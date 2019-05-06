Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
замедление по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено ожидаемым сокращением позитивного вклада сельского хозяйства, так как эффект рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году себя исчерпал. “Несмотря на улучшение результатов животноводства в январе-марте 2019 года, вклад сельского хозяйства в рост ВВП хотя и остался положительным, однако был небольшим”, – отметили в НБУ.
Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что это за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ? Стоило бы запретить папередникам после поражения на выборах осуществлять любые кадровые назначения.
freeze написав:Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?
Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил
Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.
я не питаю иллюзий, не прошу помощи, а просто назвал это проявлением жлобства, а не истиной. вот и всё.
freeze написав:Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?
Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил
А Ви суддя? Вищого Суду? Знаєте Цивільний і Громадянський і Сімейний кодекси?
Чи так, аби ляпнути?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
freeze написав:Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?
Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил
Найближчим часом за участю Верховного Головнокомандувача в штабі Операції Об'єднаних сил відбудеться важливе призначення - новим командувачем ООС буде призначений генерал Олександр Сирський.
Про це на сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сергій Наєв командував військами гідно, залишив загалом гарне враження в особового складу. Заміна командувачів - планова, ротаційна. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3125559
Но у ваты как всегда своя конспирологическая теория заговора!
Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.
Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры. Люди есть разные.
А в данной ситуации судить сложно. Люди могли просто не осознавать критичность ситуации, да и неизвестно, насколько верны предположения о том, что причина гибели людей то, что кто-то выходил с вещами.
А вообще просьба, писать об этом поаккуратнее. Это трагедия. Погибли не военные, летевшие воевать в Украину или ещё куда, а обычные гражданские люди, возможно, дети. Кроме сочувствия у нормального человека эта ситуация ничего вызывать не может. Понятно, что ко всяким франтам это не относится.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 тра, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.