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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2815281628172818

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:01

крысиные песни бегущих...
Михаил Подоляк
2 мая в 09:38 ·
крысиные песни бегущих...

У нас чёрное всегда... белое. А потому расскажу об ещё одном качестве нашей «элиты». Ее моральном опущенчестве. О том, что любая наша «жирная рыба» всегда ищет только место, где лично ей глубже, вкуснее и безопаснее. И обязательно прикрывает свою крысиную сущность сладкими лозунгами о том, что «надо терпеть, пока мы так круто реформируемся, а кто не хочет терпеть, тот продажное бы***». Такой себе лоховской патриотизм, который иные невостребованные вечные прыщавые юнцы, выдающие себя за «украинскую творческую интеллигенцию», превратили в разлагающую общество гниль... Так вот. Ещё вчера почти вся вертикаль во главе с министрами/прокурорами/губернаторами орала: «не допустим никакого Зеленского. Он - враг народа и прямой наследный сын Путина. Не позволим/не изберём»... А уже сегодня как ни в чем ни бывало - «я, имярек министр Ничтожество, готов/готова работать с новым отличным президентом Владимиром Александровичем и продолжать вместе с ним строить самое крутое государство в мире. Невиданное по честности и качеству государство. Пусть просто попросит меня остаться»...
Вечно мятый и косноязычный министр Климкин хочет самосохранения. «Принципиальный» прокурор Луценко, многократно заявлявший, что после президентских в отставку, уже откровенно - никуда не уйду. И.о. министра Супрун, ванговавшая, что спешно покинет даже страну, если «агент Путина» выиграет, уже готова продолжить благое реформирование в том же статусе. Епифаний, чья церковная вертикаль грозила голосующим не за Порошенко бесконечными пытками в аду, тут как тут и страстно приветствует нового президента. Яркие парни Кернес и особенно Грановский, которые счастливы тем, что Порошенко проиграл. И это ведь только начало...
Спрошу прямо: как вообще можно уважать этих субъектов, если они всегда находятся в поиске личного комфорта за чужой счет? Тем более, что по-настоящему эффективная и действенная власть - это, прежде всего, авторитет. У этой же команды достоинство тотально отсутствует. И самоуважение тоже. И верность хоть каким-то принципам. Чистые и корыстные жлобы...
Интересное зрелище, надо признать. Мы ведь заранее знали, что все будет именно так. Сначала Гройсман рвет рубаху за «Папу ПА», а потом в столичной забегаловке присягает на верность новому Папе. С сохранением личных профитов. И точно тоже случится с прочими. Потому что столь откровенное приспособленчество и есть наша единственная настоящая «национальная идея». Главное не потерять личные комфорты и доходы. Надо спеть гимн? Спою. Надо заклеймить вчерашних друзей/хозяев? Никаких проблем...
Почему так? Ну мы же прекрасно знаем ответы). И почему мы всегда позорно выглядим для внешних друзей? И почему у нас проходимцы делают состояния? И почему мы вечно в мятых костюмах? И почему у нас одни и тоже рожи 27 лет маячат на полит/шоу? Потому что всегда bez достоинства. Обычного такого человечного достоинства. Всегда только - теневой обман, подхалимаж и скулёж «ну можно мне остаться»?)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=634432210329635&set=a.144645702641624&type=3&theater
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:48

  ЛАД написав:
  Frant написав:
Ці самі "цивільні росіяни" і зараз раді-радесенькі, коли чують про загибель українців.

Выродки есть в любом народе, в т.ч. и среди русских, а также среди украинцев.
Вы хотите подтвердить этот постулат?


Який відсоток росіян підтримує окупацію Криму та війну на Донбасі?

67, 75, чи 95% ?
Вам знайти останні статистичні дані від російського Левада-центру?
https://www.google.com/amp/s/www.ukrinf ... utina.html

Під керівництвом Путіна російський народ перетворився в зграю виродків.

В мене є думка, що відсоток виродків серед московитів завжди був вище норм, прийнятих у цивілізованих суспільств. Наслідники монголо-татарської орди!

Росіяне завжди живуть гірше, ніж сусідні народи. В гавні по горло.

І коли це г***о піднімається вище рівня горла, тоді росіяни лізуть воювати і нести далі свій руський мір, своє г***о по світу.
______

До речі, щодо "цивільних" росіян, які загинули в авіакатастрофі Суперджета:

"Погиб крымчанин Роман Власов, предатель который перешел на сторону оккупантов после аннексии Крыма. Летел к месту дальнейшего прохождения военной службы - крейсер "Адмирал Кузнецов" в г. Североморск""


https://m.censor.net.ua/photo_news/3125 ... ts_admiral
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:53

Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.

Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?

Я в приметы не верю, но что-то много совпадений
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:11

Еше один "БАРЫГА" :!: :mrgreen:

Зеленский не стал продавать свой бизнес.

Бизнес-партнер нового президента Сергей Шефир заявил, что Владимир Зеленский не продал свой бизнес, а передал его в управление.
Он объяснил, что Зеленский будет продолжать получать доходы от бизнеса, а после окончания президентства получит назад свою долю в бизнесе.
"Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по истечении пяти лет", - сказал Шефир.
Сергей и Борис Шефиры вместе с Зеленским как партнеры построили многомиллионный бизнес "Студии Квартал 95".
Зеленскому принадлежат ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал-95" и доли в ряде других организаций. У Зеленского есть интересы и на рынке питания: ему принадлежит 15% в ООО "Фиш Хаус", занимающемся ресторанным бизнесом.


https://biz.censor.net.ua/news/3125691/zelenskiyi_ne_stal_prodavat_svoyi_biznes
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:49

  Вкладчик1234 написав:Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.

Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?

Я в приметы не верю, но что-то много совпадений

Энергетический вампир.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:14

  Вкладчик1234 написав:Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.

Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?

Я в приметы не верю, но что-то много совпадений

это уже 11-й или 12-й? у него явно не хорошая энергетика...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:56

  Вкладчик1234 написав:расскажу об ещё одном качестве нашей «элиты». Ее моральном опущенчестве...

...по-настоящему эффективная и действенная власть - это, прежде всего, авторитет. У этой же команды достоинство тотально отсутствует. И самоуважение тоже. И верность хоть каким-то принципам. Чистые и корыстные жлобы...

...столь откровенное приспособленчество и есть наша единственная настоящая «национальная идея». Главное не потерять личные комфорты и доходы.

...Потому что всегда bez достоинства. Обычного такого человечного достоинства. Всегда только - теневой обман, подхалимаж и скулёж «ну можно мне остаться»?)

Цей кум, мабуть читав дописи козака тут про нашу "іліту", лицарів круглого столу, кесаря і народив цей опус... :P Живописно.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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