|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:28
zРадио написав:
Зеленский не радует - кроме (ненужных Президенту) походов на поклоны духовенству и иностранным функционерам, его не видно!
Времени на раскачку нет. Если он думает, что главная цель сейчас - организация инаугурации, это большая ошибка. Инаугурация - лишь формальность, от которой ни он, ни Порошенко уже не увернется.
По-хорошему, именно сейчас (а не когда-нибудь в июне) время коммуницировать о первых шагах. "100 дней" для него - не просто пиар-пустышка. Выборы в ВР Голобородько уже не вытянет - результаты Зеленского придется предъявить.
Этим же жестом он и депутатам подал бы сигнал, проявил позицию. Дал бы четко понять, что шутки с ограничением полномочий Президента плохо для них закончатся.
Но нет - политика невнятного молчания продолжается. Это не макро-менеджмент, это попустительство!
PS: порохофилы, не пишите глупости о "прозрении", или "переобувке" - я именно этого и ожидал (и фиксировал это здесь). Т.е. ожидания мои Зеленский полностью оправдывает, а вот слабенький лучик надежды - увы, нет
Может это такая тактика - усыпляет бдительность, и подпускает поближе свяких луценок и геращенок?
Просто если сразу громко раскрыть планы, то вся "рыба" перепрячется в тёплых краях.
Надеюсь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8283
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6045 раз.
- Подякували: 2327 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:34
Вкладчик1234 написав:
Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.
Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?
Я в приметы не верю, но что-то много совпадений
А може їх банально купляють?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1329
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:38
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8153
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:40
Вкладчик1234 написав: zРадио написав:
Зеленский не радует - кроме (ненужных Президенту) походов на поклоны духовенству и иностранным функционерам, его не видно!
Времени на раскачку нет. Если он думает, что главная цель сейчас - организация инаугурации, это большая ошибка. Инаугурация - лишь формальность, от которой ни он, ни Порошенко уже не увернется.
По-хорошему, именно сейчас (а не когда-нибудь в июне) время коммуницировать о первых шагах. "100 дней" для него - не просто пиар-пустышка. Выборы в ВР Голобородько уже не вытянет - результаты Зеленского придется предъявить.
Этим же жестом он и депутатам подал бы сигнал, проявил позицию. Дал бы четко понять, что шутки с ограничением полномочий Президента плохо для них закончатся.
Но нет - политика невнятного молчания продолжается. Это не макро-менеджмент, это попустительство!
PS: порохофилы, не пишите глупости о "прозрении", или "переобувке" - я именно этого и ожидал (и фиксировал это здесь). Т.е. ожидания мои Зеленский полностью оправдывает, а вот слабенький лучик надежды - увы, нет
Может это такая тактика - усыпляет бдительность, и подпускает поближе свяких луценок и геращенок?
Просто если сразу громко раскрыть планы, то вся "рыба" перепрячется в тёплых краях.
Надеюсь
Пока он будет тихориться, его оставят свадебным генералом, и он уже мало что сможет сделать.
Только за последний месяц Порошенко (подчеркиваю - не Украине, а Порошенко) присягнули судьи Высшего антикорр. и Верховного судов.
Также Порошенко и его вассал Гройсман продолжают делать кадровые перестановки даже после 2-го тура выборов. Хотя с учетом его крайне низкого уровня поддержки - это все не является легитимным даже до формального окончания полномочий.
Где реакция Зеленского на этот беспредел??
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2187
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 1659 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:43
Так собака никак не хочет соглашаться, что она дохлая.
Каждый день какие-то новые назначения.
А о Зе пока говорить нечего. Действий нет. zРадио уже начинает его ругать. Мне кажется, что ещё рановато. Не знаю, допущен ли он уже к информации, доступной президенту или пока пользуется общедоступной. Вероятно,нет. Тогда могу понять его молчание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 12994
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4208 раз.
