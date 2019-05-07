крысиные песни бегущих...

Михаил Подоляк

2 мая в 09:38 ·

крысиные песни бегущих...



У нас чёрное всегда... белое. А потому расскажу об ещё одном качестве нашей «элиты». Ее моральном опущенчестве. О том, что любая наша «жирная рыба» всегда ищет только место, где лично ей глубже, вкуснее и безопаснее. И обязательно прикрывает свою крысиную сущность сладкими лозунгами о том, что «надо терпеть, пока мы так круто реформируемся, а кто не хочет терпеть, тот продажное бы***». Такой себе лоховской патриотизм, который иные невостребованные вечные прыщавые юнцы, выдающие себя за «украинскую творческую интеллигенцию», превратили в разлагающую общество гниль... Так вот. Ещё вчера почти вся вертикаль во главе с министрами/прокурорами/губернаторами орала: «не допустим никакого Зеленского. Он - враг народа и прямой наследный сын Путина. Не позволим/не изберём»... А уже сегодня как ни в чем ни бывало - «я, имярек министр Ничтожество, готов/готова работать с новым отличным президентом Владимиром Александровичем и продолжать вместе с ним строить самое крутое государство в мире. Невиданное по честности и качеству государство. Пусть просто попросит меня остаться»...

Вечно мятый и косноязычный министр Климкин хочет самосохранения. «Принципиальный» прокурор Луценко, многократно заявлявший, что после президентских в отставку, уже откровенно - никуда не уйду. И.о. министра Супрун, ванговавшая, что спешно покинет даже страну, если «агент Путина» выиграет, уже готова продолжить благое реформирование в том же статусе. Епифаний, чья церковная вертикаль грозила голосующим не за Порошенко бесконечными пытками в аду, тут как тут и страстно приветствует нового президента. Яркие парни Кернес и особенно Грановский, которые счастливы тем, что Порошенко проиграл. И это ведь только начало...

Спрошу прямо: как вообще можно уважать этих субъектов, если они всегда находятся в поиске личного комфорта за чужой счет? Тем более, что по-настоящему эффективная и действенная власть - это, прежде всего, авторитет. У этой же команды достоинство тотально отсутствует. И самоуважение тоже. И верность хоть каким-то принципам. Чистые и корыстные жлобы...

Интересное зрелище, надо признать. Мы ведь заранее знали, что все будет именно так. Сначала Гройсман рвет рубаху за «Папу ПА», а потом в столичной забегаловке присягает на верность новому Папе. С сохранением личных профитов. И точно тоже случится с прочими. Потому что столь откровенное приспособленчество и есть наша единственная настоящая «национальная идея». Главное не потерять личные комфорты и доходы. Надо спеть гимн? Спою. Надо заклеймить вчерашних друзей/хозяев? Никаких проблем...

Почему так? Ну мы же прекрасно знаем ответы). И почему мы всегда позорно выглядим для внешних друзей? И почему у нас проходимцы делают состояния? И почему мы вечно в мятых костюмах? И почему у нас одни и тоже рожи 27 лет маячат на полит/шоу? Потому что всегда bez достоинства. Обычного такого человечного достоинства. Всегда только - теневой обман, подхалимаж и скулёж «ну можно мне остаться»?)