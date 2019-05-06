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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2814281528162817

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 128
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
41
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:16

Вашингтон отзывает Йованович с должности посла США в Украине, - "Зеркало недели"
Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 маязавершает работу в нашей стране.
Как передает Цензор.НЕТ, по данным ZN.UA из американских дипломатических источников, Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.

В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину. И 20 мая, о чем уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не произошло.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:17

  ЛАД написав:У нас больницы не разграблены.

Нет конечно, они официально ОПТИМИЗИРОВАНЫ.
Например с Донбасса везут не ближе чем в Днепр - Мечникова. (!?!)
  ЛАД написав:Но совсем недавно Комаровский говорил об опасности того, что мы не сможем укомплектовать лечебные учреждения персоналом.

Не живите СМИ - сходите сами "прочувствуйте" :mrgreen:
В то же время все кто хочет жить - едут в Беларусь, РФ, Израиль, Германию, Австрию,.... - не задумывались почему?
  ЛАД написав: А Вы можете продолжать беспокоиться о ситуации в РФ или ОРДЛО.

Разница в оплате труда, уже "рынок труда мед персонала" в РФ, Ливии, Польше, ... - сделала более привлекательным для выпускников украинских медобразовательных учреждений.

Особенность украинских труподёрен есть персонал пенсионного возраста уже не работающего, но не пускающего молодых(лишних вакансий НЕТ) хотя бы для перемены опыта.(ОПЫТНЫЙ ВРАЧ С ВУЗа НЕ ПРИЙДЁТ - ЕГО НУЖНО УЧИТЬ) Причина банальна - на пенсии ждёт голодная смерть.(то же и в школах)

Заявления типа "страховая медицина появиться и все будут лечиться в Гаване", как только услышите, от кого либо:
- Плюйте им в глаз!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:25

Гнетут меня смутные сомнения, что МЫ ещё 1000 раз пожалеем, что не голосовали "за Савченко":
Прощальный «подарок» от Порошенко: Зеленского оставят без полномочий. Просто «Британская королева»
06.05.2019
https://uareads.club/2019/05/06/proshal ... -koroleva/

Прощальный «подарок» от Порошенко: Зеленского оставят без полномочий. Просто «Британская королева»

Верховная Рада Украины планирует существенно ограничить полномочия новоизбранного президента Владимира Зеленского. Речь идет о введении полноценной парламентско-президентской формы правления с лидером страны, имеющим сугубо представительские функции.

В парламент в ближайшие дни могут внести законопроект о президенте Украины. Он зафиксирует изменения сразу в 89 законах и лишит главу государства возможности назначать силовиков, руководителей администраций и регуляторных органов (для того, чтобы просмотреть полный список законов, пролистайте вниз).

Что конкретно предлагают в новом законе о президенте — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:
В парламенте отдельные народные депутаты выступают за ограничение полномочий Владимира Зеленского. Вице-спикер Оксана Сыроид уже подготовила соответствующий законопроект;

Он существенно урезает права будущему президенту. Глава страны может лишиться полномочий в силовом и кадровых блоках, а также потеряет возможность делать кадровые перестановки;

При этом вероятность принятия такой идеи достаточно низкая. Ведь если нардепы примут законопроект в первом чтении, до второго будут поданы тысячи правок, и рассмотрение затянется на месяцы.

Законопроект состоит из более чем 3-х сотен страниц и вносит изменения в 89 действующих законов Украины. В целом, изменения в полномочия президента можно структурировать по трем основным сферам.

В каждой из них существенное увеличение полномочий будет у Кабинета министров: лично у премьер-министра, а также у профильных министров. Отдельные полномочия перейдут и к Верховной Раде. Президенту во многом оставят лишь церемониальные функции.

Силовой блок
Кабинет министров может инициировать введение чрезвычайного, военного положений, частичной мобилизации. Также утверждает сроки объявления призыва в армию.

Президент перед обращением к Верховной Раде по вопросу введения военного положения должен провести обязательную консультацию с премьером, а также тем министром, который будет выполнять соответствующее поручение.

В подчинение Кабмина переходит и разведка, в том числе и СВР (Служба внешней разведки). Служба безопасности Украины также подчиняется премьер-министру (вносит предложение президенту на увольнение/назначение) и подотчетна главе Верховной Рады. Парламент же утверждает общую структуру СБУ, численность сотрудников. Контроль за финансовой работой СБУ осуществляет Счетная Палата. Глава Службы сам назначает себе заместителей, под его опеку переходит и Антитеррористический центр.

Положение о прохождении военной службы утверждается Кабмином. Решение о создании, расформировании, реорганизации разведывательных органов принимает Кабинет министров. Правительство получает контроль над Нацгвардией, в том числе и назначает руководителя ведомства.

