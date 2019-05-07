Який відсоток росіян підтримує окупацію Криму та війну на Донбасі?
67, 75, чи 95% ?
Вам знайти останні статистичні дані від російського Левада-центру?
Під керівництвом Путіна російський народ перетворився в зграю виродків.
В мене є думка, що відсоток виродків серед московитів завжди був вище норм, прийнятих у цивілізованих суспільств. Наслідники монголо-татарської орди!
Росіяне завжди живуть гірше, ніж сусідні народи. В гавні по горло.
І коли це г***о піднімається вище рівня горла, тоді росіяни лізуть воювати і нести далі свій руський мір, своє г***о по світу.