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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2814281528162817>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 127
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
33
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
41
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:08

  antey1969 написав:
  freeze написав:Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?

Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил

Найближчим часом за участю Верховного Головнокомандувача в штабі Операції Об'єднаних сил відбудеться важливе призначення - новим командувачем ООС буде призначений генерал Олександр Сирський.

Про це на сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сергій Наєв командував військами гідно, залишив загалом гарне враження в особового складу. Заміна командувачів - планова, ротаційна. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3125559


Но у ваты как всегда своя конспирологическая теория заговора!
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:09

Re: кстати

  Cler написав:в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже.

Нет техники - нет рисков и проблем.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:10

  19yuriy91 написав:эпоха петра порошенко закончилась НАВСЕГДА

с 9мин45
https://www.youtube.com/watch?v=xoTmW8SxfWU

и кто же автор этих слов?
портников :mrgreen:

конец будет после суда над ним и вынесения вынесения приговора...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:13

  sal написав:Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество, стартовая цена — около 420 млн грн.
Об этом следует из информации на сайте Центральной универсальной товарной биржи.

похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:15

  sal написав:убыток Укрзализныци по итогам 2018 года составил 500,92 млн грн, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году – 77,24 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные аудированного финансового отчета компании.

в результате в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:17

Re: в результате

  Cler написав:в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать.

Повышение тарифов не позволит сохранить столь большое ж/д хозяйство страны.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:20

  sal написав:
  Cler написав:в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать.

Повышение тарифов не позволит сохранить столь большое ж/д хозяйство страны.

а тарифы повышают только чтобы была возможность больше воровать, а состояние ж/д временщиков особо не волнует...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:22

  Cler написав:
  Frant написав:Конструювати і продукувати сучасні літаки і ракети - дещо складніше, ніж писати "Війну і мир" або "Братів Карамазових".

при этом не смотря на санкции США не могут как минимум до 2023-2024 обойтись без российских ракетных двигателей...

я понимаю что по славянской традиции самая большая радость это когда у соседа горе...

кстати в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже...


Московитам раджу почитати: https://petrimazepa.com/raketnyy_schit

Кажете "Слов,янскі традиції"??? :mrgreen:

Карел Чапек:
"Русские все вокруг себя называют славянским, чтобы потом все славянское назвать русским"!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:33

  sal написав:
  Cler написав:в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать.

Повышение тарифов не позволит сохранить столь большое ж/д хозяйство страны.

а тарифы повышают только чтобы была возможность больше воровать, а состояние ж/д временщиков особо не волнует...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:35

  Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.

Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры.
Люди есть разные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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