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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2810281128122813

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 127
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
33
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
41
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 07:46

Прошу прошения, а какое дело до "агрессивного" самолёта в ветке "политические дискуссии"?

"Умер Клим, да и х** с ним" (с)

По интернету ходят слухи, что сам диспетчер Карлос видел, что в самолёте изначально были трупы. И эту провокацию устроил Госдеп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:28

Re: Політичні дискусії

Посмотрим, как быстро пропагандисты рашки увидят тут диверсию в которой виноваты будут Украина и США
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:57

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:.......
Спасибо - но факт заявленный в 10 - не завершен в 19м.

Неверно - фейк, заявленный в 10-м, может не завершиться и в 59-м.

Слова приписываемые Черчилю в этой статье - не могут по определению касаться той эпохи.
Причина банальна:
Жесткое законодательство - жестче чем сегодня в Израиле.
И агрессивная политика на захват новых территорий по эгидой "Мировой революции".
Под крышей того же криминала - Воров.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 06 тра, 2019 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:06

  Вкладчик1234 написав:Прошу прошения, а какое дело до "агрессивного" самолёта в ветке "политические дискуссии"?

"Умер Клим, да и х** с ним" (с)

По интернету ходят слухи, что сам диспетчер Карлос видел, что в самолёте изначально были трупы. И эту провокацию устроил Госдеп

Официально:
Это реквием авиастроению РФ - без Украины, Узбекистана, Грузии,...
И если в Украине авиастроение уничтожается насильно в целях три "Де", то в РФ по причине идиотизма, который навязывается и Украине во внутренней экономической политике в плане производства.("работают не люди, - а царь")

- Не страшна РФ - там идиоты во главе с таким же(обезьяна с гранатой) - страшна Украина, ибо здесь "могут и сами" что-то необходимое высокотехнологическое создать.

- Именно по этой причине в Украине в прямом смысле "выжигают землю" - уничтожая все зачатки промышленности(под эгидой власти чёрного криминала).

Именно поэтому Орды с Востока заинтересованы в Украине и украинцах. Именно поэтому их и выживают из страны(внутренний Враг).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:44

  Faceless написав:Посмотрим, как быстро пропагандисты рашки увидят тут диверсию в которой виноваты будут Украина и США

Зараз ватани стануть писати про Правий Сектор)))
________________
Новини з окупованих Росією українських територій.
зРадіо, Ладу, Рувексу та іншим - варто поїхати туди на місяць і пожити там.


"Если в 2014-2015 годах из ОРДЛО выезжали жители районов, где велись активные боевые действия, критично и логически думающие граждане, логично просчитывающие ходы оккупанта в отношении непризнанных марионеточных территорий- "все это надолго", или отчаянно проукраинские, не видящие себя в этом мире и задыхающиеся при виде триколорадок, то сейчас из ОРДЛО выезжают именно те, кто в 2014-м орал "Донбасс — это Россия", а в 2015-м писал доносы на всех, кому не нравилась "республика".

Ну, хорошо. Хорошо! Построили "республику". Выгнали всех инакомыслящих, бандер и биндер. Очистили "республику" от коррупции. Она же народная. Все сделали для народа.

Что не так, что из "республики" постоянные очереди в Украину? Почему соцгруппы "республик" забиты информацией "работа в России, работа в Южной Осетии"? Почему в ОРДЛО дефицит специалистов всех уровней. В шахту уже идут работать с 9-го класса, даже без ПТУ.

Красный Луч –Хрустальный. Нет узких специалистов. Нет детского ЛОРа, кардиолога, уролога, психолога, травматолога, хирурга, логопеда, фтизиатра.

Все больницы разграблены, то есть вывезено и продано современное оборудование, поставленное в больницы Донбасса в 2010-2013 годах.

Такая ситуация по всех городах ОРДЛО-гетто.

Если в 2014-2015 врачи были в большинстве своей пророссийской категорией и фундаментом "русского мира", то сейчас это категория людей, выезжающих из созданных ними же ОРДЛО-гетто."

https://uainfo.org/blogosphere/obshestv ... pova-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:46

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
Сгоревший в «Шереметьево» «Суперджет» был выпущен меньше двух лет назад


Медики сообщают уже о 13 погибших.

Подробности: https://regnum.ru/news/2623611.html

Плохо что путина в салоне не было :cry:

Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами.
Надеюсь, Вы не испытываете радость по поводу аварии?

Бувші пасажири "Сухого - вже не зможуть воювати проти України, не зможуть підтримувати агресивну політику Росії :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:48

  Долярчик написав:.. не знаю як ви, а я настільки повірив/довірився Зе

Позич гроші Шустеру, бо в нього вже закінчуються:

  freeze написав:Завтра возвращается Савик Шустер в Украину.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:11

  Faceless написав:Посмотрим, как быстро пропагандисты рашки увидят тут диверсию в которой виноваты будут Украина и США

Джет не выдержал молнию по причине ее колоссальной мощности. Разряд, согласно спутниковому наблюдению, шарахнул прямо из Киева, а целью террористов был Кремль.
Стойку шасси, которая пробила прогрызенный агентом Госдепа бак при посадке, через твиттер загипнотизировал лично Трамп
antey1969
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