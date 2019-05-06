Прошу прошения, а какое дело до "агрессивного" самолёта в ветке "политические дискуссии"?
"Умер Клим, да и х** с ним" (с)
По интернету ходят слухи, что сам диспетчер Карлос видел, что в самолёте изначально были трупы. И эту провокацию устроил Госдеп
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 тра, 2019 07:46
Прошу прошения, а какое дело до "агрессивного" самолёта в ветке "политические дискуссии"?
"Умер Клим, да и х** с ним" (с)
По интернету ходят слухи, что сам диспетчер Карлос видел, что в самолёте изначально были трупы. И эту провокацию устроил Госдеп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:28
Re: Політичні дискусії
Посмотрим, как быстро пропагандисты рашки увидят тут диверсию в которой виноваты будут Украина и США
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:57
Слова приписываемые Черчилю в этой статье - не могут по определению касаться той эпохи.
Причина банальна:
Жесткое законодательство - жестче чем сегодня в Израиле.
И агрессивная политика на захват новых территорий по эгидой "Мировой революции".
Под крышей того же криминала - Воров.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 06 тра, 2019 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:06
Официально:
Это реквием авиастроению РФ - без Украины, Узбекистана, Грузии,...
И если в Украине авиастроение уничтожается насильно в целях три "Де", то в РФ по причине идиотизма, который навязывается и Украине во внутренней экономической политике в плане производства.("работают не люди, - а царь")
- Не страшна РФ - там идиоты во главе с таким же(обезьяна с гранатой) - страшна Украина, ибо здесь "могут и сами" что-то необходимое высокотехнологическое создать.
- Именно по этой причине в Украине в прямом смысле "выжигают землю" - уничтожая все зачатки промышленности(под эгидой власти чёрного криминала).
Именно поэтому Орды с Востока заинтересованы в Украине и украинцах. Именно поэтому их и выживают из страны(внутренний Враг).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:44
Зараз ватани стануть писати про Правий Сектор)))
________________
Новини з окупованих Росією українських територій.
зРадіо, Ладу, Рувексу та іншим - варто поїхати туди на місяць і пожити там.
"Если в 2014-2015 годах из ОРДЛО выезжали жители районов, где велись активные боевые действия, критично и логически думающие граждане, логично просчитывающие ходы оккупанта в отношении непризнанных марионеточных территорий- "все это надолго", или отчаянно проукраинские, не видящие себя в этом мире и задыхающиеся при виде триколорадок, то сейчас из ОРДЛО выезжают именно те, кто в 2014-м орал "Донбасс — это Россия", а в 2015-м писал доносы на всех, кому не нравилась "республика".
Ну, хорошо. Хорошо! Построили "республику". Выгнали всех инакомыслящих, бандер и биндер. Очистили "республику" от коррупции. Она же народная. Все сделали для народа.
Что не так, что из "республики" постоянные очереди в Украину? Почему соцгруппы "республик" забиты информацией "работа в России, работа в Южной Осетии"? Почему в ОРДЛО дефицит специалистов всех уровней. В шахту уже идут работать с 9-го класса, даже без ПТУ.
Красный Луч –Хрустальный. Нет узких специалистов. Нет детского ЛОРа, кардиолога, уролога, психолога, травматолога, хирурга, логопеда, фтизиатра.
Все больницы разграблены, то есть вывезено и продано современное оборудование, поставленное в больницы Донбасса в 2010-2013 годах.
Такая ситуация по всех городах ОРДЛО-гетто.
Если в 2014-2015 врачи были в большинстве своей пророссийской категорией и фундаментом "русского мира", то сейчас это категория людей, выезжающих из созданных ними же ОРДЛО-гетто."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:46
Бувші пасажири "Сухого - вже не зможуть воювати проти України, не зможуть підтримувати агресивну політику Росії
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:48
Позич гроші Шустеру, бо в нього вже закінчуються:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:11
Джет не выдержал молнию по причине ее колоссальной мощности. Разряд, согласно спутниковому наблюдению, шарахнул прямо из Киева, а целью террористов был Кремль.
Стойку шасси, которая пробила прогрызенный агентом Госдепа бак при посадке, через твиттер загипнотизировал лично Трамп
|