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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2817281828192820 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 130 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 34 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 43 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 130 Додано: Пон 06 тра, 2019 23:25 ruvex написав: Faceless написав: Кудрявый

Я уже писал вам про оффтоп тут.

За каждый следующий будет бан КудрявыйЯ уже писал вам про оффтоп тут.За каждый следующий будет бан

Спрашивал там - осталось без ответа. Спрошу здесь.

Вот это не оффтоп

Начиная с Кармелюк написав: Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу…

Так проголосувати на виборах президента…

Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка.

Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15.

Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу…Так проголосувати на виборах президента…Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка.Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15.Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці .

Может сюда перенести эти чудесные оды? Спрашивал там - осталось без ответа. Спрошу здесь.Вот это не оффтоп viewtopic.php?p=4660348#p4660348 Начиная сМожет сюда перенести эти чудесные оды?

Не надо!

Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять. Не надо!Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12996 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 23:28 ЛАД написав: Не надо!

Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять. Не надо!Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять.

Ви - "сухар"! Як так без лірики? Нудною канцелярською мовою балакати лише? Це скучно. Канікули у бабусі - це по нашому, по козацьки!

Ви - "сухар"!Як так без лірики? Нудною канцелярською мовою балакати лише? Це скучно. Канікули у бабусі - це по нашому, по козацьки! Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 06 тра, 2019 23:35, всього редагувалось 1 раз. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26331 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1846 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 23:34 ЛАД написав: ruvex написав: Faceless написав: Кудрявый

Я уже писал вам про оффтоп тут.

За каждый следующий будет бан КудрявыйЯ уже писал вам про оффтоп тут.За каждый следующий будет бан

Спрашивал там - осталось без ответа. Спрошу здесь.

Вот это не оффтоп

Начиная с Кармелюк написав: Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу…

Так проголосувати на виборах президента…

Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка.

Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15.

Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу…Так проголосувати на виборах президента…Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка.Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15.Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці .

Может сюда перенести эти чудесные оды? Спрашивал там - осталось без ответа. Спрошу здесь.Вот это не оффтоп viewtopic.php?p=4660348#p4660348 Начиная сМожет сюда перенести эти чудесные оды?

Не надо!

Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять. Не надо!Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять.

У Вас були щасливі дитячі роки і юність? У Вас були щасливі дитячі роки і юність? Кармелюк 1

Повідомлень: 517 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 278 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 23:40 zРадио написав: Ukrainian написав: Злочинна влада з космосу не прилетіла- докази. Соціальна акція «Відкритий чек», яка 19 жовтня відбулася у 32 львівських ресторанах і кав’ярнях у рамках «Бієнале довіри», спричинила шквал обговорення у соціальних мережах.

............

Акція засвідчила, що жлобство й жага халяви т.зв. "простих людей" - не менші виклики розвитку України, ніж корупція,

Рівень корупції можна значно знизити за допомогою законів і неминучого покарання, а те, що з області моралі, законами і карами НЕ відрегулюєш...

Закон не додає совісті.

Який звідси висновок? Поки не зміняться мізки виборців, чекати поліпшення ситуації з корупцією не варто ...

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2 ... 535&type=3 Злочинна влада з космосу не прилетіла- докази. Соціальна акція «Відкритий чек», яка 19 жовтня відбулася у 32 львівських ресторанах і кав’ярнях у рамках «Бієнале довіри», спричинила шквал обговорення у соціальних мережах.............Акція засвідчила, що жлобство й жага халяви т.зв. "простих людей" - не менші виклики розвитку України, ніж корупція,Рівень корупції можна значно знизити за допомогою законів і неминучого покарання, а те, що з області моралі, законами і карами НЕ відрегулюєш...Закон не додає совісті.Поки не зміняться мізки виборців, чекати поліпшення ситуації з корупцією не варто ...



Есть и еще один вывод: Ukrainian - законспирированный украинофобный тролль! Есть и еще один вывод:- законспирированный украинофобный тролль!

Не понял, где Вы увидели конспирацию?



Случаев бытового жлобства хоть отбавляй. И во Львове, и в Донецке, и в Киеве. Не понимаю, с какой целью, кроме провокации, нужно было приносить сюда этот кейс?



Даже в Швейцарии результаты БОД неутешительны - его получатели снижают и трудовую активность, и уплату налогов.



А чего ты хотел от преимущественно бедных украинцев? Самосознательности и благородия, когда порой есть неудовлетворенность даже в части базовых инстинктов??



Более того, практически уверен, что и в Европе, и в США результаты такого эксперимента были бы практически такими же. Об этом свидетельствует хотя бы опыт распродаж.

Редкий случай, когда поставил бы "+" andrijk777 за

С коррупцией борются только неотвратимостью наказания - убери ее, и завтра она снова появится там, где вчера была искоренена!

