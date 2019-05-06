Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу… Так проголосувати на виборах президента… Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка. Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15. Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці
Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.
Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры. Люди есть разные.
А в данной ситуации судить сложно. Люди могли просто не осознавать критичность ситуации, да и неизвестно, насколько верны предположения о том, что причина гибели людей то, что кто-то выходил с вещами.
А вообще просьба, писать об этом поаккуратнее. Это трагедия. Погибли не военные, летевшие воевать в Украину или ещё куда, а обычные гражданские люди, возможно, дети. Кроме сочувствия у нормального человека эта ситуация ничего вызывать не может. Понятно, что ко всяким франтам это не относится.
Ці самі "цивільні росіяни" і зараз раді-радесенькі, коли чують про загибель українців.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
andrijk777 написав:Долярчик Альо, вибори закінчились. Навіщо ці агітаційні ролики за Зеленського тут?
У долярчика новий кумир - Зеленський, який на рівному місці зробить продавця велосипедів Долярчика заможною і багатою людиною! Долярчик вже закопав своїх чотири сольдо під деревом в країні ду-рнів... Залишилось дочекатись зелених паростків...
Востаннє редагувалось Frant в Пон 06 тра, 2019 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:В світі ніхто більше і ніде не піднімає тарифи?
тарифы в мире конечно же меняются, но по разному - в развитых странах цивилизовано, а в странах третьего мира примерно так как в Украине...
А в вашій Московії як - тарифи на перевезення лише дешевшають?)))
а вы всех граждан Украины, которым не нравится майдауная власть, считаете росиянами? посмотрите результаты выборов и вы увидете что таких как вы, котрые добольны нынешней властью, в 3 раза меньше чем таких как я, которые этой властью недовольны...
Ukrainian написав:Злочинна влада з космосу не прилетіла- докази. Соціальна акція «Відкритий чек», яка 19 жовтня відбулася у 32 львівських ресторанах і кав’ярнях у рамках «Бієнале довіри», спричинила шквал обговорення у соціальних мережах. Наліпка на дверях ресторанів і кав’ярень – «Бієнале довіри» була сигналом, що у цьому ресторані чи кав’ярні діє акція «Відкритий чек» і можна замовити їжу чи безалкогольні напої, отримати чек і заплатити на власний розсуд, згідно з власною совістю. Кожній людині, яка заходила у заклад, що підтримав «Відкритий чек», офіціант пояснював суть акції. Як вислід, більше половини відвідувачів платила суттєво менше від суми, зазначеної в чеку. Приходили молоді люди, робили замовлення на 500-700 грн, а залишали 10 грн. Більше 50% клієнтів платили суттєво менше, ніж було вказано у їхніх рахунках,або й просто виходили, не заплативши; чек родина із трьох поколінь становив 2400 грн, а залишили вони всього 40 грн. Я не розумію людей, які йшли у ресторан і брали стейк, заплативши 10 гривень, в окремих закладах були відвідувачі, які не заплатили за алкогольні напої чи ображали персонал. Наприкінці дня прийшли студенти, які «розкусили» халяву... Постійні клієнти й іноземці платили більше, ніж треба. Більше половини з 32 закладів, які ризикнули взяти участь, припинили експеримент завчасно. Акція засвідчила, що жлобство й жага халяви т.зв. "простих людей" - не менші виклики розвитку України, ніж корупція, Рівень корупції можна значно знизити за допомогою законів і неминучого покарання, а те, що з області моралі, законами і карами НЕ відрегулюєш... Закон не додає совісті. Який звідси висновок? Поки не зміняться мізки виборців, чекати поліпшення ситуації з корупцією не варто ... https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2 ... 535&type=3
Есть и еще один вывод: Ukrainian - законспирированный украинофобный тролль!
Случаев бытового жлобства хоть отбавляй. И во Львове, и в Донецке, и в Киеве. Не понимаю, с какой целью, кроме провокации, нужно было приносить сюда этот кейс?
Даже в Швейцарии результаты БОД неутешительны - его получатели снижают и трудовую активность, и уплату налогов.
А чего ты хотел от преимущественно бедных украинцев? Самосознательности и благородия, когда порой есть неудовлетворенность даже в части базовых инстинктов??
С коррупцией борются только неотвратимостью наказания - убери ее, и завтра она снова появится там, где вчера была искоренена!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 06 тра, 2019 22:10, всього редагувалось 1 раз.