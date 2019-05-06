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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2811281228132814>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 127
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
33
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
41
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:26

"Нормально сел, с огоньком", - сотрудники Шереметьево обсмеяли посадку самолета, в котором погиб 41 человек.
https://censor.net.ua/video_news/312554 ... 1_chelovek
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:31

  antey1969 написав:
  Faceless написав:Посмотрим, как быстро пропагандисты рашки увидят тут диверсию в которой виноваты будут Украина и США

Джет не выдержал молнию по причине ее колоссальной мощности. Разряд, согласно спутниковому наблюдению, шарахнул прямо из Киева, а целью террористов был Кремль.
Стойку шасси, которая пробила прогрызенный агентом Госдепа бак при посадке, через твиттер загипнотизировал лично Трамп

Вы вправе даже записать, для себя:
Результатом расследования комиссии будет:
1. Фатальное стечение обстоятельств - погодных условий.
2. "Случайно" машина окажеться не отозванной по причине использования несертифицированного титана для производства шасси.

Это два основополагающих пункта в выводах комиссии, что в совокупности повлекли человеческие жертвы. "Сделают кого то козлом отпущения" и самолёт продолжит свою жизнь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:35

Re: Політичні дискусії

Это о наезде на Зе, и почему его действия таковы:
"Всі будуть ненавидіти, ти втратиш рейтинги": У Зеленського розповіли подробиці зустрічі з Порошенком
понеділок, 6 травень 2019, 11:12
https://patrioty.org.ua/politic/vsi-bud ... 77739.html
Чинний президент України спробував переконати опонента, що нічого, окрім зайвого головного болю, він від президентства не отримає.

Бізнес-партнер переможця президентських виборів Володимира Зеленського Сергій Шефір розповів про подробиці зустрічі з Петром Порошенком у 2018 році, передають Патріоти України.

"На зустріч ми поїхали вдвох, а причина: нам почали в прямому сенсі погрожувати, що для нас закритий палац "Україна" — ми не можемо там знімати. До зйомок концерту "Кварталу" тоді залишалися два-три дні. Всі розводили руками, і ми сказали, що давайте тоді зустріч із тим, хто може вирішити питання. І нас привели в АП", — зазначив він в інтерв'ю theБабель.

Також Шефір підкреслив, що під час розмови було обговорено питання можливої президентської кампанії. "Ми просто поговорили на різні теми: як справи, як живете, що у вас за проблема? Сказали, що ось така проблема. Він відповів, що це не проблема, це дисконект якийсь. Ну а далі були питання:" Які плани на життя? Я чув, ти думаєш іти? Мені здається, що тобі це не потрібно. Маленькі зарплати, часу немає, сім'ї не бачиш, ти ж популярний, тебе перестануть любити, всі будуть ненавидіти, ти втратиш рейтинги, навіщо тобі воно треба? "Володимир сказав: "Я думаю, але не знаю поки". Порошенко сказав: "Ти мене почув, ось подумай", — додав він.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:44

  Faceless написав:Посмотрим, как быстро пропагандисты рашки увидят тут диверсию в которой виноваты будут Украина и США

Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:35

  19yuriy91 написав:"Нормально сел, с огоньком", - сотрудники Шереметьево обсмеяли посадку самолета, в котором погиб 41 человек.
https://censor.net.ua/video_news/312554 ... 1_chelovek

Диспетчеры может и д..., но сработали отлично по расчистке неба и посадке самолёта, а вот почему не ехали скорые и пожарные вопрос. И вопрос наши аэропорты будут отрабатывать экстренные ситуации или само пройдет как-нибудь...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:37

  stm написав:
  19yuriy91 написав:"Нормально сел, с огоньком", - сотрудники Шереметьево обсмеяли посадку самолета, в котором погиб 41 человек.
https://censor.net.ua/video_news/312554 ... 1_chelovek

Диспетчеры может и д..., но сработали отлично по расчистке неба и посадке самолёта, а вот почему не ехали скорые и пожарные вопрос. И вопрос наши аэропорты будут отрабатывать экстренные ситуации или само пройдет как-нибудь...


Дєтка, то Расея!!! Країна, яка претендує на "вєлічіє"!
Конструювати і продукувати сучасні літаки і ракети - дещо складніше, ніж писати "Війну і мир" або "Братів Карамазових".

"Летчики дали шанс всем пассажирам, сумев посадить самолет с полными баками. Стюарды спасли половину пассажиров, вытаскивая их из горящего самолета. Но вторую половину угробила организация спасения на земле, которая не спеша и вальяжно прибыла на пожар, когда спасать стало некого. И вопросы к ней, а не к чемоданам, которые хватали пассажиры."
https://el-murid.livejournal.com/4128654.html

А ось додаткова інформація про "якість" сучасної російської авіації:
https://zloy-odessit.livejournal.com/2722667.html

https://uainfo.org/blogosphere/politika ... nskoy.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:53

  stm написав:..
Диспетчеры может и д..., но сработали отлично по расчистке неба и посадке самолёта, а вот почему не ехали скорые и пожарные вопрос. ..

пожарные через две минуты..
похоже на ошибку пилотов, которые в экстренной ситуации (отказ оборудования и пожар)не сориентировались и сделали жесткую посадку, которая и привела к пролому стойками шасси топливного бака и взрыву топлива. По хорошему, топливо нужно было выработать, но на это не было времени..
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:53

  stm написав:
  19yuriy91 написав:"Нормально сел, с огоньком", - сотрудники Шереметьево обсмеяли посадку самолета, в котором погиб 41 человек.
https://censor.net.ua/video_news/312554 ... 1_chelovek

Диспетчеры может и д..., но сработали отлично по расчистке неба и посадке самолёта, а вот почему не ехали скорые и пожарные вопрос. И вопрос наши аэропорты будут отрабатывать экстренные ситуации или само пройдет как-нибудь...


На видео вообще не диспетчеры,это наземная служба....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:56

  Faceless написав:По предварительным данным при посадке повредились шасси, которые пробили топливные баки , после чего пламя перекинулось на двигатель и самолёт мгновенно загорелся.
------

По официальной данным Следственного комитета 41 человек погиб. Представитель СК с трудом произносит число погибших на борту лайнера.

За медицинской помощью обратились 19 человек, пятеро были госпитализированы. По неофициальной информации некоторые пассажиры при эвакуации пытались захватить вещи с верхних полок, тем самым не оставляя шанса тем, кто находился в хвостовой части самолёта.

Уже есть видео посадки. Самолет встал на козла,или скозлил. Это грубейшая ошибка при приземлении. Козление самолета происходит когда вертикальная скорость выше допустимой.

Вывод о причинах жесткой посадки сдалать нельзя достоверно, т.к. причины могут быть 3.
1.Ошибка пилота.
2.Неисправность оборудования.
3. метеоусловия ( сдвиг ветра, порывы ветра )

кому интересно вот видео самого момента приземления где видно как самолет козлит.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 793913669/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:02

Re: Політичні дискусії

zzzzzz написав:
  Faceless написав:По предварительным данным при посадке повредились шасси, которые пробили топливные баки , после чего пламя перекинулось на двигатель и самолёт мгновенно загорелся.
------

По официальной данным Следственного комитета 41 человек погиб. Представитель СК с трудом произносит число погибших на борту лайнера.

За медицинской помощью обратились 19 человек, пятеро были госпитализированы. По неофициальной информации некоторые пассажиры при эвакуации пытались захватить вещи с верхних полок, тем самым не оставляя шанса тем, кто находился в хвостовой части самолёта.

Уже есть видео посадки. Самолет встал на козла,или скозлил. Это грубейшая ошибка при приземлении. Козление самолета происходит когда вертикальная скорость выше допустимой.

Вывод о причинах жесткой посадки сдалать нельзя достоверно, т.к. причины могут быть 3.
1.Ошибка пилота.
2.Неисправность оборудования.
3. метеоусловия ( сдвиг ветра, порывы ветра )
Есть знакомый, который знаком с конструкцией этих джетрв, говорит, удивлён как их производствр вообще не было закрыто, очень много ошибок в конструкции, их вообще нельзя было к полётам допускать.
Может теперь хоть все покупатели кто повёлся от них откажутся и больше никто не купит
Faceless
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