Тут даже обсуждать нечего. Истина, не требующая доказательств. Не понял, где Вы увидели конспирацию?Более того, практически уверен, что и в Европе, и в США результаты такого эксперимента были бы практически такими же. Об этом свидетельствует хотя бы опыт распродаж.Редкий случай, когда поставил бы "+"за viewtopic.php?p=4660894#p4660894 . Более того, подозреваю, что результаты эксперимента были бы лучше, если бы счёт вообще не приносили.Тут даже обсуждать нечего. Истина, не требующая доказательств.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12996 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 00:01 Кармелюк написав: ЛАД написав: ruvex написав: .....

Спрашивал там - осталось без ответа. Спрошу здесь.

Вот это не оффтоп

Начиная с

------------------

Кармелюк

Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу…

Так проголосувати на виборах президента…

Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка.

Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15.

Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці.

------------------

Может сюда перенести эти чудесные оды? .....Спрашивал там - осталось без ответа. Спрошу здесь.Вот это не оффтоп viewtopic.php?p=4660348#p4660348 Начиная с------------------Оце наше молоде суспільство підкинуло задачу…Так проголосувати на виборах президента…Знаєте, наше суспільство нагадує мені підлітка.Дивлячись на результати виборів згадав одну історію, яка відбулася зі мною, коли мені було років 14-15.Це був час, коли мій юний вік ще не дозволяв усвідомлювати усі можливі ризики, які можуть виникнути, причому, здавалось би, на рівному місці.------------------Может сюда перенести эти чудесные оды?

Не надо!

Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять. Не надо!Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять.

У Вас були щасливі дитячі роки і юність? У Вас були щасливі дитячі роки і юність?

Були. Та і зараз бувають шасливі моменти.

Але, по-перше, я не викладаю твори шостикласника на фінансовому форумі.

А, по-друге, менш розгорнуті пости не по темі на інших гілках безжалісно видаляли. Були. Та і зараз бувають шасливі моменти.Але, по-перше, я не викладаю твори шостикласника на фінансовому форумі.А, по-друге, менш розгорнуті пости не по темі на інших гілках безжалісно видаляли.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12996 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 00:06 ЛАД Ви не праві, пане Лад. Мені цікаво й іншим. Ви не праві, пане Лад.Мені цікаво й іншим. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26331 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1846 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 00:06 Frant написав: ЛАД написав: Козак-характерник написав: 19yuriy91 Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають. Ілюзія, що хтось тобі допоможе у складній ситуації. Навпаки, добиватимуть і зловтішатимуться. І за речі набагато другорядні готові вбити, а за своє барахло тобі й горлянку перегризуть. Людина людині вовк. До речі, навіть дописи деяких персонажів на форумі демонструють рівень ненависті до ближнього. Пустякова здавалася б ситуація, просто дописи...А деяких аж плющить вкусити ближнього. Жовчу бризкають.

Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры.

Люди есть разные.



А в данной ситуации судить сложно. Люди могли просто не осознавать критичность ситуации, да и неизвестно, насколько верны предположения о том, что причина гибели людей то, что кто-то выходил с вещами.



А вообще просьба, писать об этом поаккуратнее. Это трагедия.

Погибли не военные, летевшие воевать в Украину или ещё куда, а обычные гражданские люди, возможно, дети. Кроме сочувствия у нормального человека эта ситуация ничего вызывать не может.

Понятно, что ко всяким франтам это не относится. Не стоит сильно обобщать. Бывают другие примеры.Люди есть разные.А в данной ситуации судить сложно. Люди могли просто не осознавать критичность ситуации, да и неизвестно, насколько верны предположения о том, что причина гибели людей то, что кто-то выходил с вещами.А вообще просьба, писать об этом поаккуратнее. Это трагедия.Погибли не военные, летевшие воевать в Украину или ещё куда, а обычные гражданские люди, возможно, дети. Кроме сочувствия у нормального человека эта ситуация ничего вызывать не может.Понятно, что ко всяким франтам это не относится.

Ці самі "цивільні росіяни" і зараз раді-радесенькі, коли чують про загибель українців. Ці самі "цивільні росіяни" і зараз раді-радесенькі, коли чують про загибель українців.

Выродки есть в любом народе, в т.ч. и среди русских, а также среди украинцев.

Вы хотите подтвердить этот постулат? Выродки есть в любом народе, в т.ч. и среди русских, а также среди украинцев.Вы хотите подтвердить этот постулат?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12996 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 00:08 ЛАД написав: Кармелюк написав: ЛАД написав: [quote="4660898:ruvex"

Не надо!

Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять. [quote="4660898:ruvex"Не надо!Сочинения на тему "Как я провёл лето у бабушки" лучше просто удалять.

У Вас були щасливі дитячі роки і юність? У Вас були щасливі дитячі роки і юність?

Були. Та і зараз бувають шасливі моменти.

Але, по-перше, я не викладаю твори шостикласника на фінансовому форумі.

А, по-друге, менш розгорнуті пости не по темі на інших гілках безжалісно видаляли. Були. Та і зараз бувають шасливі моменти.Але, по-перше, я не викладаю твори шостикласника на фінансовому форумі.А, по-друге, менш розгорнуті пости не по темі на інших гілках безжалісно видаляли.

