шустер в Украину.

у него плохо с деньгами? :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:09

Кто нибудь знаком с оригиналом?
ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона Черчілля
02.05.2019
https://uareads.club/2019/05/02/ce-bylo ... D1%96llia/

ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона ЧерчілляЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона Черчілля

Ці росіяни непередбачувані. Вони заморили своїх селян голодом. Вони затопили родючі землі, щоб зробити електростанції.

Вони забруднили урожайні райони відходами від ядерної промисловості.

У них невелика щільність населення, а й при цьому вони примудрилися загидити свою країну настільки, що тепер змушені купувати зерно.

Я думав, що помру від старості. Але коли Росія, що годувала раніше всю Європу хлібом, стала закуповувати зерно, Я зрозумів, що помру від сміху.

Сталін захопив величезну аграрну країну і перетворив її на сировинний придаток і ядерний смітник.

Тільки один Ленін міг би вивести росіян з того болота, куди він сам їх завів. Але Леніна вони успішно отруїли.

Через пару поколінь вони ще або вже деградують і не зможуть навіть самостійно добувати корисні копалини.

Народ буде вимирати, а диктатори і їх слуги будуть жити, купуючи у нас предмети розкоші і продаючи сусіднім країнам концесії … Для російських лідерів це найвигідніший бізнес.

Так що якщо ми зможемо запобігти їх військовій агресії, то в інтересах Великобританії, та й інших Західно-Європейських країн, зберігати СРСР якомога довше: це вигідна сировинна база і хороший ринок збуту морально – застарілої продукції.

Вони знищують у себе кібернетику і генетику – тим краще для нас, ми будемо продавати їм насіння і електронні пристрої.

Крім того, за символічну плату в Росію можна буде збувати ядерні відходи.

Досить зупинити радянську експансію, і вони знищать себе самі без яких би то не було активних дій з нашого боку … ***

У. Черчилль
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:12

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Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 05 тра, 2019 22:17, всього редагувалось 2 разів.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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