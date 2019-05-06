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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2814281528162817 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 128 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 34 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 41 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 128 Додано: Пон 06 тра, 2019 18:16 Вашингтон отзывает Йованович с должности посла США в Украине, - "Зеркало недели"

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 маязавершает работу в нашей стране.

Как передает Цензор.НЕТ, по данным ZN.UA из американских дипломатических источников, Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.



В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину. И 20 мая, о чем уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не произошло. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 33154 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3276 раз. Подякували: 6319 раз. Профіль 18 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 18:17 ЛАД написав: У нас больницы не разграблены. У нас больницы не разграблены.

Нет конечно, они официально ОПТИМИЗИРОВАНЫ.

Например с Донбасса везут не ближе чем в Днепр - Мечникова. (!?!)

ЛАД написав: Но совсем недавно Комаровский говорил об опасности того, что мы не сможем укомплектовать лечебные учреждения персоналом. Но совсем недавно Комаровский говорил об опасности того, что мы не сможем укомплектовать лечебные учреждения персоналом.

Не живите СМИ - сходите сами "прочувствуйте"

В то же время все кто хочет жить - едут в Беларусь, РФ, Израиль, Германию, Австрию,.... - не задумывались почему?

ЛАД написав: А Вы можете продолжать беспокоиться о ситуации в РФ или ОРДЛО. А Вы можете продолжать беспокоиться о ситуации в РФ или ОРДЛО.

Разница в оплате труда, уже "рынок труда мед персонала" в РФ, Ливии, Польше, ... - сделала более привлекательным для выпускников украинских медобразовательных учреждений.



Особенность украинских труподёрен есть персонал пенсионного возраста уже не работающего, но не пускающего молодых(лишних вакансий НЕТ) хотя бы для перемены опыта.(ОПЫТНЫЙ ВРАЧ С ВУЗа НЕ ПРИЙДЁТ - ЕГО НУЖНО УЧИТЬ) Причина банальна - на пенсии ждёт голодная смерть.(то же и в школах)



Заявления типа "страховая медицина появиться и все будут лечиться в Гаване", как только услышите, от кого либо:

- Плюйте им в глаз! Нет конечно, они официально ОПТИМИЗИРОВАНЫ.Например с Донбасса везут не ближе чем в Днепр - Мечникова. (!?!)Не живите СМИ - сходите сами "прочувствуйте"В то же время все кто хочет жить - едут в Беларусь, РФ, Израиль, Германию, Австрию,.... - не задумывались почему?Разница в оплате труда, уже "рынок труда мед персонала" в РФ, Ливии, Польше, ... - сделала более привлекательным для выпускников украинских медобразовательных учреждений.Особенность украинских труподёрен есть персонал пенсионного возраста уже не работающего, но не пускающего молодых(лишних вакансий НЕТ) хотя бы для перемены опыта.(ОПЫТНЫЙ ВРАЧ С ВУЗа НЕ ПРИЙДЁТ - ЕГО НУЖНО УЧИТЬ) Причина банальна - на пенсии ждёт голодная смерть.(то же и в школах)Заявления типа "страховая медицина появиться и все будут лечиться в Гаване", как только услышите, от кого либо:- Плюйте им в глаз! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6824 З нами з: 20.09.12 Подякував: 647 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 19:25



06.05.2019

https://uareads.club/2019/05/06/proshal ... -koroleva/



Прощальный «подарок» от Порошенко: Зеленского оставят без полномочий. Просто «Британская королева»



Верховная Рада Украины планирует существенно ограничить полномочия новоизбранного президента Владимира Зеленского. Речь идет о введении полноценной парламентско-президентской формы правления с лидером страны, имеющим сугубо представительские функции.



В парламент в ближайшие дни могут внести законопроект о президенте Украины. Он зафиксирует изменения сразу в 89 законах и лишит главу государства возможности назначать силовиков, руководителей администраций и регуляторных органов (для того, чтобы просмотреть полный список законов, пролистайте вниз).



Что конкретно предлагают в новом законе о президенте — разбирался OBOZREVATEL.



Главное:

В парламенте отдельные народные депутаты выступают за ограничение полномочий Владимира Зеленского. Вице-спикер Оксана Сыроид уже подготовила соответствующий законопроект;



Он существенно урезает права будущему президенту. Глава страны может лишиться полномочий в силовом и кадровых блоках, а также потеряет возможность делать кадровые перестановки;



При этом вероятность принятия такой идеи достаточно низкая. Ведь если нардепы примут законопроект в первом чтении, до второго будут поданы тысячи правок, и рассмотрение затянется на месяцы.



