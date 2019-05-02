ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона Черчілля02.05.2019ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона ЧерчілляЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона ЧерчілляЦі росіяни непередбачувані. Вони заморили своїх селян голодом. Вони затопили родючі землі, щоб зробити електростанції.Вони забруднили урожайні райони відходами від ядерної промисловості.У них невелика щільність населення, а й при цьому вони примудрилися загидити свою країну настільки, що тепер змушені купувати зерно.Я думав, що помру від старості. Але коли Росія, що годувала раніше всю Європу хлібом, стала закуповувати зерно, Я зрозумів, що помру від сміху.Сталін захопив величезну аграрну країну і перетворив її на сировинний придаток і ядерний смітник.Тільки один Ленін міг би вивести росіян з того болота, куди він сам їх завів. Але Леніна вони успішно отруїли.Через пару поколінь вони ще або вже деградують і не зможуть навіть самостійно добувати корисні копалини.Народ буде вимирати, а диктатори і їх слуги будуть жити, купуючи у нас предмети розкоші і продаючи сусіднім країнам концесії … Для російських лідерів це найвигідніший бізнес.Так що якщо ми зможемо запобігти їх військовій агресії, то в інтересах Великобританії, та й інших Західно-Європейських країн, зберігати СРСР якомога довше: це вигідна сировинна база і хороший ринок збуту морально – застарілої продукції.Вони знищують у себе кібернетику і генетику – тим краще для нас, ми будемо продавати їм насіння і електронні пристрої.Крім того, за символічну плату в Росію можна буде збувати ядерні відходи.Досить зупинити радянську експансію, і вони знищать себе самі без яких би то не було активних дій з нашого боку … ***У. Черчилль