Cler
Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:10
Cler
Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:29
Шутки у Квартала и правда часто бывают на грани фола. Но ты ведь не просто так нам об этом поведал, не так ли? Ты пропагандируешь превосходство моральных принципов Порошенко над моральными принципами Зеленского.
А скажи - за кого держит Украину бенефициар этого, так сказать, проекта?
23 апреля на Киевском судостроительном предприятии ОАО "Завод "Кузня на Рыбальском" состоялся торжественный спуск первого среднего разведывательного корабля, который в реальности оказался старым рыболовецкий траулер с установленым на него разведывательным оборудованием.
На это обратил внимание эксперт по национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Ираклий Джанашия, сообщает UAportal.
"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня – средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине, – по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузня на Рыбальском". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав", - заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
Военный эксперт согласился с Полтораком, что у такого корабля и правда нет аналогов, причем во всем мире.
"Оказалось, в части отсутствия аналогов в Украине это была чистая правда. Более того, у этого "среднего разведывательного корабля" нет аналогов во всем мире. Ни у одной страны в мире нет столь медлительного разведывательного корабля… Корабль не был похож на рыболовецкий траулер. Ведь это, собственно, он и был. А именно – средний рыболовецкий морозильный траулер (СРТМ) типа "Василий Яковленко" проекта 502ЭМ. Строился в период с 1971 по 2009 год на "Кузне на Рыбальском", - написал Ираклий Джанашия и опубликовал "собрата" корабля, который отправился на металлолом в 2012 году в Севастополе
Оказалось, что новый разведывательный корабль – это старый рыболовецкий траулер с установленным на него разведывательным оборудованием.
"И, казалось бы, неважно. Ведь главное, чтобы работало. Но и тут беда – основная функция разведывательного корабля – это обнаружение и преследование подводных лодок. И вот здесь кроется загвоздка. Как может угнаться траулер, чья максимальная скорость составляет 11,6 узлов (21 км/ч), за субмариной, чья скорость достигает 20 узлов (37 км/ч)?", - спрашивает Джанашия.
По его информации, данное чудо техники обошлось государству в 60-80 миллионов долларов, с учетом установленной там техники.
"За половину этой суммы можно было приобрести 5-6 "Айлендов" и поставить на них хорошую аппаратуру", - резюмировал эксперт.
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:34
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 06 тра, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:36
Поділіться, будь ласка! Як Ви це робите? Посилання на конкретне повідомлення форумчанина, в даному випадку на моє?
"Вот это не оффтоп viewtopic.php?p=4660348#p4660348 ?"
Додано: Пон 06 тра, 2019 22:41
1 Тобто Парламент обраний ви вважаєте не владою
2 майдануті -використовували янукович з компанією яка сьогодні в повному складі в педерації
Ви так там ?
Звідси висновок
Москва Дуже добре промила мізки деяким мешканцям України от вони здійснення і ретранслюють чужинську пропаганду видаючи її за свої переконання
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 06 тра, 2019 23:04
По ключовим словам знаходите повідомлення форумчанина, переходите на нього і робите посилання. Або якщо повідомлення зроблене нещодавно, заходите в профіль форумчанина, шукаєте повідомлення потрібне, переходите на нього і робите посилання.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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