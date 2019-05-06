убыток Укрзализныци по итогам 2018 года составил 500,92 млн грн, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году – 77,24 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные аудированного финансового отчета компании.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:54
Re: тем временем
убыток Укрзализныци по итогам 2018 года составил 500,92 млн грн, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году – 77,24 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные аудированного финансового отчета компании.
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:55
Re: Політичні дискусії
Ребята, все просто. Что у нас в передней части салона? Правильно: бизнес-класс. Подсознательно пассажиры бизнес-класса, в массе своей, чувствуют себя людьми привелегированной касты. И это стимулируется самими авиакомпаниями: бизнес-лаунж в аэропорту, привелегированная посадка, совсем другие кресла, питание и напитки совершенно другого уровня, свой санузел, отделение от смердов шторкой сразу после взлета.
Поэтому я не удивлюсь, если они спокойно забрали свою ручную кладь, пока сзади там кто-то горел. И я почти уверен, что произойди такое, не дай Бог, с самолетом МАУ, результат был бы +/- таким же. Думаю из этого надо делать выводы и оснащать самолеты аварийной блокировкой отделений для ручной клади. Если аварийная ситуация - выпрыгиваем все налегке.
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:57
Re: временем
Находящиеся в управлении Минэнерго угледобывающие предприятия и шахты по итогам 2018 года показали суммарный чистый убыток в размере 2,69 млрд грн, что на 16,5% ниже показателя 2017 года (3,222 млрд грн).
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:58
Портников намекает на возможность переворота ?
А как иначе назвать его слова о том, что если Зеленский будет на позиции большинства Украины, то меньшинство его сметет.
Знову за рибу гроши?
А им все мало,хрен их за ногу.
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:13
Re: время с/х
замедление по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено ожидаемым сокращением позитивного вклада сельского хозяйства, так как эффект рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году себя исчерпал. “Несмотря на улучшение результатов животноводства в январе-марте 2019 года, вклад сельского хозяйства в рост ВВП хотя и остался положительным, однако был небольшим”, – отметили в НБУ.
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:15
Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что это за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?
Стоило бы запретить папередникам после поражения на выборах осуществлять любые кадровые назначения.
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:17
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:19
я не питаю иллюзий, не прошу помощи, а просто назвал это проявлением жлобства, а не истиной.
вот и всё.
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:27
А Ви суддя? Вищого Суду?
Знаєте Цивільний і Громадянський і Сімейний кодекси?
Чи так, аби ляпнути?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:06
при этом не смотря на санкции США не могут как минимум до 2023-2024 обойтись без российских ракетных двигателей...
я понимаю что по славянской традиции самая большая радость это когда у соседа горе...
кстати в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже...
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