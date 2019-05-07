Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу… Так проголосувати на виборах президента… Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка. Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15. Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці
. Может сюда перенести эти чудесные оды?
Не надо! Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Не надо! Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять.
Ви - "сухар"! Як так без лірики? Нудною канцелярською мовою балакати лише? Це скучно. Канікули у бабусі - це по нашому, по козацьки!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 06 тра, 2019 23:35, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Кармелюк написав:Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу… Так проголосувати на виборах президента… Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка. Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15. Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці
. Может сюда перенести эти чудесные оды?
Не надо! Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять.
Ukrainian написав:Злочинна влада з космосу не прилетіла- докази. Соціальна акція «Відкритий чек», яка 19 жовтня відбулася у 32 львівських ресторанах і кав’ярнях у рамках «Бієнале довіри», спричинила шквал обговорення у соціальних мережах. ............ Акція засвідчила, що жлобство й жага халяви т.зв. "простих людей" - не менші виклики розвитку України, ніж корупція, Рівень корупції можна значно знизити за допомогою законів і неминучого покарання, а те, що з області моралі, законами і карами НЕ відрегулюєш... Закон не додає совісті. Який звідси висновок? Поки не зміняться мізки виборців, чекати поліпшення ситуації з корупцією не варто ... https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2 ... 535&type=3
Есть и еще один вывод: Ukrainian - законспирированный украинофобный тролль!
Не понял, где Вы увидели конспирацию?
Случаев бытового жлобства хоть отбавляй. И во Львове, и в Донецке, и в Киеве. Не понимаю, с какой целью, кроме провокации, нужно было приносить сюда этот кейс?
Даже в Швейцарии результаты БОД неутешительны - его получатели снижают и трудовую активность, и уплату налогов.
А чего ты хотел от преимущественно бедных украинцев? Самосознательности и благородия, когда порой есть неудовлетворенность даже в части базовых инстинктов??
Более того, практически уверен, что и в Европе, и в США результаты такого эксперимента были бы практически такими же. Об этом свидетельствует хотя бы опыт распродаж. Редкий случай, когда поставил бы "+" andrijk777 за viewtopic.php?p=4660894#p4660894. Более того, подозреваю, что результаты эксперимента были бы лучше, если бы счёт вообще не приносили.
С коррупцией борются только неотвратимостью наказания - убери ее, и завтра она снова появится там, где вчера была искоренена!
Тут даже обсуждать нечего. Истина, не требующая доказательств.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ruvex написав:..... Спрашивал там - осталось без ответа. Спрошу здесь. Вот это не оффтоп viewtopic.php?p=4660348#p4660348 ? Начиная с ------------------ Кармелюк Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу… Так проголосувати на виборах президента… Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка. Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15. Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці. ------------------ Может сюда перенести эти чудесные оды?
Не надо! Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять.
У Вас були щасливі дитячі роки і юність?
Були. Та і зараз бувають шасливі моменти. Але, по-перше, я не викладаю твори шостикласника на фінансовому форумі. А, по-друге, менш розгорнуті пости не по темі на інших гілках безжалісно видаляли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.
Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры. Люди есть разные.
А в данной ситуации судить сложно. Люди могли просто не осознавать критичность ситуации, да и неизвестно, насколько верны предположения о том, что причина гибели людей то, что кто-то выходил с вещами.
А вообще просьба, писать об этом поаккуратнее. Это трагедия. Погибли не военные, летевшие воевать в Украину или ещё куда, а обычные гражданские люди, возможно, дети. Кроме сочувствия у нормального человека эта ситуация ничего вызывать не может. Понятно, что ко всяким франтам это не относится.
Ці самі "цивільні росіяни" і зараз раді-радесенькі, коли чують про загибель українців.
Выродки есть в любом народе, в т.ч. и среди русских, а также среди украинцев. Вы хотите подтвердить этот постулат?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:[quote="4660898:ruvex" Не надо! Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять.
У Вас були щасливі дитячі роки і юність?
Були. Та і зараз бувають шасливі моменти. Але, по-перше, я не викладаю твори шостикласника на фінансовому форумі. А, по-друге, менш розгорнуті пости не по темі на інших гілках безжалісно видаляли.
Хочеться вірити... А звідки таке бажання повчати кому, що і як писати? P.s. Назва гілки де я розмістив своє повідомлення: "Байки про банки і не тільки...." І її засновник Квестор був не тільки за байки про банки... Тому й назва така...
zРадио написав:"И, казалось бы, неважно. Ведь главное, чтобы работало. Но и тут беда – основная функция разведывательного корабля – это обнаружение и преследование подводных лодок. И вот здесь кроется загвоздка. Как может угнаться траулер, чья максимальная скорость составляет 11,6 узлов (21 км/ч), за субмариной, чья скорость достигает 20 узлов (37 км/ч)?", - спрашивает Джанашия.
Ну во-первых, зрадио хорошо бы спросить зачем разведывательному кораблю преследовать подводные лодки? Во-вторых, я не уверен, что у него задача отслеживать именно подлодки. И в-третьих, откуда у зрадио данные, что там не стоит машинка помощнее?
Ах да, в интернете написал какой-то эксперт... не надо думать, надо срочно зраду копипастить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:Я мало смотрел "95 квартал" и не могу судить обо всех "шутках", о кот. он упоминает. В частности не слышал шуток "над мільйонами заморених голодом".
А если услышишь, то тут же найдешь десяток "обьяснений", почему это хорошо и правильно.
Ну как здесь обьясняли, почему президент (тогда еще кандидату) вполне нормально сравнивать Украину с порноактрисой.
ЛАД написав:4. Вам не кажется, что те же "поляки, італійці, греки, американці" голосовали и вели себя несколько иначе, если бы на протяжении 30 лет их регулярно опускали бы кризисами и резкими девальвациями на дно?
Т.е. за последние 30 лет ни у кого из вышеперечисленных не было кризисов и девальваций? Ну-ну.
Характернейший зелекторат.
Мальчик, мы с Вами свиней не пасли. Так что давайте на Вы. Ну-ну-кать будете кому другому. В Греции был серьёзный кризис, много потеряли. Сколько им ЕС денег дал, поищите. А насчёт девальваций ... Ну да, можно сказать, что и евро девальвировало с 1,6 в 2008 до 1,05 доллара в 2017. Это очень похоже на девальвацию гривни в 15 раз за 22 года.
О, уже есть признание кризисов и девальвации.
Скоро дойдет, что и в фейсбуке его слушать никто не будет...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.