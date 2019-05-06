Додано: Пон 06 тра, 2019 07:46

Прошу прошения, а какое дело до "агрессивного" самолёта в ветке "политические дискуссии"?



"Умер Клим, да и х** с ним" (с)



По интернету ходят слухи, что сам диспетчер Карлос видел, что в самолёте изначально были трупы. И эту провокацию устроил Госдеп

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин