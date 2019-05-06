Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Посмотрим, как быстро пропагандисты рашки увидят тут диверсию в которой виноваты будут Украина и США
Джет не выдержал молнию по причине ее колоссальной мощности. Разряд, согласно спутниковому наблюдению, шарахнул прямо из Киева, а целью террористов был Кремль. Стойку шасси, которая пробила прогрызенный агентом Госдепа бак при посадке, через твиттер загипнотизировал лично Трамп
Вы вправе даже записать, для себя: Результатом расследования комиссии будет: 1. Фатальное стечение обстоятельств - погодных условий. 2. "Случайно" машина окажеться не отозванной по причине использования несертифицированного титана для производства шасси.
Это два основополагающих пункта в выводах комиссии, что в совокупности повлекли человеческие жертвы. "Сделают кого то козлом отпущения" и самолёт продолжит свою жизнь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Всі будуть ненавидіти, ти втратиш рейтинги": У Зеленського розповіли подробиці зустрічі з Порошенком понеділок, 6 травень 2019, 11:12 https://patrioty.org.ua/politic/vsi-bud ... 77739.html Чинний президент України спробував переконати опонента, що нічого, окрім зайвого головного болю, він від президентства не отримає.
Бізнес-партнер переможця президентських виборів Володимира Зеленського Сергій Шефір розповів про подробиці зустрічі з Петром Порошенком у 2018 році, передають Патріоти України.
"На зустріч ми поїхали вдвох, а причина: нам почали в прямому сенсі погрожувати, що для нас закритий палац "Україна" — ми не можемо там знімати. До зйомок концерту "Кварталу" тоді залишалися два-три дні. Всі розводили руками, і ми сказали, що давайте тоді зустріч із тим, хто може вирішити питання. І нас привели в АП", — зазначив він в інтерв'ю theБабель.
Також Шефір підкреслив, що під час розмови було обговорено питання можливої президентської кампанії. "Ми просто поговорили на різні теми: як справи, як живете, що у вас за проблема? Сказали, що ось така проблема. Він відповів, що це не проблема, це дисконект якийсь. Ну а далі були питання:" Які плани на життя? Я чув, ти думаєш іти? Мені здається, що тобі це не потрібно. Маленькі зарплати, часу немає, сім'ї не бачиш, ти ж популярний, тебе перестануть любити, всі будуть ненавидіти, ти втратиш рейтинги, навіщо тобі воно треба? "Володимир сказав: "Я думаю, але не знаю поки". Порошенко сказав: "Ти мене почув, ось подумай", — додав він.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Faceless написав:Посмотрим, как быстро пропагандисты рашки увидят тут диверсию в которой виноваты будут Украина и США
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Диспетчеры может и д..., но сработали отлично по расчистке неба и посадке самолёта, а вот почему не ехали скорые и пожарные вопрос. И вопрос наши аэропорты будут отрабатывать экстренные ситуации или само пройдет как-нибудь...
Диспетчеры может и д..., но сработали отлично по расчистке неба и посадке самолёта, а вот почему не ехали скорые и пожарные вопрос. И вопрос наши аэропорты будут отрабатывать экстренные ситуации или само пройдет как-нибудь...
Дєтка, то Расея!!! Країна, яка претендує на "вєлічіє"! Конструювати і продукувати сучасні літаки і ракети - дещо складніше, ніж писати "Війну і мир" або "Братів Карамазових".
"Летчики дали шанс всем пассажирам, сумев посадить самолет с полными баками. Стюарды спасли половину пассажиров, вытаскивая их из горящего самолета. Но вторую половину угробила организация спасения на земле, которая не спеша и вальяжно прибыла на пожар, когда спасать стало некого. И вопросы к ней, а не к чемоданам, которые хватали пассажиры." https://el-murid.livejournal.com/4128654.html
stm написав:.. Диспетчеры может и д..., но сработали отлично по расчистке неба и посадке самолёта, а вот почему не ехали скорые и пожарные вопрос. ..
пожарные через две минуты.. похоже на ошибку пилотов, которые в экстренной ситуации (отказ оборудования и пожар)не сориентировались и сделали жесткую посадку, которая и привела к пролому стойками шасси топливного бака и взрыву топлива. По хорошему, топливо нужно было выработать, но на это не было времени..
Диспетчеры может и д..., но сработали отлично по расчистке неба и посадке самолёта, а вот почему не ехали скорые и пожарные вопрос. И вопрос наши аэропорты будут отрабатывать экстренные ситуации или само пройдет как-нибудь...
На видео вообще не диспетчеры,это наземная служба....
Faceless написав:По предварительным данным при посадке повредились шасси, которые пробили топливные баки , после чего пламя перекинулось на двигатель и самолёт мгновенно загорелся. ------
По официальной данным Следственного комитета 41 человек погиб. Представитель СК с трудом произносит число погибших на борту лайнера.
За медицинской помощью обратились 19 человек, пятеро были госпитализированы. По неофициальной информации некоторые пассажиры при эвакуации пытались захватить вещи с верхних полок, тем самым не оставляя шанса тем, кто находился в хвостовой части самолёта.
Уже есть видео посадки. Самолет встал на козла,или скозлил. Это грубейшая ошибка при приземлении. Козление самолета происходит когда вертикальная скорость выше допустимой.
Вывод о причинах жесткой посадки сдалать нельзя достоверно, т.к. причины могут быть 3. 1.Ошибка пилота. 2.Неисправность оборудования. 3. метеоусловия ( сдвиг ветра, порывы ветра )
Faceless написав:По предварительным данным при посадке повредились шасси, которые пробили топливные баки , после чего пламя перекинулось на двигатель и самолёт мгновенно загорелся. ------
По официальной данным Следственного комитета 41 человек погиб. Представитель СК с трудом произносит число погибших на борту лайнера.
За медицинской помощью обратились 19 человек, пятеро были госпитализированы. По неофициальной информации некоторые пассажиры при эвакуации пытались захватить вещи с верхних полок, тем самым не оставляя шанса тем, кто находился в хвостовой части самолёта.
Уже есть видео посадки. Самолет встал на козла,или скозлил. Это грубейшая ошибка при приземлении. Козление самолета происходит когда вертикальная скорость выше допустимой.
Вывод о причинах жесткой посадки сдалать нельзя достоверно, т.к. причины могут быть 3. 1.Ошибка пилота. 2.Неисправность оборудования. 3. метеоусловия ( сдвиг ветра, порывы ветра )
Есть знакомый, который знаком с конструкцией этих джетрв, говорит, удивлён как их производствр вообще не было закрыто, очень много ошибок в конструкции, их вообще нельзя было к полётам допускать. Может теперь хоть все покупатели кто повёлся от них откажутся и больше никто не купит