Додано: Пон 06 тра, 2019 20:32

Cler написав: ЛАД написав: Cler

похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...



Тут вопрос не в концепции.

Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет.

Единственный вариант - иностранный инвестор. Тут вопрос не в концепции.Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет.Единственный вариант - иностранный инвестор.

маловероятно что иностраный инвестор прийдёт в такую коррумпированную страну, где не соблюдаются законы, а судебная система не является независимой...



сначала добьют автопром, потом авиационную промышленость, уже успешно уничтожается собственные локомотивные заводы и т.д. и что нас ждёт в ближайшем будущем?... маловероятно что иностраный инвестор прийдёт в такую коррумпированную страну, где не соблюдаются законы, а судебная система не является независимой...сначала добьют автопром, потом авиационную промышленость, уже успешно уничтожается собственные локомотивные заводы и т.д. и что нас ждёт в ближайшем будущем?...

Злочинна влада з космосу не прилетіла- докази. Соціальна акція «Відкритий чек», яка 19 жовтня відбулася у 32 львівських ресторанах і кав’ярнях у рамках «Бієнале довіри», спричинила шквал обговорення у соціальних мережах.Наліпка на дверях ресторанів і кав’ярень – «Бієнале довіри» була сигналом, що у цьому ресторані чи кав’ярні діє акція «Відкритий чек» і можна замовити їжу чи безалкогольні напої, отримати чек і заплатити на власний розсуд, згідно з власною совістю.Кожній людині, яка заходила у заклад, що підтримав «Відкритий чек», офіціант пояснював суть акції.Як вислід, більше половини відвідувачів платила суттєво менше від суми, зазначеної в чеку.Приходили молоді люди, робили замовлення на 500-700 грн, а залишали 10 грн.Більше 50% клієнтів платили суттєво менше, ніж було вказано у їхніх рахунках,або й просто виходили, не заплативши; чек родина із трьох поколінь становив 2400 грн, а залишили вони всього 40 грн.Я не розумію людей, які йшли у ресторан і брали стейк, заплативши 10 гривень, в окремих закладах були відвідувачі, які не заплатили за алкогольні напої чи ображали персонал.Наприкінці дня прийшли студенти, які «розкусили» халяву...Постійні клієнти й іноземці платили більше, ніж треба.Більше половини з 32 закладів, які ризикнули взяти участь, припинили експеримент завчасно.Акція засвідчила, що жлобство й жага халяви т.зв. "простих людей" - не менші виклики розвитку України, ніж корупція,Рівень корупції можна значно знизити за допомогою законів і неминучого покарання, а те, що з області моралі, законами і карами НЕ відрегулюєш...Закон не додає совісті.Який звідси висновок? Поки не зміняться мізки виборців, чекати поліпшення ситуації з корупцією не варто ...