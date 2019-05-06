Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Справедливости ради стоит напомнить об авариях Боинга 737Max. Так это Боинг, а Сухой всю свою историю занимался истребителями, а никак не пассажирскими лайнерами.
Здесь похоже виноват человеческий фактор - паника пилотов. В самолет ударила молния, отключилась автоматика. Бывает. В таких случаях полагается несколько часов мотать круги над аэропортом, сжечь топливо и садиться с пустыми баками. Но пилоты видимо запаниковали, и стали садиться полными. Если бы баки при посадки были пустыми, не было бы такого сильного возгорания при ударе и не было бы столько жертв.
Подробностей не знаю того, что было до посадки, но очевидно была нарушена система управления самолетом, раз он делал такие необъяснимые пируэты при посадке.
Даже только обучающиеся молодые пилоты при посадке не допускают такие рыскания по высоте, тем более заход на посадку был правильным, посадочная полоса вся впереди, высота в пределах нормы.
А по теме... Ну, а по теме Порошенко явно очень хочет остаться президентом, разыгрывает сценарий отказа Зеленского от своей победы по причине, типа, испугался. По ходу, начальный сценарий для Зеленского, по типу, "молод и глуп, и не справлюсь с президенством" не проканал.
Frant написав:Конструювати і продукувати сучасні літаки і ракети - дещо складніше, ніж писати "Війну і мир" або "Братів Карамазових".
при этом не смотря на санкции США не могут как минимум до 2023-2024 обойтись без российских ракетных двигателей...
я понимаю что по славянской традиции самая большая радость это когда у соседа горе...
кстати в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже...
С разработкой ещё более-менее. Во всяком случае, было ещё недавно. А вот с производством совсем грустно.
Cler
похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...
Тут вопрос не в концепции. Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет. Единственный вариант - иностранный инвестор.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 тра, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.
Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры. Люди есть разные.
Згодний. В кожному правилі є виключення. Що не змінює постулат самого правила.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.
я не питаю иллюзий, не прошу помощи, а просто назвал это проявлением жлобства, а не истиной. вот и всё.
Це питання термінології, що суті не міняє. Людина грішна з народження.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...
Тут вопрос не в концепции. Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет. Единственный вариант - иностранный инвестор.
маловероятно что иностраный инвестор прийдёт в такую коррумпированную страну, где не соблюдаются законы, а судебная система не является независимой...
сначала добьют автопром, потом авиационную промышленость, уже успешно уничтожается собственные локомотивные заводы и т.д. и что нас ждёт в ближайшем будущем?...
похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...
Тут вопрос не в концепции. Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет. Единственный вариант - иностранный инвестор.
маловероятно что иностранный инвестор прийдёт в такую коррумпированную страну, где не соблюдаются законы, а судебная система не является независимой...
В частности поэтому решил проголосовать за Зе - какой-то шанс.
сначала добьют автопром, потом авиационную промышленость, уже успешно уничтожается собственные локомотивные заводы и т.д. и что нас ждёт в ближайшем будущем?...
У Вас ошибка в порядке действий. Авиапром уже практически добили. Автопром, по-моему, тоже почти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Frant написав:............... Что не так, что из "республики" постоянные очереди в Украину? Почему соцгруппы "республик" забиты информацией "работа в России, работа в Южной Осетии"? Почему в ОРДЛО дефицит специалистов всех уровней. В шахту уже идут работать с 9-го класса, даже без ПТУ.
Что не так, что из Украины миллионы выезжают на работу в РФ, Польшу, Чехию? Почему в Украине дефицит специалистов рабочих профессий?
Красный Луч –Хрустальный. Нет узких специалистов. Нет детского ЛОРа, кардиолога, уролога, психолога, травматолога, хирурга, логопеда, фтизиатра.
Все больницы разграблены, то есть вывезено и продано современное оборудование, поставленное в больницы Донбасса в 2010-2013 годах.
Такая ситуация по всех городах ОРДЛО-гетто.
Если в 2014-2015 врачи были в большинстве своей пророссийской категорией и фундаментом "русского мира", то сейчас это категория людей, выезжающих из созданных ними же ОРДЛО-гетто."
Frant написав:Конструювати і продукувати сучасні літаки і ракети - дещо складніше, ніж писати "Війну і мир" або "Братів Карамазових".
при этом не смотря на санкции США не могут как минимум до 2023-2024 обойтись без российских ракетных двигателей...
я понимаю что по славянской традиции самая большая радость это когда у соседа горе...
кстати в Украине ситуации с разработкой и производством авиационной и ракетной техники значительно хуже...
С разработкой ещё более-менее. Во всяком случае, было ещё недавно. А вот с производством совсем грустно.
Cler
похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...
Тут вопрос не в концепции. Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет. Единственный вариант - иностранный инвестор.
Уже заводили корейцев -? Похоже история ничему не учит. Необходимо изменения экономико-правовых отношений.(отделения криминала от производства - по крайней мере под юрисдикцией Украины) И "свой народный автомобиль". Этакая унифицированная для Украины платформа.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Какой смысл для Порошенко убирать за неделю до своего ухода командующего силами ООС генерала Наева и назначать другого? Что эта за волна увольнений и новых кадровых назначений хромой уткой ?
Превентивно выводит своих из под удара. Там же каждый на пожизненное наруководил
А Ви суддя? Вищого Суду? Знаєте Цивільний і Громадянський і Сімейний кодекси?
Чи так, аби ляпнути?
У нас и судьи не знают. Просто к принятию в отношении заплаченного - смотрят по каким Законам выносить Решение - старым или Новым. Кто больше заплатит - тот и выиграл.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.