У президента забирают право вносить кандидатуру главы Минобороны в парламент. Он может лишь выбрать их тех людей, которых ему предложит коалиция фракций парламента. Минобороны уходит из-под опеки президента. Положение о его работе утверждает исполнительная власть.

Подотчетны премьеру главы Управления госохраны, а также Госпогранслужбы. Кабмин утверждает стратегии нацобороны и нацбезопасности, оборонно-промышленного комплекса, кибербезопасности, национальной разведывательной программы. Численность вооруженных сил утверждается Верховной Радой с подачи премьер-министра.

План дислокации войск и утверждение военно-административного деления страны, создание военных администраций (и назначение/увольнение их руководителей), утверждается Кабмином, а не президентом. В распоряжении правительства все технические вопросы, связанные с мобилизацией.

Де-факто в законопроекте прописано — премьер-министр становится новым главнокомандующим. Он может отдать приказ о начале боевых действий. Факт полного вывода войск устанавливается Кабмином на основе совместного предоставления глав Минобороны и МВД.

В период боевых действий президент не может возглавлять ставку главнокомандующего. Генеральный штаб работает на основе положений министра обороны, а не президента. Начальник Генштаба назначается президентом с мотивированной подачи главы Минобороны (аналогично и командующие по видам войск, а также руководитель Оперативного штаба ВСУ).

Президент в условиях военного положения после обязательных консультаций с Кабмином принимает решение об использовании войск. Решение о допуске иностранных войск принимает Кабмин по согласованию с Радой. Решение об участии в международных военных операциях также принимает Кабмин.

Все основные функции в рамках военного положения переходят к Кабмину, у президента их забирают.

Регуляторно-кадровый блок
Президент должен вносить кандидатуры глав МИД (и Минобороны) только из предложенных кандидатур коалиции фракций парламента. Постановление может быть подано не позднее 15-го дня с момента получения предложения от коалиции. Если в этот срок ни одна фамилия не подана в Раду, то премьер-министр может назначить исполняющего обязанности министра. У президента забирают право согласовывать увольнение глав МИД и Минобороны.

Премьер вносит предложения президенту на назначение-увольнение главы НБУ, членов совета НБУ, членов Нацсовета по вопросам телевидения. Кабмин получает возможность создать Совет по финансовой стабильности НБУ и следит за его полномочиями. Правительство полностью берет на себя контроль за Государственным бюро расследований (ГБР) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

У президента забирают квоты на избрание глав регуляторов. Украинский культурный фонд полностью переходит в подчинение премьер-министра, как и Укроборонпром. Фонд Госимущества ответственный перед ВРУ. Его полномочия формирует Кабинет министров Украины. Предоставление на главу делает Кабмин.

В зону ответственности правительства попадает Государственное управление в сфере обращения с радиоактивными отходами, Госслужба спецсвязи, Антимонопольный комитет, Совет накопительного фонда, Национальное агентство по противодействию коррупции, Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия регулирования в сферах связи и информатизации, Нацкомиссия регулирования в сферах рынка финансовых услуг.

Кабмин может отменять акты глав местных госадминистраций и не обязан подавать президенту проект бюджета. Пока нет “губернатора” — обязанности должен исполнять человек, назначенный премьером. У президента забирают сферу по противодействию торговли люди, а также акты по обеспечению доступа к гостайне.

Другие законы
Президенту нельзя подписывать международные договора, где указано использование территорий и природных ресурсов Украины. Работа дипмиссий полностью переходит под управление главы МИД. Упоминания о президенте исчезают из законов об охоте, автомобильном транспорте, городском электронном транспорте, природных монополиях, радиочастотном ресурсе.

Детально прописан процесс формирования и работы коалиции депутатских фракций. Создаются Общие собрания коалиции и Совет коалиции. Именно Общие собрания и будут вносить кандидатуры на должность премьера, согласованные позиции по главе Минобороны и МИДа.

Изменения дают право президенту самостоятельно представлять в Раде проекты законов, которые он определил как неотложные. Ранее это мог делать его уполномоченный представитель.

Детально прописана и процедура устранения президента (импичмент). Генеральный прокурор (или фракция) вносит в Раду постановление о начале процедуры импичмента президента. Глава ВРУ регистрирует постановление. Создается специальная временная следственная комиссия. ВРУ большинством принимает постановление касательно начала процедуры импичмента.

Если Зеленского сделают официальным "лицедеем" - то это не тот Президент, за которого голосовала Украина!!!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:55

Можно и за Савченко проголосовать.
Это как Ярош, только по-настоящему :)
Вроде
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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