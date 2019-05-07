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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2817281828192820>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 130
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
43
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:10

Cler
Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:29

  Sommer написав:Ну как здесь обьясняли, почему президент (тогда еще кандидату) вполне нормально сравнивать Украину с порноактрисой.


Шутки у Квартала и правда часто бывают на грани фола. Но ты ведь не просто так нам об этом поведал, не так ли? Ты пропагандируешь превосходство моральных принципов Порошенко над моральными принципами Зеленского.

А скажи - за кого держит Украину бенефициар этого, так сказать, проекта?

23 апреля на Киевском судостроительном предприятии ОАО "Завод "Кузня на Рыбальском" состоялся торжественный спуск первого среднего разведывательного корабля, который в реальности оказался старым рыболовецкий траулер с установленым на него разведывательным оборудованием.

На это обратил внимание эксперт по национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Ираклий Джанашия, сообщает UAportal.

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня – средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине, – по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузня на Рыбальском". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав", - заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Военный эксперт согласился с Полтораком, что у такого корабля и правда нет аналогов, причем во всем мире.

"Оказалось, в части отсутствия аналогов в Украине это была чистая правда. Более того, у этого "среднего разведывательного корабля" нет аналогов во всем мире. Ни у одной страны в мире нет столь медлительного разведывательного корабля… Корабль не был похож на рыболовецкий траулер. Ведь это, собственно, он и был. А именно – средний рыболовецкий морозильный траулер (СРТМ) типа "Василий Яковленко" проекта 502ЭМ. Строился в период с 1971 по 2009 год на "Кузне на Рыбальском", - написал Ираклий Джанашия и опубликовал "собрата" корабля, который отправился на металлолом в 2012 году в Севастополе

Оказалось, что новый разведывательный корабль – это старый рыболовецкий траулер с установленным на него разведывательным оборудованием.

"И, казалось бы, неважно. Ведь главное, чтобы работало. Но и тут беда – основная функция разведывательного корабля – это обнаружение и преследование подводных лодок. И вот здесь кроется загвоздка. Как может угнаться траулер, чья максимальная скорость составляет 11,6 узлов (21 км/ч), за субмариной, чья скорость достигает 20 узлов (37 км/ч)?", - спрашивает Джанашия.

По его информации, данное чудо техники обошлось государству в 60-80 миллионов долларов, с учетом установленной там техники.

"За половину этой суммы можно было приобрести 5-6 "Айлендов" и поставить на них хорошую аппаратуру", - резюмировал эксперт.


https://www.uaportal.com/news/lyudej-po ... rablem.htm
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:34

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 06 тра, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:36

  ruvex написав:
  Faceless написав:Кудрявый
Я уже писал вам про оффтоп тут.
За каждый следующий будет бан

Спрашивал там - осталось без ответа. Спрошу здесь.
Вот это не оффтоп viewtopic.php?p=4660348#p4660348 ?
Начиная с
  Кармелюк написав:Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу…
Так проголосувати на виборах президента…
Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка.
Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15.
Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці
.
Может сюда перенести эти чудесные оды?

Поділіться, будь ласка! Як Ви це робите? Посилання на конкретне повідомлення форумчанина, в даному випадку на моє?
"Вот это не оффтоп viewtopic.php?p=4660348#p4660348 ?"
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:41

  Cler написав:
  Frant написав:А в вашій Московії як - тарифи на перевезення лише дешевшають?)))

а вы всех граждан Украины, которым не нравится майдауная власть, считаете росиянами? посмотрите результаты выборов и вы увидете что таких как вы, котрые добольны нынешней властью, в 3 раза меньше чем таких как я, которые этой властью недовольны...
1 Тобто Парламент обраний ви вважаєте не владою
2 майдануті -використовували янукович з компанією яка сьогодні в повному складі в педерації
Ви так там ?

Звідси висновок
Москва Дуже добре промила мізки деяким мешканцям України от вони здійснення і ретранслюють чужинську пропаганду видаючи її за свої переконання
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 23:04

  Кармелюк написав:Поділіться, будь ласка! Як Ви це робите? Посилання на конкретне повідомлення форумчанина, в даному випадку на моє?
"Вот это не оффтоп viewtopic.php?p=4660348#p4660348 ?"

По ключовим словам знаходите повідомлення форумчанина, переходите на нього і робите посилання. Або якщо повідомлення зроблене нещодавно, заходите в профіль форумчанина, шукаєте повідомлення потрібне, переходите на нього і робите посилання.
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Ось Ваші повідомлення. Переходьте до конкретного повідомлення і робіть посилання, копіюючи адресу в стрічці браузера.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 23:19

  Sommer написав:
  ЛАД написав:Я мало смотрел "95 квартал" и не могу судить обо всех "шутках", о кот. он упоминает. В частности не слышал шуток "над мільйонами заморених голодом".


А если услышишь, то тут же найдешь десяток "обьяснений", почему это хорошо и правильно.

Ну как здесь обьясняли, почему президент (тогда еще кандидату) вполне нормально сравнивать Украину с порноактрисой.

  ЛАД написав:4. Вам не кажется, что те же "поляки, італійці, греки, американці" голосовали и вели себя несколько иначе, если бы на протяжении 30 лет их регулярно опускали бы кризисами и резкими девальвациями на дно?


Т.е. за последние 30 лет ни у кого из вышеперечисленных не было кризисов и девальваций? Ну-ну.

Характернейший зелекторат.

Мальчик, мы с Вами свиней не пасли. Так что давайте на Вы.
Ну-ну-кать будете кому другому.
В Греции был серьёзный кризис, много потеряли. Сколько им ЕС денег дал, поищите.
А насчёт девальваций ...
Ну да, можно сказать, что и евро девальвировало с 1,6 в 2008 до 1,05 доллара в 2017.
Это очень похоже на девальвацию гривни в 15 раз за 22 года. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 23:21

  Козак-характерник написав:
  Кармелюк написав:Поділіться, будь ласка! Як Ви це робите? Посилання на конкретне повідомлення форумчанина, в даному випадку на моє?
"Вот это не оффтоп viewtopic.php?p=4660348#p4660348 ?"

По ключовим словам знаходите повідомлення форумчанина, переходите на нього і робите посилання. Або якщо повідомлення зроблене нещодавно, заходите в профіль форумчанина, шукаєте повідомлення потрібне, переходите на нього і робите посилання.
Зображення
Ось Ваші повідомлення. Переходьте до конкретного повідомлення і робіть посилання, копіюючи адресу в стрічці браузера.

Дякую!
Ви справжній козак!
Попробую колись. Бо й раніше бачив як форумчани це робили, але не знав як. А тут прямо на мій пост посилання. Ну треба ж в кінці кінців розібратися як це робиться...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 23:21

  ЛАД написав:Мальчик, мы с Вами свиней не пасли. Так что давайте на Вы.
Ну-ну-кать будете кому другому.

Не нукай, не запряг! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 23:23

  Кармелюк написав:Дякую!
Ви справжній козак!
Попробую колись. Бо й раніше бачив як форумчани це робили, але не знав як. А тут прямо на мій пост посилання. Ну треба ж в кінці кінців розібратися як це робиться...

Дякую! :P Пригощайся, куме, на здоров'я! :P Можна спробувати і зараз для експерименту. Потім видалити повідомлення. Тест, так би мовити.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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