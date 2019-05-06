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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 тра, 2019 07:42
По предварительным данным при посадке повредились шасси, которые пробили топливные баки , после чего пламя перекинулось на двигатель и самолёт мгновенно загорелся.
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По официальной данным Следственного комитета 41 человек погиб. Представитель СК с трудом произносит число погибших на борту лайнера.
За медицинской помощью обратились 19 человек, пятеро были госпитализированы. По неофициальной информации некоторые пассажиры при эвакуации пытались захватить вещи с верхних полок, тем самым не оставляя шанса тем, кто находился в хвостовой части самолёта.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 07:46
Прошу прошения, а какое дело до "агрессивного" самолёта в ветке "политические дискуссии"?
"Умер Клим, да и х** с ним" (с)
По интернету ходят слухи, что сам диспетчер Карлос видел, что в самолёте изначально были трупы. И эту провокацию устроил Госдеп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 06 тра, 2019 08:28
Посмотрим, как быстро пропагандисты рашки увидят тут диверсию в которой виноваты будут Украина и США
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Додано: Пон 06 тра, 2019 08:57
ЛАД написав: Kudrjavuy написав:
.......
Спасибо - но факт заявленный в 10 - не завершен в 19м.
Неверно - фейк, заявленный в 10-м, может не завершиться и в 59-м.
Слова приписываемые Черчилю в этой статье - не могут по определению касаться той эпохи.
Причина банальна:
Жесткое законодательство - жестче чем сегодня в Израиле.
И агрессивная политика на захват новых территорий по эгидой "Мировой революции".
Под крышей того же криминала - Воров.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Пон 06 тра, 2019 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 09:06
Вкладчик1234 написав:
Прошу прошения, а какое дело до "агрессивного" самолёта в ветке "политические дискуссии"?
"Умер Клим, да и х** с ним" (с)
По интернету ходят слухи, что сам диспетчер Карлос видел, что в самолёте изначально были трупы. И эту провокацию устроил Госдеп
Официально:
Это реквием авиастроению РФ - без Украины, Узбекистана, Грузии,...
И если в Украине авиастроение уничтожается насильно в целях три "Де", то в РФ по причине идиотизма, который навязывается и Украине во внутренней экономической политике в плане производства.("работают не люди, - а царь")
- Не страшна РФ - там идиоты во главе с таким же(обезьяна с гранатой) - страшна Украина, ибо здесь "могут и сами" что-то необходимое высокотехнологическое создать.
- Именно по этой причине в Украине в прямом смысле "выжигают землю" - уничтожая все зачатки промышленности(под эгидой власти чёрного криминала).
Именно поэтому Орды с Востока заинтересованы в Украине и украинцах. Именно поэтому их и выживают из страны(внутренний Враг).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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