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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2814281528162817> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 127 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 33 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 41 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 127 Додано: Пон 06 тра, 2019 16:38 Tegularius написав: ЛАД написав: Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами. Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами.

Здесь похоже виноват человеческий фактор - паника пилотов.

В самолет ударила молния, отключилась автоматика. Бывает. В таких случаях полагается несколько часов мотать круги над аэропортом, сжечь топливо и садиться с пустыми баками. Но пилоты видимо запаниковали, и стали садиться полными. Если бы баки при посадки были пустыми, не было бы такого сильного возгорания при ударе и не было бы столько жертв. Здесь похоже виноват человеческий фактор - паника пилотов.В самолет ударила молния, отключилась автоматика. Бывает. В таких случаях полагается несколько часов мотать круги над аэропортом, сжечь топливо и садиться с пустыми баками. Но пилоты видимо запаниковали, и стали садиться полными. Если бы баки при посадки были пустыми, не было бы такого сильного возгорания при ударе и не было бы столько жертв.

Подробностей не знаю того, что было до посадки, но очевидно была нарушена система управления самолетом, раз он делал такие необъяснимые пируэты при посадке.



Даже только обучающиеся молодые пилоты при посадке не допускают такие рыскания по высоте, тем более заход на посадку был правильным, посадочная полоса вся впереди, высота в пределах нормы.



А по теме...

Ну, а по теме Порошенко явно очень хочет остаться президентом, разыгрывает сценарий отказа Зеленского от своей победы по причине, типа, испугался. По ходу, начальный сценарий для Зеленского, по типу, "молод и глуп, и не справлюсь с президенством" не проканал. Подробностей не знаю того, что было до посадки, но очевидно была нарушена система управления самолетом, раз он делал такие необъяснимые пируэты при посадке.Даже только обучающиеся молодые пилоты при посадке не допускают такие рыскания по высоте, тем более заход на посадку был правильным, посадочная полоса вся впереди, высота в пределах нормы.А по теме...Ну, а по теме Порошенко явно очень хочет остаться президентом, разыгрывает сценарий отказа Зеленского от своей победы по причине, типа, испугался. По ходу, начальный сценарий для Зеленского, по типу, "молод и глуп, и не справлюсь с президенством" не проканал. buratinyo

Повідомлень: 1052 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1962 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 16:40 Cler написав: Frant написав: Конструювати і продукувати сучасні літаки і ракети - дещо складніше, ніж писати "Війну і мир" або "Братів Карамазових". Конструювати і продукувати сучасні літаки і ракети - дещо складніше, ніж писати "Війну і мир" або "Братів Карамазових".

при этом не смотря на санкции США не могут как минимум до 2023-2024 обойтись без российских ракетных двигателей...



я понимаю что по славянской традиции самая большая радость это когда у соседа горе...



кстати в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже... при этом не смотря на санкции США не могут как минимум до 2023-2024 обойтись без российских ракетных двигателей...я понимаю что по славянской традиции самая большая радость это когда у соседа горе...кстати в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже...

С разработкой ещё более-менее. Во всяком случае, было ещё недавно.

А вот с производством совсем грустно.



Cler

похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...

Тут вопрос не в концепции.

Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет.

Единственный вариант - иностранный инвестор. С разработкой ещё более-менее. Во всяком случае, было ещё недавно.А вот с производством совсем грустно.Тут вопрос не в концепции.Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет.Единственный вариант - иностранный инвестор. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 тра, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12991 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 16:43 ЛАД написав: Козак-характерник написав: 19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають. Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.

Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры.

Люди есть разные. Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры.Люди есть разные.

Згодний. В кожному правилі є виключення. Що не змінює постулат самого правила. Згодний. В кожному правилі є виключення. Що не змінює постулат самого правила. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26318 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1846 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 16:44 19yuriy91 написав: Козак-характерник написав: 19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають. Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.



я не питаю иллюзий, не прошу помощи, а просто назвал это проявлением жлобства, а не истиной.

вот и всё. я не питаю иллюзий, не прошу помощи, а просто назвал это проявлением жлобства, а не истиной.вот и всё.

Це питання термінології, що суті не міняє. Людина грішна з народження. Це питання термінології, що суті не міняє. Людина грішна з народження. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26318 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1846 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 17:16 ЛАД написав: Cler

похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...



Тут вопрос не в концепции.

Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет.

Единственный вариант - иностранный инвестор. Тут вопрос не в концепции.Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет.Единственный вариант - иностранный инвестор.

маловероятно что иностраный инвестор прийдёт в такую коррумпированную страну, где не соблюдаются законы, а судебная система не является независимой...



сначала добьют автопром, потом авиационную промышленость, уже успешно уничтожается собственные локомотивные заводы и т.д. и что нас ждёт в ближайшем будущем?... маловероятно что иностраный инвестор прийдёт в такую коррумпированную страну, где не соблюдаются законы, а судебная система не является независимой...сначала добьют автопром, потом авиационную промышленость, уже успешно уничтожается собственные локомотивные заводы и т.д. и что нас ждёт в ближайшем будущем?... Cler

Повідомлень: 2762 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 17:26 Cler написав: ЛАД написав: Cler

похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...



Тут вопрос не в концепции.

Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет.

Единственный вариант - иностранный инвестор. Тут вопрос не в концепции.Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет.Единственный вариант - иностранный инвестор.

маловероятно что иностранный инвестор прийдёт в такую коррумпированную страну, где не соблюдаются законы, а судебная система не является независимой... маловероятно что иностранный инвестор прийдёт в такую коррумпированную страну, где не соблюдаются законы, а судебная система не является независимой...

