Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Михаил Подоляк 2 мая в 09:38 · крысиные песни бегущих...
У нас чёрное всегда... белое. А потому расскажу об ещё одном качестве нашей «элиты». Ее моральном опущенчестве. О том, что любая наша «жирная рыба» всегда ищет только место, где лично ей глубже, вкуснее и безопаснее. И обязательно прикрывает свою крысиную сущность сладкими лозунгами о том, что «надо терпеть, пока мы так круто реформируемся, а кто не хочет терпеть, тот продажное бы***». Такой себе лоховской патриотизм, который иные невостребованные вечные прыщавые юнцы, выдающие себя за «украинскую творческую интеллигенцию», превратили в разлагающую общество гниль... Так вот. Ещё вчера почти вся вертикаль во главе с министрами/прокурорами/губернаторами орала: «не допустим никакого Зеленского. Он - враг народа и прямой наследный сын Путина. Не позволим/не изберём»... А уже сегодня как ни в чем ни бывало - «я, имярек министр Ничтожество, готов/готова работать с новым отличным президентом Владимиром Александровичем и продолжать вместе с ним строить самое крутое государство в мире. Невиданное по честности и качеству государство. Пусть просто попросит меня остаться»... Вечно мятый и косноязычный министр Климкин хочет самосохранения. «Принципиальный» прокурор Луценко, многократно заявлявший, что после президентских в отставку, уже откровенно - никуда не уйду. И.о. министра Супрун, ванговавшая, что спешно покинет даже страну, если «агент Путина» выиграет, уже готова продолжить благое реформирование в том же статусе. Епифаний, чья церковная вертикаль грозила голосующим не за Порошенко бесконечными пытками в аду, тут как тут и страстно приветствует нового президента. Яркие парни Кернес и особенно Грановский, которые счастливы тем, что Порошенко проиграл. И это ведь только начало... Спрошу прямо: как вообще можно уважать этих субъектов, если они всегда находятся в поиске личного комфорта за чужой счет? Тем более, что по-настоящему эффективная и действенная власть - это, прежде всего, авторитет. У этой же команды достоинство тотально отсутствует. И самоуважение тоже. И верность хоть каким-то принципам. Чистые и корыстные жлобы... Интересное зрелище, надо признать. Мы ведь заранее знали, что все будет именно так. Сначала Гройсман рвет рубаху за «Папу ПА», а потом в столичной забегаловке присягает на верность новому Папе. С сохранением личных профитов. И точно тоже случится с прочими. Потому что столь откровенное приспособленчество и есть наша единственная настоящая «национальная идея». Главное не потерять личные комфорты и доходы. Надо спеть гимн? Спою. Надо заклеймить вчерашних друзей/хозяев? Никаких проблем... Почему так? Ну мы же прекрасно знаем ответы). И почему мы всегда позорно выглядим для внешних друзей? И почему у нас проходимцы делают состояния? И почему мы вечно в мятых костюмах? И почему у нас одни и тоже рожи 27 лет маячат на полит/шоу? Потому что всегда bez достоинства. Обычного такого человечного достоинства. Всегда только - теневой обман, подхалимаж и скулёж «ну можно мне остаться»?)
Під керівництвом Путіна російський народ перетворився в зграю виродків.
В мене є думка, що відсоток виродків серед московитів завжди був вище норм, прийнятих у цивілізованих суспільств. Наслідники монголо-татарської орди!
Росіяне завжди живуть гірше, ніж сусідні народи. В гавні по горло.
І коли це г***о піднімається вище рівня горла, тоді росіяни лізуть воювати і нести далі свій руський мір, своє г***о по світу. ______
До речі, щодо "цивільних" росіян, які загинули в авіакатастрофі Суперджета:
"Погиб крымчанин Роман Власов, предатель который перешел на сторону оккупантов после аннексии Крыма. Летел к месту дальнейшего прохождения военной службы - крейсер "Адмирал Кузнецов" в г. Североморск""
Бизнес-партнер нового президента Сергей Шефир заявил, что Владимир Зеленский не продал свой бизнес, а передал его в управление. Он объяснил, что Зеленский будет продолжать получать доходы от бизнеса, а после окончания президентства получит назад свою долю в бизнесе. "Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по истечении пяти лет", - сказал Шефир. Сергей и Борис Шефиры вместе с Зеленским как партнеры построили многомиллионный бизнес "Студии Квартал 95". Зеленскому принадлежат ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал-95" и доли в ряде других организаций. У Зеленского есть интересы и на рынке питания: ему принадлежит 15% в ООО "Фиш Хаус", занимающемся ресторанным бизнесом.
Вкладчик1234 написав:расскажу об ещё одном качестве нашей «элиты». Ее моральном опущенчестве...
...по-настоящему эффективная и действенная власть - это, прежде всего, авторитет. У этой же команды достоинство тотально отсутствует. И самоуважение тоже. И верность хоть каким-то принципам. Чистые и корыстные жлобы...
...столь откровенное приспособленчество и есть наша единственная настоящая «национальная идея». Главное не потерять личные комфорты и доходы.
...Потому что всегда bez достоинства. Обычного такого человечного достоинства. Всегда только - теневой обман, подхалимаж и скулёж «ну можно мне остаться»?)
Цей кум, мабуть читав дописи козака тут про нашу "іліту", лицарів круглого столу, кесаря і народив цей опус... Живописно.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Зеленский не радует - кроме (ненужных Президенту) походов на поклоны духовенству и иностранным функционерам, его не видно!
Времени на раскачку нет. Если он думает, что главная цель сейчас - организация инаугурации, это большая ошибка. Инаугурация - лишь формальность, от которой ни он, ни Порошенко уже не увернется.
По-хорошему, именно сейчас (а не когда-нибудь в июне) время коммуницировать о первых шагах. "100 дней" для него - не просто пиар-пустышка. Выборы в ВР Голобородько уже не вытянет - результаты Зеленского придется предъявить.
Этим же жестом он и депутатам подал бы сигнал, проявил позицию. Дал бы четко понять, что шутки с ограничением полномочий Президента плохо для них закончатся.
Но нет - политика невнятного мычания продолжается. Это не макро-менеджмент, это попустительство!
PS: порохофилы, не пишите глупости о "прозрении", или "переобувке" - я именно этого и ожидал (и фиксировал это здесь). Т.е. ожидания мои Зеленский полностью оправдывает, а вот слабенький лучик надежды - увы, нет