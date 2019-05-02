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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2809281028112812 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 126 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 33 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 41 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 6% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 126 Додано: Нед 05 тра, 2019 22:26 Kudrjavuy написав: Кто нибудь знаком с оригиналом?



02.05.2019

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ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона ЧерчілляЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона Черчілля



Ці росіяни непередбачувані. Вони заморили своїх селян голодом. Вони затопили родючі землі, щоб зробити електростанції.



Вони забруднили урожайні райони відходами від ядерної промисловості.



У них невелика щільність населення, а й при цьому вони примудрилися загидити свою країну настільки, що тепер змушені купувати зерно.



Я думав, що помру від старості. Але коли Росія, що годувала раніше всю Європу хлібом, стала закуповувати зерно, Я зрозумів, що помру від сміху.



Сталін захопив величезну аграрну країну і перетворив її на сировинний придаток і ядерний смітник.



Тільки один Ленін міг би вивести росіян з того болота, куди він сам їх завів. Але Леніна вони успішно отруїли.



Через пару поколінь вони ще або вже деградують і не зможуть навіть самостійно добувати корисні копалини.



Народ буде вимирати, а диктатори і їх слуги будуть жити, купуючи у нас предмети розкоші і продаючи сусіднім країнам концесії … Для російських лідерів це найвигідніший бізнес.



Так що якщо ми зможемо запобігти їх військовій агресії, то в інтересах Великобританії, та й інших Західно-Європейських країн, зберігати СРСР якомога довше: це вигідна сировинна база і хороший ринок збуту морально – застарілої продукції.



Вони знищують у себе кібернетику і генетику – тим краще для нас, ми будемо продавати їм насіння і електронні пристрої.



Крім того, за символічну плату в Росію можна буде збувати ядерні відходи.



Досить зупинити радянську експансію, і вони знищать себе самі без яких би то не було активних дій з нашого боку … ***



У. Черчилль ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона Черчілля02.05.2019ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона ЧерчілляЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона ЧерчілляЦі росіяни непередбачувані. Вони заморили своїх селян голодом. Вони затопили родючі землі, щоб зробити електростанції.Вони забруднили урожайні райони відходами від ядерної промисловості.У них невелика щільність населення, а й при цьому вони примудрилися загидити свою країну настільки, що тепер змушені купувати зерно.Я думав, що помру від старості. Але коли Росія, що годувала раніше всю Європу хлібом, стала закуповувати зерно, Я зрозумів, що помру від сміху.Сталін захопив величезну аграрну країну і перетворив її на сировинний придаток і ядерний смітник.Тільки один Ленін міг би вивести росіян з того болота, куди він сам їх завів. Але Леніна вони успішно отруїли.Через пару поколінь вони ще або вже деградують і не зможуть навіть самостійно добувати корисні копалини.Народ буде вимирати, а диктатори і їх слуги будуть жити, купуючи у нас предмети розкоші і продаючи сусіднім країнам концесії … Для російських лідерів це найвигідніший бізнес.Так що якщо ми зможемо запобігти їх військовій агресії, то в інтересах Великобританії, та й інших Західно-Європейських країн, зберігати СРСР якомога довше: це вигідна сировинна база і хороший ринок збуту морально – застарілої продукції.Вони знищують у себе кібернетику і генетику – тим краще для нас, ми будемо продавати їм насіння і електронні пристрої.Крім того, за символічну плату в Росію можна буде збувати ядерні відходи.Досить зупинити радянську експансію, і вони знищать себе самі без яких би то не було активних дій з нашого боку … ***У. Черчилль Кто нибудь знаком с оригиналом?



Автор этого фейкового текста - Кузнецов Дмитрий Юрьевич

Дата формирования фейка - 20 марта 2010 года



В оригинальной статье автор кстати и обсуждает темы фейковости цитат в интернете и говорит - вот понаблюдаем, предположим, что Черчилль написал следующий текст и отследим как цитата будем обрастать подробностями, циркулируя от сайта к сайту и будет жить своей жизнью.



Так и произошло ))))) Автор этого фейкового текста - Кузнецов Дмитрий ЮрьевичДата формирования фейка - 20 марта 2010 годаВ оригинальной статье автор кстати и обсуждает темы фейковости цитат в интернете и говорит - вот понаблюдаем, предположим, что Черчилль написал следующий текст и отследим как цитата будем обрастать подробностями, циркулируя от сайта к сайту и будет жить своей жизнью.Так и произошло ))))) freeze 4 Повідомлень: 11371 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3551 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 22:40 freeze написав: Kudrjavuy написав: Кто нибудь знаком с оригиналом?



