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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2814281528162817>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 127
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
33
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
41
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:09

Re: кстати

  Cler написав:в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже.

Нет техники - нет рисков и проблем.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:10

  19yuriy91 написав:эпоха петра порошенко закончилась НАВСЕГДА

с 9мин45
https://www.youtube.com/watch?v=xoTmW8SxfWU

и кто же автор этих слов?
портников :mrgreen:

конец будет после суда над ним и вынесения вынесения приговора...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:13

  sal написав:Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество, стартовая цена — около 420 млн грн.
Об этом следует из информации на сайте Центральной универсальной товарной биржи.

похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:15

  sal написав:убыток Укрзализныци по итогам 2018 года составил 500,92 млн грн, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году – 77,24 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные аудированного финансового отчета компании.

в результате в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:17

Re: в результате

  Cler написав:в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать.

Повышение тарифов не позволит сохранить столь большое ж/д хозяйство страны.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:20

  sal написав:
  Cler написав:в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать.

Повышение тарифов не позволит сохранить столь большое ж/д хозяйство страны.

а тарифы повышают только чтобы была возможность больше воровать, а состояние ж/д временщиков особо не волнует...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:35

  Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.

Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры.
Люди есть разные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:36

Re: только

  Cler написав:состояние ж/д временщиков особо не волнует.

с 91-го на Украине как бы только временщики?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:38

  Tegularius написав:
  ЛАД написав:Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами.

Здесь похоже виноват человеческий фактор - паника пилотов.
В самолет ударила молния, отключилась автоматика. Бывает. В таких случаях полагается несколько часов мотать круги над аэропортом, сжечь топливо и садиться с пустыми баками. Но пилоты видимо запаниковали, и стали садиться полными. Если бы баки при посадки были пустыми, не было бы такого сильного возгорания при ударе и не было бы столько жертв.

Подробностей не знаю того, что было до посадки, но очевидно была нарушена система управления самолетом, раз он делал такие необъяснимые пируэты при посадке.

Даже только обучающиеся молодые пилоты при посадке не допускают такие рыскания по высоте, тем более заход на посадку был правильным, посадочная полоса вся впереди, высота в пределах нормы.

А по теме...
Ну, а по теме Порошенко явно очень хочет остаться президентом, разыгрывает сценарий отказа Зеленского от своей победы по причине, типа, испугался. По ходу, начальный сценарий для Зеленского, по типу, "молод и глуп, и не справлюсь с президенством" не проканал.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:38

Re: состояние

  Cler написав:тарифы повышают только чтобы была возможность

В Украине с 1 мая узаконили введения абонентской платы на воду и отопление.
sal
 
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