Хочеться вірити...

А звідки таке бажання повчати кому, що і як писати?

P.s. Назва гілки де я розмістив своє повідомлення:

"Байки про банки і не тільки...." І її засновник Квестор був не тільки за байки про банки... Тому й назва така... Хочеться вірити...А звідки таке бажання повчати кому, що і як писати?P.s. Назва гілки де я розмістив своє повідомлення:"Байки про банки і не тільки...." І її засновник Квестор був не тільки за байки про банки... Тому й назва така... Кармелюк 1

Повідомлень: 517 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 278 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 00:32 zРадио написав: "И, казалось бы, неважно. Ведь главное, чтобы работало. Но и тут беда – основная функция разведывательного корабля – это обнаружение и преследование подводных лодок. И вот здесь кроется загвоздка. Как может угнаться траулер, чья максимальная скорость составляет 11,6 узлов (21 км/ч), за субмариной, чья скорость достигает 20 узлов (37 км/ч)?", - спрашивает Джанашия.

"И, казалось бы, неважно. Ведь главное, чтобы работало. Но и тут беда – основная функция разведывательного корабля – это обнаружение и преследование подводных лодок. И вот здесь кроется загвоздка. Как может угнаться траулер, чья максимальная скорость составляет 11,6 узлов (21 км/ч), за субмариной, чья скорость достигает 20 узлов (37 км/ч)?", - спрашивает Джанашия.



Ну во-первых, зрадио хорошо бы спросить зачем разведывательному кораблю преследовать подводные лодки?

Во-вторых, я не уверен, что у него задача отслеживать именно подлодки.

И в-третьих, откуда у зрадио данные, что там не стоит машинка помощнее?



Ах да, в интернете написал какой-то эксперт... не надо думать, надо срочно зраду копипастить. Ну во-первых, зрадио хорошо бы спросить зачем разведывательному кораблюподводные лодки?Во-вторых, я не уверен, что у него задача отслеживать именно подлодки.И в-третьих, откуда у зрадио данные, что там не стоит машинка помощнее?Ах да, в интернете написал какой-то эксперт... не надо думать, надо срочно зраду копипастить. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3905 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 00:33 ЛАД написав: Sommer написав: ЛАД написав: Я мало смотрел "95 квартал" и не могу судить обо всех "шутках", о кот. он упоминает. В частности не слышал шуток "над мільйонами заморених голодом".

Я мало смотрел "95 квартал" и не могу судить обо всех "шутках", о кот. он упоминает. В частности не слышал шуток "над мільйонами заморених голодом".



А если услышишь, то тут же найдешь десяток "обьяснений", почему это хорошо и правильно.



Ну как здесь обьясняли, почему президент (тогда еще кандидату) вполне нормально сравнивать Украину с порноактрисой.



ЛАД написав: 4. Вам не кажется, что те же "поляки, італійці, греки, американці" голосовали и вели себя несколько иначе, если бы на протяжении 30 лет их регулярно опускали бы кризисами и резкими девальвациями на дно?

4. Вам не кажется, что те же "поляки, італійці, греки, американці" голосовали и вели себя несколько иначе, если бы на протяжении 30 лет их регулярно опускали бы кризисами и резкими девальвациями на дно?



Т.е. за последние 30 лет ни у кого из вышеперечисленных не было кризисов и девальваций? Ну-ну.



Характернейший зелекторат. А если услышишь, то тут же найдешь десяток "обьяснений", почему это хорошо и правильно.Ну как здесь обьясняли, почему президент (тогда еще кандидату) вполне нормально сравнивать Украину с порноактрисой.Т.е. за последние 30 лет ни у кого из вышеперечисленных не было кризисов и девальваций? Ну-ну.Характернейший зелекторат.

Мальчик, мы с Вами свиней не пасли. Так что давайте на Вы.

Ну-ну-кать будете кому другому.

В Греции был серьёзный кризис, много потеряли. Сколько им ЕС денег дал, поищите.

А насчёт девальваций ...

Ну да, можно сказать, что и евро девальвировало с 1,6 в 2008 до 1,05 доллара в 2017.

Это очень похоже на девальвацию гривни в 15 раз за 22 года. Мальчик, мы с Вами свиней не пасли. Так что давайте на Вы.Ну-ну-кать будете кому другому.В Греции был серьёзный кризис, много потеряли. Сколько им ЕС денег дал, поищите.А насчёт девальваций ...Ну да, можно сказать, что и евро девальвировало с 1,6 в 2008 до 1,05 доллара в 2017.Это очень похоже на девальвацию гривни в 15 раз за 22 года.



О, уже есть признание кризисов и девальвации.



Скоро дойдет, что и в фейсбуке его слушать никто не будет... О, уже есть признание кризисов и девальвации.Скоро дойдет, что и в фейсбуке его слушать никто не будет... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3905 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2817281828192820 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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