В частности поэтому решил проголосовать за Зе - какой-то шанс.



сначала добьют автопром, потом авиационную промышленость, уже успешно уничтожается собственные локомотивные заводы и т.д. и что нас ждёт в ближайшем будущем?...

У Вас ошибка в порядке действий.

Авиапром уже практически добили. Автопром, по-моему, тоже почти. В частности поэтому решил проголосовать за Зе - какой-то шанс.У Вас ошибка в порядке действий.Авиапромпрактически добили. Автопром, по-моему, тоже почти.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12991 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 17:33 ЛАД написав: У Вас ошибка в порядке действий. У Вас ошибка в порядке действий.

от перестановки мест слогаемых сума не меняется... от перестановки мест слогаемых сума не меняется... Cler

Повідомлень: 2762 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 17:40 Frant написав: ...............

Что не так, что из "республики" постоянные очереди в Украину? Почему соцгруппы "республик" забиты информацией "работа в России, работа в Южной Осетии"? Почему в ОРДЛО дефицит специалистов всех уровней. В шахту уже идут работать с 9-го класса, даже без ПТУ. ...............Что не так, что из "республики" постоянные очереди в Украину? Почему соцгруппы "республик" забиты информацией "работа в России, работа в Южной Осетии"? Почему в ОРДЛО дефицит специалистов всех уровней. В шахту уже идут работать с 9-го класса, даже без ПТУ.

Что не так, что из Украины миллионы выезжают на работу в РФ, Польшу, Чехию?

Почему в Украине дефицит специалистов рабочих профессий?







Все больницы разграблены, то есть вывезено и продано современное оборудование, поставленное в больницы Донбасса в 2010-2013 годах.



Такая ситуация по всех городах ОРДЛО-гетто.



Если в 2014-2015 врачи были в большинстве своей пророссийской категорией и фундаментом "русского мира", то сейчас это категория людей, выезжающих из созданных ними же ОРДЛО-гетто."



https://uainfo.org/blogosphere/obshestv ... pova-.html Красный Луч –Хрустальный. Нет узких специалистов. Нет детского ЛОРа, кардиолога, уролога, психолога, травматолога, хирурга, логопеда, фтизиатра.Все больницы разграблены, то есть вывезено и продано современное оборудование, поставленное в больницы Донбасса в 2010-2013 годах.Такая ситуация по всех городах ОРДЛО-гетто.Если в 2014-2015 врачи были в большинстве своей пророссийской категорией и фундаментом "русского мира", то сейчас это категория людей, выезжающих из созданных ними же ОРДЛО-гетто."

У нас больницы не разграблены.

Но совсем недавно Комаровский говорил об опасности того, что мы не сможем укомплектовать лечебные учреждения персоналом.



А Вы можете продолжать беспокоиться о ситуации в РФ или ОРДЛО. Что не так, что из Украины миллионы выезжают на работу в РФ, Польшу, Чехию?Почему в Украине дефицит специалистов рабочих профессий?У нас больницы не разграблены.Но совсем недавно Комаровский говорил об опасности того, что мы не сможем укомплектовать лечебные учреждения персоналом.А Вы можете продолжать беспокоиться о ситуации в РФ или ОРДЛО.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12991 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 17:57 ЛАД написав: Cler написав: Frant написав: Конструювати і продукувати сучасні літаки і ракети - дещо складніше, ніж писати "Війну і мир" або "Братів Карамазових". Конструювати і продукувати сучасні літаки і ракети - дещо складніше, ніж писати "Війну і мир" або "Братів Карамазових".

при этом не смотря на санкции США не могут как минимум до 2023-2024 обойтись без российских ракетных двигателей...



я понимаю что по славянской традиции самая большая радость это когда у соседа горе...



кстати в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже... при этом не смотря на санкции США не могут как минимум до 2023-2024 обойтись без российских ракетных двигателей...я понимаю что по славянской традиции самая большая радость это когда у соседа горе...кстати в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже...

С разработкой ещё более-менее. Во всяком случае, было ещё недавно.

А вот с производством совсем грустно.



Cler

похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...

Тут вопрос не в концепции.

Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет.

Единственный вариант - иностранный инвестор. С разработкой ещё более-менее. Во всяком случае, было ещё недавно.А вот с производством совсем грустно.Тут вопрос не в концепции.Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет.

Уже заводили корейцев -?

Похоже история ничему не учит.

Необходимо изменения экономико-правовых отношений.(отделения криминала от производства - по крайней мере под юрисдикцией Украины)

И "свой народный автомобиль".

Этакая унифицированная для Украины платформа. Уже заводили корейцев -?Похоже история ничему не учит.Необходимо изменения экономико-правовых отношений.(отделения криминала от производства - по крайней мере под юрисдикцией Украины)И "свой народный автомобиль".Этакая унифицированная для Украины платформа. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6822 З нами з: 20.09.12 Подякував: 647 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 18:02 Frant написав: antey1969 написав: freeze написав: Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ? Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?

Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил

А Ви суддя? Вищого Суду?

Знаєте Цивільний і Громадянський і Сімейний кодекси?



Чи так, аби ляпнути?





А Ви суддя? Вищого Суду?Знаєте Цивільний і Громадянський і Сімейний кодекси?Чи так, аби ляпнути?

У нас и судьи не знают.

Просто к принятию в отношении заплаченного - смотрят по каким Законам выносить Решение - старым или Новым.

Кто больше заплатит - тот и выиграл. У нас и судьи не знают.Просто к принятию в отношении заплаченного - смотрят по каким Законам выносить Решение - старым или Новым.Кто больше заплатит - тот и выиграл. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6822 З нами з: 20.09.12 Подякував: 647 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2814281528162817> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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