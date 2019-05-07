Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2815281628172818 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 131 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 34 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 131 Додано: Вів 07 тра, 2019 10:01 крысиные песни бегущих...

Михаил Подоляк

2 мая в 09:38 ·

крысиные песни бегущих...



У нас чёрное всегда... белое. А потому расскажу об ещё одном качестве нашей «элиты». Ее моральном опущенчестве. О том, что любая наша «жирная рыба» всегда ищет только место, где лично ей глубже, вкуснее и безопаснее. И обязательно прикрывает свою крысиную сущность сладкими лозунгами о том, что «надо терпеть, пока мы так круто реформируемся, а кто не хочет терпеть, тот продажное бы***». Такой себе лоховской патриотизм, который иные невостребованные вечные прыщавые юнцы, выдающие себя за «украинскую творческую интеллигенцию», превратили в разлагающую общество гниль... Так вот. Ещё вчера почти вся вертикаль во главе с министрами/прокурорами/губернаторами орала: «не допустим никакого Зеленского. Он - враг народа и прямой наследный сын Путина. Не позволим/не изберём»... А уже сегодня как ни в чем ни бывало - «я, имярек министр Ничтожество, готов/готова работать с новым отличным президентом Владимиром Александровичем и продолжать вместе с ним строить самое крутое государство в мире. Невиданное по честности и качеству государство. Пусть просто попросит меня остаться»...

Вечно мятый и косноязычный министр Климкин хочет самосохранения. «Принципиальный» прокурор Луценко, многократно заявлявший, что после президентских в отставку, уже откровенно - никуда не уйду. И.о. министра Супрун, ванговавшая, что спешно покинет даже страну, если «агент Путина» выиграет, уже готова продолжить благое реформирование в том же статусе. Епифаний, чья церковная вертикаль грозила голосующим не за Порошенко бесконечными пытками в аду, тут как тут и страстно приветствует нового президента. Яркие парни Кернес и особенно Грановский, которые счастливы тем, что Порошенко проиграл. И это ведь только начало...

Спрошу прямо: как вообще можно уважать этих субъектов, если они всегда находятся в поиске личного комфорта за чужой счет? Тем более, что по-настоящему эффективная и действенная власть - это, прежде всего, авторитет. У этой же команды достоинство тотально отсутствует. И самоуважение тоже. И верность хоть каким-то принципам. Чистые и корыстные жлобы...

Интересное зрелище, надо признать. Мы ведь заранее знали, что все будет именно так. Сначала Гройсман рвет рубаху за «Папу ПА», а потом в столичной забегаловке присягает на верность новому Папе. С сохранением личных профитов. И точно тоже случится с прочими. Потому что столь откровенное приспособленчество и есть наша единственная настоящая «национальная идея». Главное не потерять личные комфорты и доходы. Надо спеть гимн? Спою. Надо заклеймить вчерашних друзей/хозяев? Никаких проблем...

Почему так? Ну мы же прекрасно знаем ответы). И почему мы всегда позорно выглядим для внешних друзей? И почему у нас проходимцы делают состояния? И почему мы вечно в мятых костюмах? И почему у нас одни и тоже рожи 27 лет маячат на полит/шоу? Потому что всегда bez достоинства. Обычного такого человечного достоинства. Всегда только - теневой обман, подхалимаж и скулёж «ну можно мне остаться»?)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=634432210329635&set=a.144645702641624&type=3&theater Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8275 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6045 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 10:48 ЛАД написав: Frant написав:

Ці самі "цивільні росіяни" і зараз раді-радесенькі, коли чують про загибель українців. Ці самі "цивільні росіяни" і зараз раді-радесенькі, коли чують про загибель українців.

Выродки есть в любом народе, в т.ч. и среди русских, а также среди украинцев.

Вы хотите подтвердить этот постулат? есть в любом народе, в т.ч. и среди русских, а также среди украинцев.Вы хотите подтвердить этот постулат?



Який відсоток росіян підтримує окупацію Криму та війну на Донбасі?



67, 75, чи 95% ?

Вам знайти останні статистичні дані від російського Левада-центру?

https://www.google.com/amp/s/www.ukrinf ... utina.html



Під керівництвом Путіна російський народ перетворився в зграю виродків.



В мене є думка, що відсоток виродків серед московитів завжди був вище норм, прийнятих у цивілізованих суспільств. Наслідники монголо-татарської орди!



Росіяне завжди живуть гірше, ніж сусідні народи. В гавні по горло.



І коли це г***о піднімається вище рівня горла, тоді росіяни лізуть воювати і нести далі свій руський мір, своє г***о по світу.

