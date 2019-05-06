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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 28132814281528162817>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 127
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
33
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
41
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:54

Re: тем временем

убыток Укрзализныци по итогам 2018 года составил 500,92 млн грн, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году – 77,24 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные аудированного финансового отчета компании.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:55

Re: Політичні дискусії

Ребята, все просто. Что у нас в передней части салона? Правильно: бизнес-класс. Подсознательно пассажиры бизнес-класса, в массе своей, чувствуют себя людьми привелегированной касты. И это стимулируется самими авиакомпаниями: бизнес-лаунж в аэропорту, привелегированная посадка, совсем другие кресла, питание и напитки совершенно другого уровня, свой санузел, отделение от смердов шторкой сразу после взлета.
Поэтому я не удивлюсь, если они спокойно забрали свою ручную кладь, пока сзади там кто-то горел. И я почти уверен, что произойди такое, не дай Бог, с самолетом МАУ, результат был бы +/- таким же. Думаю из этого надо делать выводы и оснащать самолеты аварийной блокировкой отделений для ручной клади. Если аварийная ситуация - выпрыгиваем все налегке.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:57

Re: временем

Находящиеся в управлении Минэнерго угледобывающие предприятия и шахты по итогам 2018 года показали суммарный чистый убыток в размере 2,69 млрд грн, что на 16,5% ниже показателя 2017 года (3,222 млрд грн).
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:58

  19yuriy91 написав:эпоха петра порошенко закончилась НАВСЕГДА

с 9мин45
https://www.youtube.com/watch?v=xoTmW8SxfWU

и кто же автор этих слов?
портников :mrgreen:


Портников намекает на возможность переворота ?
А как иначе назвать его слова о том, что если Зеленский будет на позиции большинства Украины, то меньшинство его сметет.

Знову за рибу гроши?

А им все мало,хрен их за ногу.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:13

Re: время с/х

замедление по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено ожидаемым сокращением позитивного вклада сельского хозяйства, так как эффект рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году себя исчерпал. “Несмотря на улучшение результатов животноводства в январе-марте 2019 года, вклад сельского хозяйства в рост ВВП хотя и остался положительным, однако был небольшим”, – отметили в НБУ.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:15

Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что это за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?
Стоило бы запретить папередникам после поражения на выборах осуществлять любые кадровые назначения.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:17

  freeze написав:Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?

Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:19

  Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.


я не питаю иллюзий, не прошу помощи, а просто назвал это проявлением жлобства, а не истиной.
вот и всё.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:27

  antey1969 написав:
  freeze написав:Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?

Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил

А Ви суддя? Вищого Суду?
Знаєте Цивільний і Громадянський і Сімейний кодекси?

Чи так, аби ляпнути? :mrgreen:


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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:06

  Frant написав:Конструювати і продукувати сучасні літаки і ракети - дещо складніше, ніж писати "Війну і мир" або "Братів Карамазових".

при этом не смотря на санкции США не могут как минимум до 2023-2024 обойтись без российских ракетных двигателей...

я понимаю что по славянской традиции самая большая радость это когда у соседа горе...

кстати в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже...
Cler
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