02.05.2019

https://uareads.club/2019/05/02/ce-bylo ... D1%96llia/



ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона ЧерчілляЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона Черчілля



Ці росіяни непередбачувані. Вони заморили своїх селян голодом. Вони затопили родючі землі, щоб зробити електростанції.



Вони забруднили урожайні райони відходами від ядерної промисловості.



У них невелика щільність населення, а й при цьому вони примудрилися загидити свою країну настільки, що тепер змушені купувати зерно.



Я думав, що помру від старості. Але коли Росія, що годувала раніше всю Європу хлібом, стала закуповувати зерно, Я зрозумів, що помру від сміху.



Сталін захопив величезну аграрну країну і перетворив її на сировинний придаток і ядерний смітник.



Тільки один Ленін міг би вивести росіян з того болота, куди він сам їх завів. Але Леніна вони успішно отруїли.



Через пару поколінь вони ще або вже деградують і не зможуть навіть самостійно добувати корисні копалини.



Народ буде вимирати, а диктатори і їх слуги будуть жити, купуючи у нас предмети розкоші і продаючи сусіднім країнам концесії … Для російських лідерів це найвигідніший бізнес.



Так що якщо ми зможемо запобігти їх військовій агресії, то в інтересах Великобританії, та й інших Західно-Європейських країн, зберігати СРСР якомога довше: це вигідна сировинна база і хороший ринок збуту морально – застарілої продукції.



Вони знищують у себе кібернетику і генетику – тим краще для нас, ми будемо продавати їм насіння і електронні пристрої.



Крім того, за символічну плату в Росію можна буде збувати ядерні відходи.



Досить зупинити радянську експансію, і вони знищать себе самі без яких би то не було активних дій з нашого боку … ***



У. Черчилль ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона Черчілля02.05.2019ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона ЧерчілляЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона ЧерчілляЦі росіяни непередбачувані. Вони заморили своїх селян голодом. Вони затопили родючі землі, щоб зробити електростанції.Вони забруднили урожайні райони відходами від ядерної промисловості.У них невелика щільність населення, а й при цьому вони примудрилися загидити свою країну настільки, що тепер змушені купувати зерно.Я думав, що помру від старості. Але коли Росія, що годувала раніше всю Європу хлібом, стала закуповувати зерно, Я зрозумів, що помру від сміху.Сталін захопив величезну аграрну країну і перетворив її на сировинний придаток і ядерний смітник.Тільки один Ленін міг би вивести росіян з того болота, куди він сам їх завів. Але Леніна вони успішно отруїли.Через пару поколінь вони ще або вже деградують і не зможуть навіть самостійно добувати корисні копалини.Народ буде вимирати, а диктатори і їх слуги будуть жити, купуючи у нас предмети розкоші і продаючи сусіднім країнам концесії … Для російських лідерів це найвигідніший бізнес.Так що якщо ми зможемо запобігти їх військовій агресії, то в інтересах Великобританії, та й інших Західно-Європейських країн, зберігати СРСР якомога довше: це вигідна сировинна база і хороший ринок збуту морально – застарілої продукції.Вони знищують у себе кібернетику і генетику – тим краще для нас, ми будемо продавати їм насіння і електронні пристрої.Крім того, за символічну плату в Росію можна буде збувати ядерні відходи.Досить зупинити радянську експансію, і вони знищать себе самі без яких би то не було активних дій з нашого боку … ***У. Черчилль Кто нибудь знаком с оригиналом?



Автор этого фейкового текста - Кузнецов Дмитрий Юрьевич

Дата формирования фейка - 20 марта 2010 года



В оригинальной статье автор кстати и обсуждает темы фейковости цитат в интернете и говорит - вот понаблюдаем, предположим, что Черчилль написал следующий текст и отследим как цитата будем обрастать подробностями, циркулируя от сайта к сайту и будет жить своей жизнью.



Так и произошло ))))) Автор этого фейкового текста - Кузнецов Дмитрий ЮрьевичДата формирования фейка - 20 марта 2010 годаВ оригинальной статье автор кстати и обсуждает темы фейковости цитат в интернете и говорит - вот понаблюдаем, предположим, что Черчилль написал следующий текст и отследим как цитата будем обрастать подробностями, циркулируя от сайта к сайту и будет жить своей жизнью.Так и произошло )))))

Спасибо - но факт заявленный в 10 - не завершен в 19м. Спасибо - но факт заявленный в 10 - не завершен в 19м. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6808 З нами з: 20.09.12 Подякував: 647 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 23:15 холява написав: baran написав: такого цирка на этом ресурсе ещё не было. Модераторы дошли до того, что редактируют сообщения, удаляя "лишние" предложения--это уже перебор. Не хочу больше в этом участвовать. Благо мне это сделать легко--достаточно удалить пароль из "стики пасворд", который я не знаю, дабы не было соблазнов. Это не детская обида, просто тут уже не посмеяться не поплакать--просто не знаю, что делать в "виртуальном реалити-цирке". Может конечно я всё неправильно понимаю и ошибаюсь (даже наверняка так и есть), но уж мозг не перепрошить

Всем удачи!