Законопроект состоит из более чем 3-х сотен страниц и вносит изменения в 89 действующих законов Украины. В целом, изменения в полномочия президента можно структурировать по трем основным сферам.



В каждой из них существенное увеличение полномочий будет у Кабинета министров: лично у премьер-министра, а также у профильных министров. Отдельные полномочия перейдут и к Верховной Раде. Президенту во многом оставят лишь церемониальные функции.



Силовой блок

Кабинет министров может инициировать введение чрезвычайного, военного положений, частичной мобилизации. Также утверждает сроки объявления призыва в армию.



Президент перед обращением к Верховной Раде по вопросу введения военного положения должен провести обязательную консультацию с премьером, а также тем министром, который будет выполнять соответствующее поручение.



В подчинение Кабмина переходит и разведка, в том числе и СВР (Служба внешней разведки). Служба безопасности Украины также подчиняется премьер-министру (вносит предложение президенту на увольнение/назначение) и подотчетна главе Верховной Рады. Парламент же утверждает общую структуру СБУ, численность сотрудников. Контроль за финансовой работой СБУ осуществляет Счетная Палата. Глава Службы сам назначает себе заместителей, под его опеку переходит и Антитеррористический центр.



Положение о прохождении военной службы утверждается Кабмином. Решение о создании, расформировании, реорганизации разведывательных органов принимает Кабинет министров. Правительство получает контроль над Нацгвардией, в том числе и назначает руководителя ведомства.



У президента забирают право вносить кандидатуру главы Минобороны в парламент. Он может лишь выбрать их тех людей, которых ему предложит коалиция фракций парламента. Минобороны уходит из-под опеки президента. Положение о его работе утверждает исполнительная власть.



Подотчетны премьеру главы Управления госохраны, а также Госпогранслужбы. Кабмин утверждает стратегии нацобороны и нацбезопасности, оборонно-промышленного комплекса, кибербезопасности, национальной разведывательной программы. Численность вооруженных сил утверждается Верховной Радой с подачи премьер-министра.



План дислокации войск и утверждение военно-административного деления страны, создание военных администраций (и назначение/увольнение их руководителей), утверждается Кабмином, а не президентом. В распоряжении правительства все технические вопросы, связанные с мобилизацией.



Де-факто в законопроекте прописано — премьер-министр становится новым главнокомандующим. Он может отдать приказ о начале боевых действий. Факт полного вывода войск устанавливается Кабмином на основе совместного предоставления глав Минобороны и МВД.



В период боевых действий президент не может возглавлять ставку главнокомандующего. Генеральный штаб работает на основе положений министра обороны, а не президента. Начальник Генштаба назначается президентом с мотивированной подачи главы Минобороны (аналогично и командующие по видам войск, а также руководитель Оперативного штаба ВСУ).



Президент в условиях военного положения после обязательных консультаций с Кабмином принимает решение об использовании войск. Решение о допуске иностранных войск принимает Кабмин по согласованию с Радой. Решение об участии в международных военных операциях также принимает Кабмин.



Все основные функции в рамках военного положения переходят к Кабмину, у президента их забирают.



Регуляторно-кадровый блок

Президент должен вносить кандидатуры глав МИД (и Минобороны) только из предложенных кандидатур коалиции фракций парламента. Постановление может быть подано не позднее 15-го дня с момента получения предложения от коалиции. Если в этот срок ни одна фамилия не подана в Раду, то премьер-министр может назначить исполняющего обязанности министра. У президента забирают право согласовывать увольнение глав МИД и Минобороны.



Премьер вносит предложения президенту на назначение-увольнение главы НБУ, членов совета НБУ, членов Нацсовета по вопросам телевидения. Кабмин получает возможность создать Совет по финансовой стабильности НБУ и следит за его полномочиями. Правительство полностью берет на себя контроль за Государственным бюро расследований (ГБР) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).



У президента забирают квоты на избрание глав регуляторов. Украинский культурный фонд полностью переходит в подчинение премьер-министра, как и Укроборонпром. Фонд Госимущества ответственный перед ВРУ. Его полномочия формирует Кабинет министров Украины. Предоставление на главу делает Кабмин.



В зону ответственности правительства попадает Государственное управление в сфере обращения с радиоактивными отходами, Госслужба спецсвязи, Антимонопольный комитет, Совет накопительного фонда, Национальное агентство по противодействию коррупции, Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия регулирования в сферах связи и информатизации, Нацкомиссия регулирования в сферах рынка финансовых услуг.



