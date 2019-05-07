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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 28172818281928202821>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:28

  zРадио написав:Зеленский не радует - кроме (ненужных Президенту) походов на поклоны духовенству и иностранным функционерам, его не видно!

Времени на раскачку нет. Если он думает, что главная цель сейчас - организация инаугурации, это большая ошибка. Инаугурация - лишь формальность, от которой ни он, ни Порошенко уже не увернется.

По-хорошему, именно сейчас (а не когда-нибудь в июне) время коммуницировать о первых шагах. "100 дней" для него - не просто пиар-пустышка. Выборы в ВР Голобородько уже не вытянет - результаты Зеленского придется предъявить.

Этим же жестом он и депутатам подал бы сигнал, проявил позицию. Дал бы четко понять, что шутки с ограничением полномочий Президента плохо для них закончатся.

Но нет - политика невнятного молчания продолжается. Это не макро-менеджмент, это попустительство!

PS: порохофилы, не пишите глупости о "прозрении", или "переобувке" - я именно этого и ожидал (и фиксировал это здесь). Т.е. ожидания мои Зеленский полностью оправдывает, а вот слабенький лучик надежды - увы, нет :x

Может это такая тактика - усыпляет бдительность, и подпускает поближе свяких луценок и геращенок?
Просто если сразу громко раскрыть планы, то вся "рыба" перепрячется в тёплых краях.
Надеюсь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:34

  Вкладчик1234 написав:Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.

Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?

Я в приметы не верю, но что-то много совпадений

А може їх банально купляють?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:38

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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:40

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Зеленский не радует - кроме (ненужных Президенту) походов на поклоны духовенству и иностранным функционерам, его не видно!

Времени на раскачку нет. Если он думает, что главная цель сейчас - организация инаугурации, это большая ошибка. Инаугурация - лишь формальность, от которой ни он, ни Порошенко уже не увернется.

По-хорошему, именно сейчас (а не когда-нибудь в июне) время коммуницировать о первых шагах. "100 дней" для него - не просто пиар-пустышка. Выборы в ВР Голобородько уже не вытянет - результаты Зеленского придется предъявить.

Этим же жестом он и депутатам подал бы сигнал, проявил позицию. Дал бы четко понять, что шутки с ограничением полномочий Президента плохо для них закончатся.

Но нет - политика невнятного молчания продолжается. Это не макро-менеджмент, это попустительство!

PS: порохофилы, не пишите глупости о "прозрении", или "переобувке" - я именно этого и ожидал (и фиксировал это здесь). Т.е. ожидания мои Зеленский полностью оправдывает, а вот слабенький лучик надежды - увы, нет :x

Может это такая тактика - усыпляет бдительность, и подпускает поближе свяких луценок и геращенок?
Просто если сразу громко раскрыть планы, то вся "рыба" перепрячется в тёплых краях.
Надеюсь


Пока он будет тихориться, его оставят свадебным генералом, и он уже мало что сможет сделать.

Только за последний месяц Порошенко (подчеркиваю - не Украине, а Порошенко) присягнули судьи Высшего антикорр. и Верховного судов.

Также Порошенко и его вассал Гройсман продолжают делать кадровые перестановки даже после 2-го тура выборов. Хотя с учетом его крайне низкого уровня поддержки - это все не является легитимным даже до формального окончания полномочий.

Где реакция Зеленского на этот беспредел??
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:43

  Очкарик написав:............
Не пинайте дохлую собаку

Так собака никак не хочет соглашаться, что она дохлая. :)
Каждый день какие-то новые назначения.

А о Зе пока говорить нечего. Действий нет. zРадио уже начинает его ругать. Мне кажется, что ещё рановато. Не знаю, допущен ли он уже к информации, доступной президенту или пока пользуется общедоступной. Вероятно,нет. Тогда могу понять его молчание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:45

  zРадио написав:Пока он будет тихориться, его оставят свадебным генералом, и он уже мало что сможет сделать.

Только за последний месяц Порошенко (подчеркиваю - не Украине, а Порошенко) присягнули судьи Высшего антикорр. и Верховного суда.

Также Порошенко и его вассал Гройсман продолжают делать кадровые перестановки даже после 2-го тура выборов. Хотя с учетом его крайне низкого уровня поддержки - это все не является легитимным даже до формального окончания полномочий.

Где реакция Зеленского на этот беспредел??

С этим согласен. Банда прикрывает тылы очень основательно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:49

  zРадио написав:Зеленский не радует - кроме (ненужных Президенту) походов на поклоны духовенству и иностранным функционерам, его не видно!

Думаю причина в тому, що він просто по-іншому не вміє. Не знає він як поводитись в такій ситуації і продовжує діяти, як діяв у передвиборчій компанії.
Наприклад - переговори з представниками ВР. Проходили за закритими дверима. Чому? Там обговорювались державні таємниці? НІ.
Там вийшов якийсь чел і прямо сказав що 2 години ходили "вокруг да около" одного питання "Чи буде Зе розпускати ВР?".
Так вийди до народу і скажи: "Так, я хочу розпустити ВР". Ні, він починає грати в якісь хитрі ігри.
Хитрі ігри можна грати з народом, тому що він стадо, і його легко обіграти. А обіграти депутатів(і інших досвідчених гравців) так легко не вийде.
Ну поживемо побачимо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:50

  zРадио написав:............
Пока он будет тихориться, его оставят свадебным генералом, и он уже мало что сможет сделать.

Только за последний месяц Порошенко (подчеркиваю - не Украине, а Порошенко) присягнули судьи Высшего антикорр. и Верховного судов.

Также Порошенко и его вассал Гройсман продолжают делать кадровые перестановки даже после 2-го тура выборов. Хотя с учетом его крайне низкого уровня поддержки - это все не является легитимным даже до формального окончания полномочий.

Где реакция Зеленского на этот беспредел??

А что можно возразить? Формально По пока что президент и имеет право.
Уровень поддержки - это вещь моральная, а не юридическая. Уровень поддержки у него давно низкий.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:53

Ещё настораживает достаточно ограниченная коммуникация Зеленского с Саакашвили. А ведь именно он может выжечь напалмом старую банду.
Вон уже и Шустер вроде вернулся. А Саакашвили всё нет. И Зеленский как-то не очень это волнует
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:58

  ЛАД написав:
  Очкарик написав:............
Не пинайте дохлую собаку

Так собака никак не хочет соглашаться, что она дохлая. :)
Каждый день какие-то новые назначения.

А о Зе пока говорить нечего. Действий нет. zРадио уже начинает его ругать. Мне кажется, что ещё рановато. Не знаю, допущен ли он уже к информации, доступной президенту или пока пользуется общедоступной. Вероятно,нет. Тогда могу понять его молчание.


Ну нет даже на публичную информацию адекватной реакции. Порошенко расставляет своих шестерок на все рыбные места - контракт с Коболевым продлен, Нефедов поставлен Главой таможни, сделана замена члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (Артеменко на Горковенко), Президент решением Кабмина отстранен от участия в формировании руководство Фонда госимущества.

Плюс новый судейский корпус, назначенный на 5 ближайших лет.

Повторюсь, я привел только то, что было сделано за последний месяц, и только то, на что даже действующему и полномочному Президенту будет крайне тяжело повлиять!

Это государственная тайна - нет, публично-доступная информация. Кто-нибудь слышал позицию Зеленского, или его представителей по этому поводу?

А ведь здесь не просто озабоченность нужно выражать - здесь нужно угрожать уголовной ответственностью и поднимать общественный резонанс!..
zРадио
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