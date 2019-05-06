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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:09
Cler написав:
в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже.
Нет техники - нет рисков и проблем.
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sal
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:10
конец будет после суда над ним и вынесения вынесения приговора...
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Cler
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:13
sal написав:
Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество, стартовая цена — около 420 млн грн.
Об этом следует из информации на сайте Центральной универсальной товарной биржи.
похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...
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Cler
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:15
sal написав:
убыток Укрзализныци по итогам 2018 года составил 500,92 млн грн, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году – 77,24 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные аудированного финансового отчета компании.
в результате в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать...
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:17
Cler написав:
в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать.
Повышение тарифов не позволит сохранить столь большое ж/д хозяйство страны.
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sal
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:20
sal написав: Cler написав:
в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать.
Повышение тарифов не позволит сохранить столь большое ж/д хозяйство страны.
а тарифы повышают только чтобы была возможность больше воровать, а состояние ж/д временщиков особо не волнует...
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Cler
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:35
Козак-характерник написав:19yuriy91
Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.
Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры.
Люди есть разные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:36
Cler написав:
состояние ж/д временщиков особо не волнует.
с 91-го на Украине как бы только временщики?
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sal
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:38
Tegularius написав: ЛАД написав:
Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами.
Здесь похоже виноват человеческий фактор - паника пилотов.
В самолет ударила молния, отключилась автоматика. Бывает. В таких случаях полагается несколько часов мотать круги над аэропортом, сжечь топливо и садиться с пустыми баками. Но пилоты видимо запаниковали, и стали садиться полными. Если бы баки при посадки были пустыми, не было бы такого сильного возгорания при ударе и не было бы столько жертв.
Подробностей не знаю того, что было до посадки, но очевидно была нарушена система управления самолетом, раз он делал такие необъяснимые пируэты при посадке.
Даже только обучающиеся молодые пилоты при посадке не допускают такие рыскания по высоте, тем более заход на посадку был правильным, посадочная полоса вся впереди, высота в пределах нормы.
А по теме...
Ну, а по теме Порошенко явно очень хочет остаться президентом, разыгрывает сценарий отказа Зеленского от своей победы по причине, типа, испугался. По ходу, начальный сценарий для Зеленского, по типу, "молод и глуп, и не справлюсь с президенством" не проканал.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:38
Cler написав:
тарифы повышают только чтобы была возможность
В Украине с 1 мая узаконили введения абонентской платы на воду и отопление.
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sal
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