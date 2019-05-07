zРадио написав:

Зеленский не радует - кроме (ненужных Президенту) походов на поклоны духовенству и иностранным функционерам, его не видно!Времени на раскачку нет. Если он думает, что главная цель сейчас - организация инаугурации, это большая ошибка. Инаугурация - лишь формальность, от которой ни он, ни Порошенко уже не увернется.По-хорошему, именно сейчас (а не когда-нибудь в июне) время коммуницировать о первых шагах. "100 дней" для него - не просто пиар-пустышка. Выборы в ВР Голобородько уже не вытянет - результаты Зеленского придется предъявить.Этим же жестом он и депутатам подал бы сигнал, проявил позицию. Дал бы четко понять, что шутки с ограничением полномочий Президента плохо для них закончатся.Но нет - политика невнятного молчания продолжается. Это не макро-менеджмент, это попустительство!PS: порохофилы, не пишите глупости о "прозрении", или "переобувке" - я именно этого и ожидал (и фиксировал это здесь). Т.е. ожидания мои Зеленский полностью оправдывает, а вот слабенький лучик надежды - увы, нет