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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 127
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
33
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
41
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:58

  19yuriy91 написав:эпоха петра порошенко закончилась НАВСЕГДА

с 9мин45
https://www.youtube.com/watch?v=xoTmW8SxfWU

и кто же автор этих слов?
портников :mrgreen:


Портников намекает на возможность переворота ?
А как иначе назвать его слова о том, что если Зеленский будет на позиции большинства Украины, то меньшинство его сметет.

Знову за рибу гроши?

А им все мало,хрен их за ногу.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:13

Re: время с/х

замедление по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено ожидаемым сокращением позитивного вклада сельского хозяйства, так как эффект рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году себя исчерпал. “Несмотря на улучшение результатов животноводства в январе-марте 2019 года, вклад сельского хозяйства в рост ВВП хотя и остался положительным, однако был небольшим”, – отметили в НБУ.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:15

Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что это за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?
Стоило бы запретить папередникам после поражения на выборах осуществлять любые кадровые назначения.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:17

  freeze написав:Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?

Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:19

  Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.


я не питаю иллюзий, не прошу помощи, а просто назвал это проявлением жлобства, а не истиной.
вот и всё.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:27

  antey1969 написав:
  freeze написав:Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?

Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил

А Ви суддя? Вищого Суду?
Знаєте Цивільний і Громадянський і Сімейний кодекси?

Чи так, аби ляпнути? :mrgreen:


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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:08

  antey1969 написав:
  freeze написав:Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?

Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил

Найближчим часом за участю Верховного Головнокомандувача в штабі Операції Об'єднаних сил відбудеться важливе призначення - новим командувачем ООС буде призначений генерал Олександр Сирський.

Про це на сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сергій Наєв командував військами гідно, залишив загалом гарне враження в особового складу. Заміна командувачів - планова, ротаційна. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3125559


Но у ваты как всегда своя конспирологическая теория заговора!
komp
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:10

  19yuriy91 написав:эпоха петра порошенко закончилась НАВСЕГДА

с 9мин45
https://www.youtube.com/watch?v=xoTmW8SxfWU

и кто же автор этих слов?
портников :mrgreen:

конец будет после суда над ним и вынесения вынесения приговора...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:20

  sal написав:
  Cler написав:в очередной раз повысят тарифы на перевозки вместо того чтобы меньше воровать.

Повышение тарифов не позволит сохранить столь большое ж/д хозяйство страны.

а тарифы повышают только чтобы была возможность больше воровать, а состояние ж/д временщиков особо не волнует...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:35

  Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.

Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры.
Люди есть разные.

А в данной ситуации судить сложно. Люди могли просто не осознавать критичность ситуации, да и неизвестно, насколько верны предположения о том, что причина гибели людей то, что кто-то выходил с вещами.

А вообще просьба, писать об этом поаккуратнее. Это трагедия.
Погибли не военные, летевшие воевать в Украину или ещё куда, а обычные гражданские люди, возможно, дети. Кроме сочувствия у нормального человека эта ситуация ничего вызывать не может.
Понятно, что ко всяким франтам это не относится.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 тра, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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