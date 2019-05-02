Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона ЧерчілляЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона Черчілля
Ці росіяни непередбачувані. Вони заморили своїх селян голодом. Вони затопили родючі землі, щоб зробити електростанції.
Вони забруднили урожайні райони відходами від ядерної промисловості.
У них невелика щільність населення, а й при цьому вони примудрилися загидити свою країну настільки, що тепер змушені купувати зерно.
Я думав, що помру від старості. Але коли Росія, що годувала раніше всю Європу хлібом, стала закуповувати зерно, Я зрозумів, що помру від сміху.
Сталін захопив величезну аграрну країну і перетворив її на сировинний придаток і ядерний смітник.
Тільки один Ленін міг би вивести росіян з того болота, куди він сам їх завів. Але Леніна вони успішно отруїли.
Через пару поколінь вони ще або вже деградують і не зможуть навіть самостійно добувати корисні копалини.
Народ буде вимирати, а диктатори і їх слуги будуть жити, купуючи у нас предмети розкоші і продаючи сусіднім країнам концесії … Для російських лідерів це найвигідніший бізнес.
Так що якщо ми зможемо запобігти їх військовій агресії, то в інтересах Великобританії, та й інших Західно-Європейських країн, зберігати СРСР якомога довше: це вигідна сировинна база і хороший ринок збуту морально – застарілої продукції.
Вони знищують у себе кібернетику і генетику – тим краще для нас, ми будемо продавати їм насіння і електронні пристрої.
Крім того, за символічну плату в Росію можна буде збувати ядерні відходи.
Досить зупинити радянську експансію, і вони знищать себе самі без яких би то не було активних дій з нашого боку … ***
У. Черчилль
Автор этого фейкового текста - Кузнецов Дмитрий Юрьевич Дата формирования фейка - 20 марта 2010 года
В оригинальной статье автор кстати и обсуждает темы фейковости цитат в интернете и говорит - вот понаблюдаем, предположим, что Черчилль написал следующий текст и отследим как цитата будем обрастать подробностями, циркулируя от сайта к сайту и будет жить своей жизнью.
ЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона ЧерчілляЦЕ БУЛО СКАЗАНО 65 років ТОМУ. Пророцтва Вінстона Черчілля
Ці росіяни непередбачувані. Вони заморили своїх селян голодом. Вони затопили родючі землі, щоб зробити електростанції.
Вони забруднили урожайні райони відходами від ядерної промисловості.
У них невелика щільність населення, а й при цьому вони примудрилися загидити свою країну настільки, що тепер змушені купувати зерно.
Я думав, що помру від старості. Але коли Росія, що годувала раніше всю Європу хлібом, стала закуповувати зерно, Я зрозумів, що помру від сміху.
Сталін захопив величезну аграрну країну і перетворив її на сировинний придаток і ядерний смітник.
Тільки один Ленін міг би вивести росіян з того болота, куди він сам їх завів. Але Леніна вони успішно отруїли.
Через пару поколінь вони ще або вже деградують і не зможуть навіть самостійно добувати корисні копалини.
Народ буде вимирати, а диктатори і їх слуги будуть жити, купуючи у нас предмети розкоші і продаючи сусіднім країнам концесії … Для російських лідерів це найвигідніший бізнес.
Так що якщо ми зможемо запобігти їх військовій агресії, то в інтересах Великобританії, та й інших Західно-Європейських країн, зберігати СРСР якомога довше: це вигідна сировинна база і хороший ринок збуту морально – застарілої продукції.
Вони знищують у себе кібернетику і генетику – тим краще для нас, ми будемо продавати їм насіння і електронні пристрої.
Крім того, за символічну плату в Росію можна буде збувати ядерні відходи.
Досить зупинити радянську експансію, і вони знищать себе самі без яких би то не було активних дій з нашого боку … ***
У. Черчилль
Автор этого фейкового текста - Кузнецов Дмитрий Юрьевич Дата формирования фейка - 20 марта 2010 года
В оригинальной статье автор кстати и обсуждает темы фейковости цитат в интернете и говорит - вот понаблюдаем, предположим, что Черчилль написал следующий текст и отследим как цитата будем обрастать подробностями, циркулируя от сайта к сайту и будет жить своей жизнью.
Так и произошло )))))
Спасибо - но факт заявленный в 10 - не завершен в 19м.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
baran написав:такого цирка на этом ресурсе ещё не было. Модераторы дошли до того, что редактируют сообщения, удаляя "лишние" предложения--это уже перебор. Не хочу больше в этом участвовать. Благо мне это сделать легко--достаточно удалить пароль из "стики пасворд", который я не знаю, дабы не было соблазнов. Это не детская обида, просто тут уже не посмеяться не поплакать--просто не знаю, что делать в "виртуальном реалити-цирке". Может конечно я всё неправильно понимаю и ошибаюсь (даже наверняка так и есть), но уж мозг не перепрошить Всем удачи! Все буде добре! Україна понад усе! Хай щастить
Мда , вот не ожидал так не ожидал ! Не псиХУЙте и возвращайтесь. Так же нельзя на все реагировать .