Все буде добре!

Україна понад усе! Хай щастить такого цирка на этом ресурсе ещё не было. Модераторы дошли до того, что редактируют сообщения, удаляя "лишние" предложения--это уже перебор. Не хочу больше в этом участвовать. Благо мне это сделать легко--достаточно удалить пароль из "стики пасворд", который я не знаю, дабы не было соблазнов. Это не детская обида, просто тут уже не посмеяться не поплакать--просто не знаю, что делать в "виртуальном реалити-цирке". Может конечно я всё неправильно понимаю и ошибаюсь (даже наверняка так и есть), но уж мозг не перепрошитьВсем удачи!Все буде добре!Україна понад усе! Хай щастить



Мда , вот не ожидал так не ожидал !

Не псиХУЙте и возвращайтесь.

Так же нельзя на все реагировать . Мда , вот не ожидал так не ожидал !Не псиХУЙте и возвращайтесь.Так же нельзя на все реагировать .

Цю гілку треба ігнорити, бо смітник. Розпалює ненависть і ворожнечу. Хай троляки між собою наодинці різвляться! А форум не треба залишати, це емоціний вчинок. Я теж збирався піти, а потім повернувся. Бо не можна друзів форумних лишати. А модерація, так ми всі погодилися, що приймаємо правила форума, що модератор може видаляти повідомлення. Я теж обурювався, а зараз попустило і спокійний як просвітльонний Будда... Мати свою точку зору нам ніхто не заборонить і висловлювати її тут, а модер хай править як йому душа велить. Навіщо боротися з повітряними млинами? В модера робота така...

Цю гілку треба ігнорити, бо смітник. Розпалює ненависть і ворожнечу. Хай троляки між собою наодинці різвляться!А форум не треба залишати, це емоціний вчинок. Я теж збирався піти, а потім повернувся. Бо не можна друзів форумних лишати.А модерація, так ми всі погодилися, що приймаємо правила форума, що модератор може видаляти повідомлення. Я теж обурювався, а зараз попустило і спокійний як просвітльонний Будда...Мати свою точку зору нам ніхто не заборонить і висловлювати її тут, а модер хай править як йому душа велить. Навіщо боротися з повітряними млинами? В модера робота така... У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26306 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1844 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 23:28 freeze написав:

В оригинальной статье автор кстати и обсуждает темы фейковости цитат в интернете и говорит - вот понаблюдаем, предположим, что Черчилль написал следующий текст и отследим как цитата будем обрастать подробностями, циркулируя от сайта к сайту и будет жить своей жизнью.



Так и произошло ))))) В оригинальной статье автор кстати и обсуждает темы фейковости цитат в интернете и говорит - вот понаблюдаем, предположим, что Черчилль написал следующий текст и отследим как цитата будем обрастать подробностями, циркулируя от сайта к сайту и будет жить своей жизнью.Так и произошло )))))



"Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность". В.И. Ленин "Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность". В.И. Ленин zРадио

Повідомлень: 2182 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 23:59 Kudrjavuy написав: .......

Спасибо - но факт заявленный в 10 - не завершен в 19м. .......Спасибо - но факт заявленный в 10 - не завершен в 19м.

Неверно - фейк, заявленный в 10-м, может не завершиться и в 59-м. Неверно - фейк, заявленный в 10-м, может не завершиться и в 59-м.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12987 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 00:12 Ukrainian написав:

Сгоревший в «Шереметьево» «Суперджет» был выпущен меньше двух лет назад





Медики сообщают уже о 13 погибших.



Подробности: https://regnum.ru/news/2623611.html



Плохо что путина в салоне не было Сгоревший в «Шереметьево» «Суперджет» был выпущен меньше двух лет назадМедики сообщают уже о 13 погибших.Подробности:Плохо что путина в салоне не было

Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами.

Надеюсь, Вы не испытываете радость по поводу аварии? Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами.Надеюсь, Вы не испытываете радость по поводу аварии?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12987 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 05:07 ЛАД написав: Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами. Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами.

