Додано: Пон 06 тра, 2019 22:29

Sommer написав: Ну как здесь обьясняли, почему президент (тогда еще кандидату) вполне нормально сравнивать Украину с порноактрисой.

Ну как здесь обьясняли, почему президент (тогда еще кандидату) вполне нормально сравнивать Украину с порноактрисой.

23 апреля на Киевском судостроительном предприятии ОАО "Завод "Кузня на Рыбальском" состоялся торжественный спуск первого среднего разведывательного корабля, который в реальности оказался старым рыболовецкий траулер с установленым на него разведывательным оборудованием.



На это обратил внимание эксперт по национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Ираклий Джанашия, сообщает UAportal.



"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня – средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине, – по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузня на Рыбальском". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав", - заявил министр обороны Украины Степан Полторак.



Военный эксперт согласился с Полтораком, что у такого корабля и правда нет аналогов, причем во всем мире.



"Оказалось, в части отсутствия аналогов в Украине это была чистая правда. Более того, у этого "среднего разведывательного корабля" нет аналогов во всем мире. Ни у одной страны в мире нет столь медлительного разведывательного корабля… Корабль не был похож на рыболовецкий траулер. Ведь это, собственно, он и был. А именно – средний рыболовецкий морозильный траулер (СРТМ) типа "Василий Яковленко" проекта 502ЭМ. Строился в период с 1971 по 2009 год на "Кузне на Рыбальском", - написал Ираклий Джанашия и опубликовал "собрата" корабля, который отправился на металлолом в 2012 году в Севастополе



Оказалось, что новый разведывательный корабль – это старый рыболовецкий траулер с установленным на него разведывательным оборудованием.



"И, казалось бы, неважно. Ведь главное, чтобы работало. Но и тут беда – основная функция разведывательного корабля – это обнаружение и преследование подводных лодок. И вот здесь кроется загвоздка. Как может угнаться траулер, чья максимальная скорость составляет 11,6 узлов (21 км/ч), за субмариной, чья скорость достигает 20 узлов (37 км/ч)?", - спрашивает Джанашия.



По его информации, данное чудо техники обошлось государству в 60-80 миллионов долларов, с учетом установленной там техники.



"За половину этой суммы можно было приобрести 5-6 "Айлендов" и поставить на них хорошую аппаратуру", - резюмировал эксперт.

Шутки у Квартала и правда часто бывают на грани фола. Но ты ведь не просто так нам об этом поведал, не так ли? Ты пропагандируешь превосходство моральных принципов Порошенко над моральными принципами Зеленского.А скажи - за кого держит Украину бенефициар этого, так сказать, проекта?