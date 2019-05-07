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Свинарчукович призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.
Церемонія призначення відбулася у вівторок, 7 травня.
Так, указом президента було призначено 25 суддів у Касаційний адміністративний суд, 15 суддів - у Касаційний господарський суд, 13 - у Касаційний кримінальний суд та 22 судді - у Касаційний цивільний суд.
Після цього відбулася церемонія складення присяги суддями.
Як повідомляє фундація DEJURE, з 75 новопризначених суддів, 15 - недоброчесні.
"Тепер очистити склад Верховного Суду від недоброчесних можливо хіба що шляхом ухвалення спеціального закону, який дозволив би провести повторне оцінювання цих суддів", - стверджують експерти фундації.
Зазначається, що серед тих, хто потрапив до Верховного суду - суддя Сергій Могил, племінник народного депутата від "Опоблоку" Сергія Ківалова, відомий тим, що незаконно приватизував і продав службову квартиру у столичній новобудові, і тим, що толерував сумнозвісну "схему Татькова-Ємельянова" — незаконне втручання в автоматизовану систему розподілу справ у суді.
Також до Верховного Суду потрапляє інший родич Ківалова — суддя Максим Тітов, який є сином одного з членів чинного складу ВККС і причетний до засудження автомайданівців та затягування справ Майдану. Окрім цього, за останні два роки суддя Тітов закрив щонайменше 21 справу, де розглядалося питання про покарання нетверезих водіїв.
За даними організації, проходить у Верховний Суд і вже колишній голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк. На початку 1990-х він працював суддею у Російській Федерації, а під час співбесіди так і не повідомив, коли саме отримав українське громадянство. Ігор Бенедисюк також сприяв уникненню відповідальності "суддями Майдану" та, всупереч закону, отримав від чинного президента нагородну зброю.
Вкладчик1234 написав:Свинарчукович призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.
Церемонія призначення відбулася у вівторок, 7 травня.
Так, указом президента було призначено 25 суддів у Касаційний адміністративний суд, 15 суддів - у Касаційний господарський суд, 13 - у Касаційний кримінальний суд та 22 судді - у Касаційний цивільний суд.
Після цього відбулася церемонія складення присяги суддями.
Як повідомляє фундація DEJURE, з 75 новопризначених суддів, 15 - недоброчесні.
"Тепер очистити склад Верховного Суду від недоброчесних можливо хіба що шляхом ухвалення спеціального закону, який дозволив би провести повторне оцінювання цих суддів", - стверджують експерти фундації.
Зазначається, що серед тих, хто потрапив до Верховного суду - суддя Сергій Могил, племінник народного депутата від "Опоблоку" Сергія Ківалова, відомий тим, що незаконно приватизував і продав службову квартиру у столичній новобудові, і тим, що толерував сумнозвісну "схему Татькова-Ємельянова" — незаконне втручання в автоматизовану систему розподілу справ у суді.
Також до Верховного Суду потрапляє інший родич Ківалова — суддя Максим Тітов, який є сином одного з членів чинного складу ВККС і причетний до засудження автомайданівців та затягування справ Майдану. Окрім цього, за останні два роки суддя Тітов закрив щонайменше 21 справу, де розглядалося питання про покарання нетверезих водіїв.
За даними організації, проходить у Верховний Суд і вже колишній голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк. На початку 1990-х він працював суддею у Російській Федерації, а під час співбесіди так і не повідомив, коли саме отримав українське громадянство. Ігор Бенедисюк також сприяв уникненню відповідальності "суддями Майдану" та, всупереч закону, отримав від чинного президента нагородну зброю.
zРадио написав:По-хорошему, именно сейчас (а не когда-нибудь в июне) время коммуницировать о первых шагах. "100 дней" для него - не просто пиар-пустышка.
Увидим достижения нового президента за 100 дней будут большими или меньшими за существующего. Главными достижениями нынешнего президента за первые 100 дней работы - подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и указ о роспуске парламента. По мнению многих экспертов и политологов за этот период они провальные.
Вкладчик1234 написав:Свинарчукович призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.