Здесь похоже виноват человеческий фактор - паника пилотов.

В самолет ударила молния, отключилась автоматика. Бывает. В таких случаях полагается несколько часов мотать круги над аэропортом, сжечь топливо и садиться с пустыми баками. Но пилоты видимо запаниковали, и стали садиться полными. Если бы баки при посадки были пустыми, не было бы такого сильного возгорания при ударе и не было бы столько жертв. Здесь похоже виноват человеческий фактор - паника пилотов.В самолет ударила молния, отключилась автоматика. Бывает. В таких случаях полагается несколько часов мотать круги над аэропортом, сжечь топливо и садиться с пустыми баками. Но пилоты видимо запаниковали, и стали садиться полными. Если бы баки при посадки были пустыми, не было бы такого сильного возгорания при ударе и не было бы столько жертв. Tegularius Повідомлень: 839 З нами з: 11.02.14 Подякував: 150 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 05:28 Tegularius написав: ЛАД написав: Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами. Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами.

Здесь похоже виноват человеческий фактор - паника пилотов.

В самолет ударила молния, отключилась автоматика. Бывает. В таких случаях полагается несколько часов мотать круги над аэропортом, сжечь топливо и садиться с пустыми баками. Но пилоты видимо запаниковали, и стали садиться полными. Если бы баки при посадки были пустыми, не было бы такого сильного возгорания при ударе и не было бы столько жертв. Здесь похоже виноват человеческий фактор - паника пилотов.В самолет ударила молния, отключилась автоматика. Бывает. В таких случаях полагается несколько часов мотать круги над аэропортом, сжечь топливо и садиться с пустыми баками. Но пилоты видимо запаниковали, и стали садиться полными. Если бы баки при посадки были пустыми, не было бы такого сильного возгорания при ударе и не было бы столько жертв.

Дело в том, что оболочка, предохраняющая кабину и салон пассажирского самолета, устроена так, что проводит электричество, но не пропускает разряд к экипажу, пассажирам и электронике лайнера, объясняет Крис Хаммонд, член британского профсоюза пилотов гражданской авиации (Balpa), ныне вышедший на пенсию.

"В оболочке самолета - металлическая экранирующая сетка, - рассказывает он. - Что-то вроде электропроводной марли, которой укрыт весь лайнер".

Перед тем как авиалайнер вводится в эксплуатацию, всё это тщательнейшим образом проверяется, причем процесс проверки включает в себя симуляцию ударов молнии.



###

Было время, когда пассажирские самолеты не были так хорошо изолированы от грозовых разрядов. Хэммонд вспоминает, как на подлете к аэропорту Сан-Франциско в его самолет попала молния, и "все экраны мгновенно погасли".

К счастью, в то время авиалайнеры еще оборудовались аналоговыми средствами управления. И пока компьютеры постепенно возвращались к жизни, Хэммонд сумел благополучно посадить самолет в ручном режиме.

https://www.bbc.com/russian/vert-fut-37696191

##

В феврале аналогичный инцидент произошел в аэропорту Шереметьево: молния попала в заходивший на посадку «Боинг 737». Самолет успешно приземлился, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/incidents/30808 ... e=copylink



Например, в 1963 году молния попала в топливный бак и вызвала взрыв, от которого погиб 81 человек (все, кто были на борту). Так что поверхностный эффект не даёт 100%-ой гарантии безопасности. Мощный заряд молнии может пробить обшивку в тонких местах, например, на крыльях или носовой части фюзеляжа. Но не о маленьких отверстиях нужно беспокоиться. В самолёте находится множество проводов и электронных компонентов и, как можно догадаться, чувствительные приборы начинают сходить с ума, когда по ним проходит молния. Но инженеры учатся на своих ошибках.



Современные топливные баки жёстко проверяются на прочность в случае попадания молнии и, за последние десятилетия изменилось само топливо. Теперь оно, находясь в баке, не выделяет большого количества взрывоопасных газов. Все приборы на борту также заземлены, поскольку соединяются с металлической обшивкой самолёта, что избавляет от дополнительного тока, полученного от молнии. Также рядом с особенно чувствительными приборами, например, радарами, находятся маленькие проводящие пластины, которые действуют как громоотводы. Летать в грозу все равно опасно по многим причинам, будь то ветер или дождь, или сильная турбулентность. Но молния к ним уже не относится.

