Свинарчукович призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.

Церемонія призначення відбулася у вівторок, 7 травня.



Так, указом президента було призначено 25 суддів у Касаційний адміністративний суд, 15 суддів - у Касаційний господарський суд, 13 - у Касаційний кримінальний суд та 22 судді - у Касаційний цивільний суд.



Після цього відбулася церемонія складення присяги суддями.



Як повідомляє фундація DEJURE, з 75 новопризначених суддів, 15 - недоброчесні.



"Тепер очистити склад Верховного Суду від недоброчесних можливо хіба що шляхом ухвалення спеціального закону, який дозволив би провести повторне оцінювання цих суддів", - стверджують експерти фундації.



Зазначається, що серед тих, хто потрапив до Верховного суду - суддя Сергій Могил, племінник народного депутата від "Опоблоку" Сергія Ківалова, відомий тим, що незаконно приватизував і продав службову квартиру у столичній новобудові, і тим, що толерував сумнозвісну "схему Татькова-Ємельянова" — незаконне втручання в автоматизовану систему розподілу справ у суді.



Також до Верховного Суду потрапляє інший родич Ківалова — суддя Максим Тітов, який є сином одного з членів чинного складу ВККС і причетний до засудження автомайданівців та затягування справ Майдану. Окрім цього, за останні два роки суддя Тітов закрив щонайменше 21 справу, де розглядалося питання про покарання нетверезих водіїв.



За даними організації, проходить у Верховний Суд і вже колишній голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк. На початку 1990-х він працював суддею у Російській Федерації, а під час співбесіди так і не повідомив, коли саме отримав українське громадянство. Ігор Бенедисюк також сприяв уникненню відповідальності "суддями Майдану" та, всупереч закону, отримав від чинного президента нагородну зброю.