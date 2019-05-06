Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?
Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил
Найближчим часом за участю Верховного Головнокомандувача в штабі Операції Об'єднаних сил відбудеться важливе призначення - новим командувачем ООС буде призначений генерал Олександр Сирський.
Про це на сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сергій Наєв командував військами гідно, залишив загалом гарне враження в особового складу. Заміна командувачів - планова, ротаційна. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3125559
Но у ваты как всегда своя конспирологическая теория заговора!
sal написав:Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество, стартовая цена — около 420 млн грн. Об этом следует из информации на сайте Центральной универсальной товарной биржи.
похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...
sal написав:убыток Укрзализныци по итогам 2018 года составил 500,92 млн грн, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году – 77,24 млн грн. Об этом свидетельствуют данные аудированного финансового отчета компании.
в результате в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать...
Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.
Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры. Люди есть разные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.