______



До речі, щодо "цивільних" росіян, які загинули в авіакатастрофі Суперджета:



"Погиб крымчанин Роман Власов, предатель который перешел на сторону оккупантов после аннексии Крыма. Летел к месту дальнейшего прохождения военной службы - крейсер "Адмирал Кузнецов" в г. Североморск""





https://m.censor.net.ua/photo_news/3125 ... ts_admiral Вам знайти останні статистичні дані від російського Левада-центру?Під керівництвом Путіна російський народ перетворився в зграю виродків.В мене є думка, що відсоток виродків серед московитів завжди був вище норм, прийнятих у цивілізованих суспільств. Наслідники монголо-татарської орди!Росіяне завжди живуть гірше, ніж сусідні народи. В гавні по горло.І коли це г***о піднімається вище рівня горла, тоді росіяни лізуть воювати і нести далі свій руський мір, своє г***о по світу.______До речі, щодо "цивільних" росіян, які загинули в авіакатастрофі Суперджета:"Погиб крымчанин Роман Власов, предатель который перешел на сторону оккупантов после аннексии Крыма. Летел к месту дальнейшего прохождения военной службы - крейсер "Адмирал Кузнецов" в г. Североморск"" Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19758 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1143 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 10:53 Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.



Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?



Я в приметы не верю, но что-то много совпадений Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8275 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6045 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 11:11 "БАРЫГА"



Зеленский не стал продавать свой бизнес.



Бизнес-партнер нового президента Сергей Шефир заявил, что Владимир Зеленский не продал свой бизнес, а передал его в управление.

Он объяснил, что Зеленский будет продолжать получать доходы от бизнеса, а после окончания президентства получит назад свою долю в бизнесе.

"Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по истечении пяти лет", - сказал Шефир.

Сергей и Борис Шефиры вместе с Зеленским как партнеры построили многомиллионный бизнес "Студии Квартал 95".

Зеленскому принадлежат ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал-95" и доли в ряде других организаций. У Зеленского есть интересы и на рынке питания: ему принадлежит 15% в ООО "Фиш Хаус", занимающемся ресторанным бизнесом.





https://biz.censor.net.ua/news/3125691/zelenskiyi_ne_stal_prodavat_svoyi_biznes Еше один avax Повідомлень: 1343 З нами з: 16.09.09 Подякував: 40 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 11:49 Вкладчик1234 написав: Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.



Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?



Я в приметы не верю, но что-то много совпадений Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?Я в приметы не верю, но что-то много совпадений

Энергетический вампир. Энергетический вампир. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 7998 З нами з: 03.11.08 Подякував: 662 раз. Подякували: 1699 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 12:14 Вкладчик1234 написав: Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.



Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?



Я в приметы не верю, но что-то много совпадений Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?Я в приметы не верю, но что-то много совпадений

это уже 11-й или 12-й? у него явно не хорошая энергетика... это уже 11-й или 12-й? у него явно не хорошая энергетика... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4067 З нами з: 06.08.08 Подякував: 228 раз. Подякували: 662 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 12:56 Вкладчик1234 написав: расскажу об ещё одном качестве нашей «элиты». Ее моральном опущенчестве...



...по-настоящему эффективная и действенная власть - это, прежде всего, авторитет. У этой же команды достоинство тотально отсутствует. И самоуважение тоже. И верность хоть каким-то принципам. Чистые и корыстные жлобы...



...столь откровенное приспособленчество и есть наша единственная настоящая «национальная идея». Главное не потерять личные комфорты и доходы.



...Потому что всегда bez достоинства. Обычного такого человечного достоинства. Всегда только - теневой обман, подхалимаж и скулёж «ну можно мне остаться»?) расскажу об ещё одном качестве нашей «элиты». Ее моральном опущенчестве......по-настоящему эффективная и действенная власть - это, прежде всего, авторитет. У этой же команды достоинство тотально отсутствует. И самоуважение тоже. И верность хоть каким-то принципам. Чистые и корыстные жлобы......столь откровенное приспособленчество и есть наша единственная настоящая «национальная идея». Главное не потерять личные комфорты и доходы....Потому что всегда bez достоинства. Обычного такого человечного достоинства. Всегда только - теневой обман, подхалимаж и скулёж «ну можно мне остаться»?)

Цей кум, мабуть читав дописи козака тут про нашу "іліту", лицарів круглого столу, кесаря і народив цей опус... Живописно. Цей кум, мабуть читав дописи козака тут про нашу "іліту", лицарів круглого столу, кесаря і народив цей опус...Живописно. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26326 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1846 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2815281628172818 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гістьМодератори: ТупУм