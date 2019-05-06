По крайней мере бровки домиком у него хороши.
Ну хоть что-то у него получается делать.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:16
По крайней мере бровки домиком у него хороши.
Ну хоть что-то у него получается делать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:23
Завтра судьи Высшего антикоррупционного суда соберутся для определения даты, с которой суд начнет работу.
Живите своим умом!
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:26
Прощальный «подарок» от Порошенко:
Зеленского оставят без полномочий.
Просто «Британская королева»
#####
давайте вгадаю, хто буде тодi прем'ером: ... ПОП!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:28
а на нас чекае попа, от такий каламбур...
щось я зневiрився в населеннi цьоi територii геть ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:29
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:32
Злочинна влада з космосу не прилетіла- докази. Соціальна акція «Відкритий чек», яка 19 жовтня відбулася у 32 львівських ресторанах і кав’ярнях у рамках «Бієнале довіри», спричинила шквал обговорення у соціальних мережах.
Наліпка на дверях ресторанів і кав’ярень – «Бієнале довіри» була сигналом, що у цьому ресторані чи кав’ярні діє акція «Відкритий чек» і можна замовити їжу чи безалкогольні напої, отримати чек і заплатити на власний розсуд, згідно з власною совістю.
Кожній людині, яка заходила у заклад, що підтримав «Відкритий чек», офіціант пояснював суть акції.
Як вислід, більше половини відвідувачів платила суттєво менше від суми, зазначеної в чеку.
Приходили молоді люди, робили замовлення на 500-700 грн, а залишали 10 грн.
Більше 50% клієнтів платили суттєво менше, ніж було вказано у їхніх рахунках,або й просто виходили, не заплативши; чек родина із трьох поколінь становив 2400 грн, а залишили вони всього 40 грн.
Я не розумію людей, які йшли у ресторан і брали стейк, заплативши 10 гривень, в окремих закладах були відвідувачі, які не заплатили за алкогольні напої чи ображали персонал.
Наприкінці дня прийшли студенти, які «розкусили» халяву...
Постійні клієнти й іноземці платили більше, ніж треба.
Більше половини з 32 закладів, які ризикнули взяти участь, припинили експеримент завчасно.
Акція засвідчила, що жлобство й жага халяви т.зв. "простих людей" - не менші виклики розвитку України, ніж корупція,
Рівень корупції можна значно знизити за допомогою законів і неминучого покарання, а те, що з області моралі, законами і карами НЕ відрегулюєш...
Закон не додає совісті.
Який звідси висновок? Поки не зміняться мізки виборців, чекати поліпшення ситуації з корупцією не варто ...
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:33
У нас тоже Порошенко проводил военный парад во время Иловайского котла.
Чем не "победоносие"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:43
Re: Політичні дискусії
Кто-то так ничего и не понял.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:55
Re: Політичні дискусії
Кудрявый
Я уже писал вам про оффтоп тут.
За каждый следующий будет бан
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:58
Акція з очевидним результатом.
Фактично це є комунізм. Комунізм, який будували в СССР. "От каждого по способностям, каждому по потребностям".
Впевнений що у будь-якій країні цей експеримент буде невдалий.
Можливий відносний успіх в країнах типу США пояснюється не моральними якостями американців, а тим що вони в більшості багаті люди. Обід в ресторані для їх бюджету це не такий сильний удар, як для українця.
|