- Подякували: 3852 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:45
zРадио написав:
Пока он будет тихориться, его оставят свадебным генералом, и он уже мало что сможет сделать.
Только за последний месяц Порошенко (подчеркиваю - не Украине, а Порошенко) присягнули судьи Высшего антикорр. и Верховного суда.
Также Порошенко и его вассал Гройсман продолжают делать кадровые перестановки даже после 2-го тура выборов. Хотя с учетом его крайне низкого уровня поддержки - это все не является легитимным даже до формального окончания полномочий.
Где реакция Зеленского на этот беспредел??
С этим согласен. Банда прикрывает тылы очень основательно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8283
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6045 раз.
- Подякували: 2327 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:49
zРадио написав:
Зеленский не радует - кроме (ненужных Президенту) походов на поклоны духовенству и иностранным функционерам, его не видно!
Думаю причина в тому, що він просто по-іншому не вміє. Не знає він як поводитись в такій ситуації і продовжує діяти, як діяв у передвиборчій компанії.
Наприклад - переговори з представниками ВР. Проходили за закритими дверима.
Чому? Там обговорювались державні таємниці? НІ.
Там вийшов якийсь чел і прямо сказав що 2 години ходили "вокруг да около" одного питання "Чи буде Зе розпускати ВР?".
Так вийди до народу і скажи: "Так, я хочу розпустити ВР". Ні, він починає грати в якісь хитрі ігри.
Хитрі ігри можна грати з народом, тому що він стадо, і його легко обіграти. А обіграти депутатів(і інших досвідчених гравців) так легко не вийде.
Ну поживемо побачимо.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1329
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:50
zРадио написав:
............
Пока он будет тихориться, его оставят свадебным генералом, и он уже мало что сможет сделать.
Только за последний месяц Порошенко (подчеркиваю - не Украине, а Порошенко) присягнули судьи Высшего антикорр. и Верховного судов.
Также Порошенко и его вассал Гройсман продолжают делать кадровые перестановки даже после 2-го тура выборов. Хотя с учетом его крайне низкого уровня поддержки - это все не является легитимным даже до формального окончания полномочий.
Где реакция Зеленского на этот беспредел??
А что можно возразить? Формально По пока что президент и имеет право.
Уровень поддержки - это вещь моральная, а не юридическая. Уровень поддержки у него давно низкий.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 12994
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4208 раз.
- Подякували: 3852 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:53
Ещё настораживает достаточно ограниченная коммуникация Зеленского с Саакашвили. А ведь именно он может выжечь напалмом старую банду.
Вон уже и Шустер вроде вернулся. А Саакашвили всё нет. И Зеленский как-то не очень это волнует
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8283
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6045 раз.
- Подякували: 2327 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:58
ЛАД написав:
Так собака никак не хочет соглашаться, что она дохлая.
Каждый день какие-то новые назначения.
А о Зе пока говорить нечего. Действий нет. zРадио уже начинает его ругать. Мне кажется, что ещё рановато. Не знаю, допущен ли он уже к информации, доступной президенту или пока пользуется общедоступной. Вероятно,нет. Тогда могу понять его молчание.
Ну нет даже на публичную информацию адекватной реакции. Порошенко расставляет своих шестерок на все рыбные места - контракт с Коболевым продлен, Нефедов поставлен Главой таможни, сделана замена члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (Артеменко на Горковенко), Президент решением Кабмина отстранен от участия в формировании руководство Фонда госимущества.
Плюс новый судейский корпус, назначенный на 5 ближайших лет.
Повторюсь, я привел только то, что было сделано за последний месяц, и только то, на что даже действующему и полномочному Президенту будет крайне тяжело повлиять!
Это государственная тайна - нет, публично-доступная информация. Кто-нибудь слышал позицию Зеленского, или его представителей по этому поводу?
А ведь здесь не просто озабоченность нужно выражать - здесь нужно угрожать уголовной ответственностью и поднимать общественный резонанс!..
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2187
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 1659 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|