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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 130
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
43
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 06:25

  ЛАД написав:
  Frant написав:
Ці самі "цивільні росіяни" і зараз раді-радесенькі, коли чують про загибель українців.

Выродки есть в любом народе, в т.ч. и среди русских, а также среди украинцев.
Вы хотите подтвердить этот постулат?


Який відсоток росіян підтримує окупацію Криму та війну на Донбасі?

67, 75, чи 95% ?
Вам знайти останні статистичні дані від російського Левада-центру?
https://www.google.com/amp/s/www.ukrinf ... utina.html

Під керівництвом Путіна російський народ перетворився в зграю виродків.

В мене є думка, що відсоток виродків серед московитів завжди був вище норм, прийнятих у цивілізованих суспільств. Наслідники монголо-татарської орди!

Росіяне завжди живуть гірше, ніж сусідні народи. В гавні по горло.

І коли це г***о піднімається вище рівня горла, тоді росіяни лізуть воювати і нести далі свій руський мір, своє г***о по світу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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