Кабмин может отменять акты глав местных госадминистраций и не обязан подавать президенту проект бюджета. Пока нет “губернатора” — обязанности должен исполнять человек, назначенный премьером. У президента забирают сферу по противодействию торговли люди, а также акты по обеспечению доступа к гостайне.



Другие законы

Президенту нельзя подписывать международные договора, где указано использование территорий и природных ресурсов Украины. Работа дипмиссий полностью переходит под управление главы МИД. Упоминания о президенте исчезают из законов об охоте, автомобильном транспорте, городском электронном транспорте, природных монополиях, радиочастотном ресурсе.



Детально прописан процесс формирования и работы коалиции депутатских фракций. Создаются Общие собрания коалиции и Совет коалиции. Именно Общие собрания и будут вносить кандидатуры на должность премьера, согласованные позиции по главе Минобороны и МИДа.



Изменения дают право президенту самостоятельно представлять в Раде проекты законов, которые он определил как неотложные. Ранее это мог делать его уполномоченный представитель.



Детально прописана и процедура устранения президента (импичмент). Генеральный прокурор (или фракция) вносит в Раду постановление о начале процедуры импичмента президента. Глава ВРУ регистрирует постановление. Создается специальная временная следственная комиссия. ВРУ большинством принимает постановление касательно начала процедуры импичмента. Прощальный «подарок» от Порошенко: Зеленского оставят без полномочий. Просто «Британская королева»06.05.2019Прощальный «подарок» от Порошенко: Зеленского оставят без полномочий. Просто «Британская королева»Верховная Рада Украины планирует существенно ограничить полномочия новоизбранного президента Владимира Зеленского. Речь идет о введении полноценной парламентско-президентской формы правления с лидером страны, имеющим сугубо представительские функции.В парламент в ближайшие дни могут внести законопроект о президенте Украины. Он зафиксирует изменения сразу в 89 законах и лишит главу государства возможности назначать силовиков, руководителей администраций и регуляторных органов (для того, чтобы просмотреть полный список законов, пролистайте вниз).Что конкретно предлагают в новом законе о президенте — разбирался OBOZREVATEL.Главное:В парламенте отдельные народные депутаты выступают за ограничение полномочий Владимира Зеленского. Вице-спикер Оксана Сыроид уже подготовила соответствующий законопроект;Он существенно урезает права будущему президенту. Глава страны может лишиться полномочий в силовом и кадровых блоках, а также потеряет возможность делать кадровые перестановки;При этом вероятность принятия такой идеи достаточно низкая. Ведь если нардепы примут законопроект в первом чтении, до второго будут поданы тысячи правок, и рассмотрение затянется на месяцы.Законопроект состоит из более чем 3-х сотен страниц и вносит изменения в 89 действующих законов Украины. В целом, изменения в полномочия президента можно структурировать по трем основным сферам.В каждой из них существенное увеличение полномочий будет у Кабинета министров: лично у премьер-министра, а также у профильных министров. Отдельные полномочия перейдут и к Верховной Раде. Президенту во многом оставят лишь церемониальные функции.Силовой блокКабинет министров может инициировать введение чрезвычайного, военного положений, частичной мобилизации. Также утверждает сроки объявления призыва в армию.Президент перед обращением к Верховной Раде по вопросу введения военного положения должен провести обязательную консультацию с премьером, а также тем министром, который будет выполнять соответствующее поручение.В подчинение Кабмина переходит и разведка, в том числе и СВР (Служба внешней разведки). Служба безопасности Украины также подчиняется премьер-министру (вносит предложение президенту на увольнение/назначение) и подотчетна главе Верховной Рады. Парламент же утверждает общую структуру СБУ, численность сотрудников. Контроль за финансовой работой СБУ осуществляет Счетная Палата. Глава Службы сам назначает себе заместителей, под его опеку переходит и Антитеррористический центр.Положение о прохождении военной службы утверждается Кабмином. Решение о создании, расформировании, реорганизации разведывательных органов принимает Кабинет министров. Правительство получает контроль над Нацгвардией, в том числе и назначает руководителя ведомства.У президента забирают право вносить кандидатуру главы Минобороны в парламент. Он может лишь выбрать их тех людей, которых ему предложит коалиция фракций парламента. Минобороны уходит из-под опеки президента. Положение о его работе утверждает исполнительная власть.Подотчетны премьеру главы Управления госохраны, а также Госпогранслужбы. Кабмин утверждает стратегии нацобороны и нацбезопасности, оборонно-промышленного комплекса, кибербезопасности, национальной разведывательной программы. Численность вооруженных сил утверждается Верховной Радой с подачи премьер-министра.