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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2815281628172818>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 128
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
41
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:16

  Долярчик написав:


По крайней мере бровки домиком у него хороши.

Ну хоть что-то у него получается делать. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:23

Завтра судьи Высшего антикоррупционного суда соберутся для определения даты, с которой суд начнет работу.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:26

Прощальный «подарок» от Порошенко:
Зеленского оставят без полномочий.
Просто «Британская королева»
#####
давайте вгадаю, хто буде тодi прем'ером: ... ПОП!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:28

а на нас чекае попа, от такий каламбур...
щось я зневiрився в населеннi цьоi територii геть ...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:29

  ST_11 написав:Хоч траур в столиці московії на декілька днів об'являть чи з пафосом буде типове победобесіє? :roll:
Именно поэтому, в первые часы, все росс СМИ тихонько помалкивали о масштабах трагедии. Ибо она сильно портила масштаб планируемого победобесия.
А дальше по обкатанному сценарию:
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:32

  Cler написав:
  ЛАД написав:Cler
похоже в концепции аграрной страны нет место автопрому...


Тут вопрос не в концепции.
Нужен большой рынок сбыта. По нынешним временам для собственного автопроизводства укр. рынок недостаточен. Конкурировать с известными брендами на мировых рынках ЗАЗ не сможет.
Единственный вариант - иностранный инвестор.

маловероятно что иностраный инвестор прийдёт в такую коррумпированную страну, где не соблюдаются законы, а судебная система не является независимой...

сначала добьют автопром, потом авиационную промышленость, уже успешно уничтожается собственные локомотивные заводы и т.д. и что нас ждёт в ближайшем будущем?...

Злочинна влада з космосу не прилетіла- докази. Соціальна акція «Відкритий чек», яка 19 жовтня відбулася у 32 львівських ресторанах і кав’ярнях у рамках «Бієнале довіри», спричинила шквал обговорення у соціальних мережах.
Наліпка на дверях ресторанів і кав’ярень – «Бієнале довіри» була сигналом, що у цьому ресторані чи кав’ярні діє акція «Відкритий чек» і можна замовити їжу чи безалкогольні напої, отримати чек і заплатити на власний розсуд, згідно з власною совістю.
Кожній людині, яка заходила у заклад, що підтримав «Відкритий чек», офіціант пояснював суть акції.
Як вислід, більше половини відвідувачів платила суттєво менше від суми, зазначеної в чеку.
Приходили молоді люди, робили замовлення на 500-700 грн, а залишали 10 грн.
Більше 50% клієнтів платили суттєво менше, ніж було вказано у їхніх рахунках,або й просто виходили, не заплативши; чек родина із трьох поколінь становив 2400 грн, а залишили вони всього 40 грн.
Я не розумію людей, які йшли у ресторан і брали стейк, заплативши 10 гривень, в окремих закладах були відвідувачі, які не заплатили за алкогольні напої чи ображали персонал.
Наприкінці дня прийшли студенти, які «розкусили» халяву...
Постійні клієнти й іноземці платили більше, ніж треба.
Більше половини з 32 закладів, які ризикнули взяти участь, припинили експеримент завчасно.
Акція засвідчила, що жлобство й жага халяви т.зв. "простих людей" - не менші виклики розвитку України, ніж корупція,
Рівень корупції можна значно знизити за допомогою законів і неминучого покарання, а те, що з області моралі, законами і карами НЕ відрегулюєш...
Закон не додає совісті.
Який звідси висновок? Поки не зміняться мізки виборців, чекати поліпшення ситуації з корупцією не варто ...
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2 ... 535&type=3
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:33

У нас тоже Порошенко проводил военный парад во время Иловайского котла.
Чем не "победоносие"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:43

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Гнетут меня смутные сомнения, что МЫ ещё 1000 раз пожалеем, что не голосовали "за Савченко":
Прощальный «подарок» от Порошенко: Зеленского оставят без полномочий. Просто «Британская королева»
06.05.2019
https://uareads.club/2019/05/06/proshal ... -koroleva/

Если Зеленского сделают официальным "лицедеем" - то это не тот Президент, за которого голосовала Украина!!!

Кто-то так ничего и не понял.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:55

Re: Політичні дискусії

Кудрявый
Я уже писал вам про оффтоп тут.
За каждый следующий будет бан
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:58

  Ukrainian написав:Злочинна влада з космосу не прилетіла- докази. Соціальна акція «Відкритий чек», яка 19 жовтня відбулася у 32 львівських ресторанах і кав’ярнях у рамках «Бієнале довіри», спричинила шквал обговорення у соціальних мережах.
Наліпка на дверях ресторанів і кав’ярень – «Бієнале довіри» була сигналом, що у цьому ресторані чи кав’ярні діє акція «Відкритий чек» і можна замовити їжу чи безалкогольні напої, отримати чек і заплатити на власний розсуд, згідно з власною совістю.
Кожній людині, яка заходила у заклад, що підтримав «Відкритий чек», офіціант пояснював суть акції.
Як вислід, більше половини відвідувачів платила суттєво менше від суми, зазначеної в чеку.
Приходили молоді люди, робили замовлення на 500-700 грн, а залишали 10 грн.
Більше 50% клієнтів платили суттєво менше, ніж було вказано у їхніх рахунках,або й просто виходили, не заплативши; чек родина із трьох поколінь становив 2400 грн, а залишили вони всього 40 грн.
Я не розумію людей, які йшли у ресторан і брали стейк, заплативши 10 гривень, в окремих закладах були відвідувачі, які не заплатили за алкогольні напої чи ображали персонал.
Наприкінці дня прийшли студенти, які «розкусили» халяву...
Постійні клієнти й іноземці платили більше, ніж треба.
Більше половини з 32 закладів, які ризикнули взяти участь, припинили експеримент завчасно.
Акція засвідчила, що жлобство й жага халяви т.зв. "простих людей" - не менші виклики розвитку України, ніж корупція,
Рівень корупції можна значно знизити за допомогою законів і неминучого покарання, а те, що з області моралі, законами і карами НЕ відрегулюєш...
Закон не додає совісті.
Який звідси висновок? Поки не зміняться мізки виборців, чекати поліпшення ситуації з корупцією не варто ...
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2 ... 535&type=3

Акція з очевидним результатом.
Фактично це є комунізм. Комунізм, який будували в СССР. "От каждого по способностям, каждому по потребностям".
Впевнений що у будь-якій країні цей експеримент буде невдалий.
Можливий відносний успіх в країнах типу США пояснюється не моральними якостями американців, а тим що вони в більшості багаті люди. Обід в ресторані для їх бюджету це не такий сильний удар, як для українця.
andrijk777
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