Цю гілку треба ігнорити, бо смітник. Розпалює ненависть і ворожнечу. Хай троляки між собою наодинці різвляться! А форум не треба залишати, це емоціний вчинок. Я теж збирався піти, а потім повернувся. Бо не можна друзів форумних лишати. А модерація, так ми всі погодилися, що приймаємо правила форума, що модератор може видаляти повідомлення. Я теж обурювався, а зараз попустило і спокійний як просвітльонний Будда... Мати свою точку зору нам ніхто не заборонить і висловлювати її тут, а модер хай править як йому душа велить. Навіщо боротися з повітряними млинами? В модера робота така...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
freeze написав: В оригинальной статье автор кстати и обсуждает темы фейковости цитат в интернете и говорит - вот понаблюдаем, предположим, что Черчилль написал следующий текст и отследим как цитата будем обрастать подробностями, циркулируя от сайта к сайту и будет жить своей жизнью.
Так и произошло )))))
"Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность". В.И. Ленин
Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами. Надеюсь, Вы не испытываете радость по поводу аварии?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами.
Здесь похоже виноват человеческий фактор - паника пилотов. В самолет ударила молния, отключилась автоматика. Бывает. В таких случаях полагается несколько часов мотать круги над аэропортом, сжечь топливо и садиться с пустыми баками. Но пилоты видимо запаниковали, и стали садиться полными. Если бы баки при посадки были пустыми, не было бы такого сильного возгорания при ударе и не было бы столько жертв.
ЛАД написав:Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами.
Здесь похоже виноват человеческий фактор - паника пилотов. В самолет ударила молния, отключилась автоматика. Бывает. В таких случаях полагается несколько часов мотать круги над аэропортом, сжечь топливо и садиться с пустыми баками. Но пилоты видимо запаниковали, и стали садиться полными. Если бы баки при посадки были пустыми, не было бы такого сильного возгорания при ударе и не было бы столько жертв.
Дело в том, что оболочка, предохраняющая кабину и салон пассажирского самолета, устроена так, что проводит электричество, но не пропускает разряд к экипажу, пассажирам и электронике лайнера, объясняет Крис Хаммонд, член британского профсоюза пилотов гражданской авиации (Balpa), ныне вышедший на пенсию. "В оболочке самолета - металлическая экранирующая сетка, - рассказывает он. - Что-то вроде электропроводной марли, которой укрыт весь лайнер". Перед тем как авиалайнер вводится в эксплуатацию, всё это тщательнейшим образом проверяется, причем процесс проверки включает в себя симуляцию ударов молнии.
### Было время, когда пассажирские самолеты не были так хорошо изолированы от грозовых разрядов. Хэммонд вспоминает, как на подлете к аэропорту Сан-Франциско в его самолет попала молния, и "все экраны мгновенно погасли". К счастью, в то время авиалайнеры еще оборудовались аналоговыми средствами управления. И пока компьютеры постепенно возвращались к жизни, Хэммонд сумел благополучно посадить самолет в ручном режиме. https://www.bbc.com/russian/vert-fut-37696191 ## В феврале аналогичный инцидент произошел в аэропорту Шереметьево: молния попала в заходивший на посадку «Боинг 737». Самолет успешно приземлился, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/incidents/30808 ... e=copylink
Например, в 1963 году молния попала в топливный бак и вызвала взрыв, от которого погиб 81 человек (все, кто были на борту). Так что поверхностный эффект не даёт 100%-ой гарантии безопасности. Мощный заряд молнии может пробить обшивку в тонких местах, например, на крыльях или носовой части фюзеляжа. Но не о маленьких отверстиях нужно беспокоиться. В самолёте находится множество проводов и электронных компонентов и, как можно догадаться, чувствительные приборы начинают сходить с ума, когда по ним проходит молния. Но инженеры учатся на своих ошибках.
Современные топливные баки жёстко проверяются на прочность в случае попадания молнии и, за последние десятилетия изменилось само топливо. Теперь оно, находясь в баке, не выделяет большого количества взрывоопасных газов. Все приборы на борту также заземлены, поскольку соединяются с металлической обшивкой самолёта, что избавляет от дополнительного тока, полученного от молнии. Также рядом с особенно чувствительными приборами, например, радарами, находятся маленькие проводящие пластины, которые действуют как громоотводы. Летать в грозу все равно опасно по многим причинам, будь то ветер или дождь, или сильная турбулентность. Но молния к ним уже не относится. https://flymoscow.ru/2017/10/tak-li-opa ... -samoleta/
Выходит что на России до сих пор делают самолёты по технологиям 50 летней давности
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД