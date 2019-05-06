Чинний президент України спробував переконати опонента, що нічого, окрім зайвого головного болю, він від президентства не отримає.

"Всі будуть ненавидіти, ти втратиш рейтинги": У Зеленського розповіли подробиці зустрічі з Порошенкомпонеділок, 6 травень 2019, 11:12Бізнес-партнер переможця президентських виборів Володимира Зеленського Сергій Шефір розповів про подробиці зустрічі з Петром Порошенком у 2018 році, передають Патріоти України."На зустріч ми поїхали вдвох, а причина: нам почали в прямому сенсі погрожувати, що для нас закритий палац "Україна" — ми не можемо там знімати. До зйомок концерту "Кварталу" тоді залишалися два-три дні. Всі розводили руками, і ми сказали, що давайте тоді зустріч із тим, хто може вирішити питання. І нас привели в АП", — зазначив він в інтерв'ю theБабель.Також Шефір підкреслив, що під час розмови було обговорено питання можливої президентської кампанії. "Ми просто поговорили на різні теми: як справи, як живете, що у вас за проблема? Сказали, що ось така проблема. Він відповів, що це не проблема, це дисконект якийсь. Ну а далі були питання:" Які плани на життя? Я чув, ти думаєш іти? Мені здається, що тобі це не потрібно. Маленькі зарплати, часу немає, сім'ї не бачиш, ти ж популярний, тебе перестануть любити, всі будуть ненавидіти, ти втратиш рейтинги, навіщо тобі воно треба? "Володимир сказав: "Я думаю, але не знаю поки". Порошенко сказав: "Ти мене почув, ось подумай", — додав він.