План дислокации войск и утверждение военно-административного деления страны, создание военных администраций (и назначение/увольнение их руководителей), утверждается Кабмином, а не президентом. В распоряжении правительства все технические вопросы, связанные с мобилизацией.Де-факто в законопроекте прописано — премьер-министр становится новым главнокомандующим. Он может отдать приказ о начале боевых действий. Факт полного вывода войск устанавливается Кабмином на основе совместного предоставления глав Минобороны и МВД.В период боевых действий президент не может возглавлять ставку главнокомандующего. Генеральный штаб работает на основе положений министра обороны, а не президента. Начальник Генштаба назначается президентом с мотивированной подачи главы Минобороны (аналогично и командующие по видам войск, а также руководитель Оперативного штаба ВСУ).Президент в условиях военного положения после обязательных консультаций с Кабмином принимает решение об использовании войск. Решение о допуске иностранных войск принимает Кабмин по согласованию с Радой. Решение об участии в международных военных операциях также принимает Кабмин.Все основные функции в рамках военного положения переходят к Кабмину, у президента их забирают.Регуляторно-кадровый блокПрезидент должен вносить кандидатуры глав МИД (и Минобороны) только из предложенных кандидатур коалиции фракций парламента. Постановление может быть подано не позднее 15-го дня с момента получения предложения от коалиции. Если в этот срок ни одна фамилия не подана в Раду, то премьер-министр может назначить исполняющего обязанности министра. У президента забирают право согласовывать увольнение глав МИД и Минобороны.Премьер вносит предложения президенту на назначение-увольнение главы НБУ, членов совета НБУ, членов Нацсовета по вопросам телевидения. Кабмин получает возможность создать Совет по финансовой стабильности НБУ и следит за его полномочиями. Правительство полностью берет на себя контроль за Государственным бюро расследований (ГБР) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).У президента забирают квоты на избрание глав регуляторов. Украинский культурный фонд полностью переходит в подчинение премьер-министра, как и Укроборонпром. Фонд Госимущества ответственный перед ВРУ. Его полномочия формирует Кабинет министров Украины. Предоставление на главу делает Кабмин.В зону ответственности правительства попадает Государственное управление в сфере обращения с радиоактивными отходами, Госслужба спецсвязи, Антимонопольный комитет, Совет накопительного фонда, Национальное агентство по противодействию коррупции, Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия регулирования в сферах связи и информатизации, Нацкомиссия регулирования в сферах рынка финансовых услуг.Кабмин может отменять акты глав местных госадминистраций и не обязан подавать президенту проект бюджета. Пока нет “губернатора” — обязанности должен исполнять человек, назначенный премьером. У президента забирают сферу по противодействию торговли люди, а также акты по обеспечению доступа к гостайне.Другие законыПрезиденту нельзя подписывать международные договора, где указано использование территорий и природных ресурсов Украины. Работа дипмиссий полностью переходит под управление главы МИД. Упоминания о президенте исчезают из законов об охоте, автомобильном транспорте, городском электронном транспорте, природных монополиях, радиочастотном ресурсе.Детально прописан процесс формирования и работы коалиции депутатских фракций. Создаются Общие собрания коалиции и Совет коалиции. Именно Общие собрания и будут вносить кандидатуры на должность премьера, согласованные позиции по главе Минобороны и МИДа.Изменения дают право президенту самостоятельно представлять в Раде проекты законов, которые он определил как неотложные. Ранее это мог делать его уполномоченный представитель.Детально прописана и процедура устранения президента (импичмент). Генеральный прокурор (или фракция) вносит в Раду постановление о начале процедуры импичмента президента. Глава ВРУ регистрирует постановление. Создается специальная временная следственная комиссия. ВРУ большинством принимает постановление касательно начала процедуры импичмента.

Если Зеленского сделают официальным "лицедеем" - то это не тот Президент, за которого голосовала Украина!!! Гнетут меня смутные сомнения, что МЫ ещё 1000 раз пожалеем, что не голосовали "за Савченко": Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6824 З нами з: 20.09.12 Подякував: 647 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 19:55

Это как Ярош, только по-настоящему

Вроде Можно и за Савченко проголосовать.Это как Ярош, только по-настоящемуВроде Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8266 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6044 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2814281528162817 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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