Вот ББС историю этого самолета описала
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:04
Faceless
Вот ББС историю этого самолета описала
Живите своим умом!
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:10
"В сентябре "Аэрофлот" подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение на поставку еще 100 самолетов "Суперджет"
Це просто чудово, якщо московити будуть літати на своїх "Суперджетах-100"!!!
Повне імпортозаміщення)))
"Лучшего в жизни ничего не встречал, - рассказал Би-би-си летчик-испытатель ГСС Михаил Марков. - Устойчивость и управляемость. Грубо говоря, если вы на нем не летали, то я вас посажу в "Суперджет", и вы на нем взлетите и сядете"."
Більше, ще більше російських "Суперджетів-100" для Росії та її сателів!
І "Жигулів" впридачу, і ГАЗонів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:14
Frant
По состоянию на тот-же сентябрь 2018 года у Аэрофлота находилось 48 самолетов данного типа из 247 самолетов всего парка. Или 20% .
Живите своим умом!
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:07
эпоха петра порошенко закончилась НАВСЕГДА
с 9мин45
и кто же автор этих слов?
портников
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:17
З "
Проблемна "пташка".
Дивне й сумне:
Хоч траур в столиці московії на декілька днів об'являть чи з пафосом буде типове победобесіє?
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:23
От бачите, своя шкура ближче до тіла. А своє барахло, важливіше ніж чужа шкура. Це істина. А що таке істина? Це те що доведено на практиці. Таке життя. Не Божі закони тут діють, зовсім не Божі. Гріх всіх поработив. Треба молитися, щоб побороти свій гріх. А водочкі трахнуть па малєнькой ? Так ето ж завсєгда не помєшаєт, празднічек отмєтіть.
Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.
Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф.
Да, погиб, погиб... Но мы то ведь живы!
Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и – сперва украдкой, а потом и в открытую – выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодными останемся? Да ведь мы-то живы!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:40
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:41
Як не назви, а це факт. Реальність в якій живемо. Можна тішити себе ілюзіями, але реальність завжди б'є по пиці своїм сапогом.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:43
а где тут иллюзии ?
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:48
19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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