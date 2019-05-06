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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2815281628172818

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 128
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
41
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:03

  Faceless написав:Кудрявый
Я уже писал вам про оффтоп тут.
За каждый следующий будет бан

Спрашивал там - осталось без ответа. Спрошу здесь.
Вот это не оффтоп viewtopic.php?p=4660348#p4660348 ?
Начиная с
  Кармелюк написав:Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу…
Так проголосувати на виборах президента…
Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка.
Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15.
Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці
.
Может сюда перенести эти чудесные оды?
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