https://flymoscow.ru/2017/10/tak-li-opa ... -samoleta/



Выходит что на России до сих пор делают самолёты по технологиям 50 летней давности Дело в том, что оболочка, предохраняющая кабину и салон пассажирского самолета, устроена так, что проводит электричество, но не пропускает разряд к экипажу, пассажирам и электронике лайнера, объясняет Крис Хаммонд, член британского профсоюза пилотов гражданской авиации (Balpa), ныне вышедший на пенсию."В оболочке самолета - металлическая экранирующая сетка, - рассказывает он. - Что-то вроде электропроводной марли, которой укрыт весь лайнер".Перед тем как авиалайнер вводится в эксплуатацию, всё это тщательнейшим образом проверяется, причем процесс проверки включает в себя симуляцию ударов молнии.###Было время, когда пассажирские самолеты не были так хорошо изолированы от грозовых разрядов. Хэммонд вспоминает, как на подлете к аэропорту Сан-Франциско в его самолет попала молния, и "все экраны мгновенно погасли".К счастью, в то время авиалайнеры еще оборудовались аналоговыми средствами управления. И пока компьютеры постепенно возвращались к жизни, Хэммонд сумел благополучно посадить самолет в ручном режиме.##В феврале аналогичный инцидент произошел в аэропорту Шереметьево: молния попала в заходивший на посадку «Боинг 737». Самолет успешно приземлился, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Об этом сообщает Рамблер. Далее:Например, в 1963 году молния попала в топливный бак и вызвала взрыв, от которого погиб 81 человек (все, кто были на борту). Так что поверхностный эффект не даёт 100%-ой гарантии безопасности. Мощный заряд молнии может пробить обшивку в тонких местах, например, на крыльях или носовой части фюзеляжа. Но не о маленьких отверстиях нужно беспокоиться. В самолёте находится множество проводов и электронных компонентов и, как можно догадаться, чувствительные приборы начинают сходить с ума, когда по ним проходит молния. Но инженеры учатся на своих ошибках.Современные топливные баки жёстко проверяются на прочность в случае попадания молнии и, за последние десятилетия изменилось само топливо. Теперь оно, находясь в баке, не выделяет большого количества взрывоопасных газов. Все приборы на борту также заземлены, поскольку соединяются с металлической обшивкой самолёта, что избавляет от дополнительного тока, полученного от молнии. Также рядом с особенно чувствительными приборами, например, радарами, находятся маленькие проводящие пластины, которые действуют как громоотводы. Летать в грозу все равно опасно по многим причинам, будь то ветер или дождь, или сильная турбулентность. Но молния к ним уже не относится.Выходит что на России до сих пор делают самолёты по технологиям 50 летней давности "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8150 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 05:42 Ukrainian написав: Выходит что на России до сих пор делают самолёты по технологиям 50 летней давности Выходит что на России до сих пор делают самолёты по технологиям 50 летней давности

Американская компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По данным издания, Boeing узнала о проблемах с системой оповещения за год до авиакатастрофы с самолетом 737 MAX в Индонезии.



Компания только в октябре прошлого года частично и уклончиво объяснила суть проблемы. При этом делиться ее подробностями Boeing стала только после катастрофы 737 MAX в Эфиопии.



Напомним, полеты Boeing 737 MAX в США и ряде других стран, в том числе и в Украине были запрещены после серии катастроф и случаев неполадок с этим самолетом.



В октябре 2018 года в Индонезии разбился Boeing 737 MAX, жертвами крушения стали 189 человек. А 10 марта 2019 года произошла авиакатастрофа в Эфиопии. На борту разбившегося Boeing 737 MAX находились 157 человек.

https://korrespondent.net/business/economics/4093115-Boeing-bolee-hoda-skryvala-problemu-s-nepoladkam-v-737-MAX Американская компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.По данным издания, Boeing узнала о проблемах с системой оповещения за год до авиакатастрофы с самолетом 737 MAX в Индонезии.Компания только в октябре прошлого года частично и уклончиво объяснила суть проблемы. При этом делиться ее подробностями Boeing стала только после катастрофы 737 MAX в Эфиопии.Напомним, полеты Boeing 737 MAX в США и ряде других стран, в том числе и в Украине были запрещены после серии катастроф и случаев неполадок с этим самолетом.В октябре 2018 года в Индонезии разбился Boeing 737 MAX, жертвами крушения стали 189 человек. А 10 марта 2019 года произошла авиакатастрофа в Эфиопии. На борту разбившегося Boeing 737 MAX находились 157 человек. Tegularius Повідомлень: 839 З нами з: 11.02.14 Подякував: 150 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 06:11 Ukrainian написав: Какие ассоциации у вас возникают от слова Россия? Какие ассоциации у вас возникают от слова Россия?

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

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