Вот это то, о чем я и говорю - вся судебная "реформа" Порошенко сводится к внедрению "консерв" на случай потери им власти.
Именно эти судьи будут принимать ключевые решения по оправданию, или обвинению коррупционеров (Антикорр суд). И будут ставить точки во всех разногласиях низших судебных инстанций (Верховный суд).
ЛАД, необходимо хотя бы горлом брать - формировать общественное мнение, закладывать сомнения к легитимность последних решений папередников. Тем более, что Запад всецело поддерживает Зеленского. Я не сторонник всех этих активистов (ни для кого не секрет), но, как говорится, с волками жить... Сейчас тот же Лещенко говорит об узурпании власти Порошенко громче, чем кто-либо из команды Зеленского. Ну очень странная позиция последних!
ruvex, чтобы оценивать результат, желательно бы иметь план Я понимаю, что технологи Зеленского хотят проехать на той же козе (молчанке), что и на предвыборном этапе. Но я в это не верю! Запрос общества - в быстром улучшении качества жизни. И тут вот какая проблема - даже если ты этого не обещал, но каждый себе это надумал, оценивать будут свои ожидания, а не твои обещания.
У Порошенко было по-другому - он, наоборот, наобещал больше, чем реально ожидали. Поэтому его оценивали по обещаниям.
Судят всегда строго. Зеленскому уже на выборах в ВР не отвертеться, если не покажет результат. А возможность его влияния на этот результат закладывается уже сейчас, а не после инаугурации.
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 07 тра, 2019 14:22, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Судят всегда строго. Зеленскому уже на выборах в ВР не отвертеться, если не покажет результат. А возможность его влияния на этот результат закладывается уже сейчас, а не после инаугурации.
Все верно, не думаю, что он шел в президенты ради улыбки с телеэкранов. Подобное уничтожит не только его как избранного, но и как шоумена и он это прекрасно понимает.
ЛАД написав:Так собака никак не хочет соглашаться, что она дохлая
Диванний хєрой сидить на дивані і геройські обливає лайном людину позаочі. В очі зможеш йому ЦЕ сказати? Га? А от я тобі зможу в очі сказати і в твоєму стилі, що ти старий облуплений маразматичний шолудивий пес, ще не здохлий, але напівдохлий з латентними сепаратистсько-українофобськими нахилами. Тобі приємно таке чути? І вкладник 1234 такий самий, лише молодший, але теж шолудивий пес, диванний герой, який в очі Президенту ніколи такого не скаже, а буте шмаркати носом і винувато шаркати ніжкою. Сподіваюсь, що модератор видалить моє повідомлення РАЗОМ З ТИМИ, які позаочі ображають честь і гідність людини, Президента України. До речі, це кримінальна стаття. Чи не так? А маєте геройство - приїздіть до адміністрації Президента а станьте біля неї з плакатами, де буде написано те, шо зараз Ви пишете, а ми прийдемо і подивимось які Ви герої. Ок?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 07 тра, 2019 14:26, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
zРадио написав:...... Ну нет даже на публичную информацию адекватной реакции. Порошенко расставляет своих шестерок на все рыбные места - контракт с Коболевым продлен, Нефедов поставлен Главой таможни, сделана замена члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (Артеменко на Горковенко), Президент решением Кабмина отстранен от участия в формировании руководство Фонда госимущества.
Плюс новый судейский корпус, назначенный на 5 ближайших лет.
Повторюсь, я привел только то, что было сделано за последний месяц, и только то, на что даже действующему и полномочному Президенту будет крайне тяжело повлиять!
Это государственная тайна - нет, публично-доступная информация. Кто-нибудь слышал позицию Зеленского, или его представителей по этому поводу?
А ведь здесь не просто озабоченность нужно выражать - здесь нужно угрожать уголовной ответственностью и поднимать общественный резонанс!..
Уголовной ответственностью угрожал ещё до выборов. Но в данном случае, вроде, и не за что - действующий (пока что) президент "добросовестно" исполняет свои функции. Ведёт себя не этично, но за это не судят - такой статьи нет. Делается всё, чтобы усложнить жизнь новому президенту и ограничить его возможные действия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.