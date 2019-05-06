Додано: Пон 06 тра, 2019 10:44

Faceless написав: Посмотрим, как быстро пропагандисты рашки увидят тут диверсию в которой виноваты будут Украина и США Посмотрим, как быстро пропагандисты рашки увидят тут диверсию в которой виноваты будут Украина и США

Зараз ватани стануть писати про Правий Сектор)))________________Новини з окупованих Росією українських територій.зРадіо, Ладу, Рувексу та іншим - варто поїхати туди на місяць і пожити там."Если в 2014-2015 годах из ОРДЛО выезжали жители районов, где велись активные боевые действия, критично и логически думающие граждане, логично просчитывающие ходы оккупанта в отношении непризнанных марионеточных территорий- "все это надолго", или отчаянно проукраинские, не видящие себя в этом мире и задыхающиеся при виде триколорадок, то сейчас из ОРДЛО выезжают именно те, кто в 2014-м орал "Донбасс — это Россия", а в 2015-м писал доносы на всех, кому не нравилась "республика".Ну, хорошо. Хорошо! Построили "республику". Выгнали всех инакомыслящих, бандер и биндер. Очистили "республику" от коррупции. Она же народная. Все сделали для народа.Что не так, что из "республики" постоянные очереди в Украину? Почему соцгруппы "республик" забиты информацией "работа в России, работа в Южной Осетии"? Почему в ОРДЛО дефицит специалистов всех уровней. В шахту уже идут работать с 9-го класса, даже без ПТУ.Красный Луч –Хрустальный. Нет узких специалистов. Нет детского ЛОРа, кардиолога, уролога, психолога, травматолога, хирурга, логопеда, фтизиатра.Все больницы разграблены, то есть вывезено и продано современное оборудование, поставленное в больницы Донбасса в 2010-2013 годах.Такая ситуация по всех городах ОРДЛО-гетто.Если в 2014-2015 врачи были в большинстве своей пророссийской категорией и фундаментом "русского мира", то сейчас это категория людей, выезжающих из созданных ними же ОРДЛО-гетто."