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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2818281928202821> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 131 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 34 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 131 Додано: Вів 07 тра, 2019 13:59 Свинарчукович призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.

Церемонія призначення відбулася у вівторок, 7 травня.



Так, указом президента було призначено 25 суддів у Касаційний адміністративний суд, 15 суддів - у Касаційний господарський суд, 13 - у Касаційний кримінальний суд та 22 судді - у Касаційний цивільний суд.



Після цього відбулася церемонія складення присяги суддями.



Як повідомляє фундація DEJURE, з 75 новопризначених суддів, 15 - недоброчесні.



"Тепер очистити склад Верховного Суду від недоброчесних можливо хіба що шляхом ухвалення спеціального закону, який дозволив би провести повторне оцінювання цих суддів", - стверджують експерти фундації.



Зазначається, що серед тих, хто потрапив до Верховного суду - суддя Сергій Могил, племінник народного депутата від "Опоблоку" Сергія Ківалова, відомий тим, що незаконно приватизував і продав службову квартиру у столичній новобудові, і тим, що толерував сумнозвісну "схему Татькова-Ємельянова" — незаконне втручання в автоматизовану систему розподілу справ у суді.



Також до Верховного Суду потрапляє інший родич Ківалова — суддя Максим Тітов, який є сином одного з членів чинного складу ВККС і причетний до засудження автомайданівців та затягування справ Майдану. Окрім цього, за останні два роки суддя Тітов закрив щонайменше 21 справу, де розглядалося питання про покарання нетверезих водіїв.



За даними організації, проходить у Верховний Суд і вже колишній голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк. На початку 1990-х він працював суддею у Російській Федерації, а під час співбесіди так і не повідомив, коли саме отримав українське громадянство. Ігор Бенедисюк також сприяв уникненню відповідальності "суддями Майдану" та, всупереч закону, отримав від чинного президента нагородну зброю.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214406/ Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8282 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6045 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:06 Вкладчик1234 написав: Свинарчукович призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.

Церемонія призначення відбулася у вівторок, 7 травня.



Так, указом президента було призначено 25 суддів у Касаційний адміністративний суд, 15 суддів - у Касаційний господарський суд, 13 - у Касаційний кримінальний суд та 22 судді - у Касаційний цивільний суд.



Після цього відбулася церемонія складення присяги суддями.



Як повідомляє фундація DEJURE, з 75 новопризначених суддів, 15 - недоброчесні.



"Тепер очистити склад Верховного Суду від недоброчесних можливо хіба що шляхом ухвалення спеціального закону, який дозволив би провести повторне оцінювання цих суддів", - стверджують експерти фундації.



Зазначається, що серед тих, хто потрапив до Верховного суду - суддя Сергій Могил, племінник народного депутата від "Опоблоку" Сергія Ківалова, відомий тим, що незаконно приватизував і продав службову квартиру у столичній новобудові, і тим, що толерував сумнозвісну "схему Татькова-Ємельянова" — незаконне втручання в автоматизовану систему розподілу справ у суді.



Також до Верховного Суду потрапляє інший родич Ківалова — суддя Максим Тітов, який є сином одного з членів чинного складу ВККС і причетний до засудження автомайданівців та затягування справ Майдану. Окрім цього, за останні два роки суддя Тітов закрив щонайменше 21 справу, де розглядалося питання про покарання нетверезих водіїв.



За даними організації, проходить у Верховний Суд і вже колишній голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк. На початку 1990-х він працював суддею у Російській Федерації, а під час співбесіди так і не повідомив, коли саме отримав українське громадянство. Ігор Бенедисюк також сприяв уникненню відповідальності "суддями Майдану" та, всупереч закону, отримав від чинного президента нагородну зброю.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214406/

Какая энергия, запал, непреодолимый энтузиазм.

Вот что значит любить свое ... дело преданно и беззаветно! Какая энергия, запал, непреодолимый энтузиазм.Вот что значит любить своедело преданно и беззаветно! Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8005 З нами з: 03.11.08 Подякував: 662 раз. Подякували: 1699 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:10 zРадио написав: По-хорошему, именно сейчас (а не когда-нибудь в июне) время коммуницировать о первых шагах. "100 дней" для него - не просто пиар-пустышка. По-хорошему, именно сейчас (а не когда-нибудь в июне) время коммуницировать о первых шагах. "100 дней" для него - не просто пиар-пустышка.

Увидим достижения нового президента за 100 дней будут большими или меньшими за существующего.

Главными достижениями нынешнего президента за первые 100 дней работы - подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и указ о роспуске парламента.

По мнению многих экспертов и политологов за этот период они провальные. Увидим достижения нового президента за 100 дней будут большими или меньшими за существующего.Главными достижениями нынешнего президента за первые 100 дней работы - подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и указ о роспуске парламента.По мнению многих экспертов и политологов за этот период они провальные. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8005 З нами з: 03.11.08 Подякував: 662 раз. Подякували: 1699 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:19 Вкладчик1234 написав: Свинарчукович призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій. Свинарчукович призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.



Вот это то, о чем я и говорю - вся судебная "реформа" Порошенко сводится к внедрению "консерв" на случай потери им власти.



Именно эти судьи будут принимать ключевые решения по оправданию, или обвинению коррупционеров (Антикорр суд). И будут ставить точки во всех разногласиях низших судебных инстанций (Верховный суд).



ЛАД, необходимо хотя бы горлом брать - формировать общественное мнение, закладывать сомнения к легитимность последних решений папередников. Тем более, что Запад всецело поддерживает Зеленского. Я не сторонник всех этих активистов (ни для кого не секрет), но, как говорится, с волками жить... Сейчас тот же Лещенко говорит об узурпании власти Порошенко громче, чем кто-либо из команды Зеленского. Ну очень странная позиция последних!



ruvex, чтобы оценивать результат, желательно бы иметь план Я понимаю, что технологи Зеленского хотят проехать на той же козе (молчанке), что и на предвыборном этапе. Но я в это не верю! Запрос общества - в быстром улучшении качества жизни. И тут вот какая проблема - даже если ты этого не обещал, но каждый себе это надумал, оценивать будут свои ожидания, а не твои обещания.



У Порошенко было по-другому - он, наоборот, наобещал больше, чем реально ожидали. Поэтому его оценивали по обещаниям.



Судят всегда строго. Зеленскому уже на выборах в ВР не отвертеться, если не покажет результат. А возможность его влияния на этот результат закладывается уже сейчас, а не после инаугурации. Вот это то, о чем я и говорю - вся судебная "реформа" Порошенко сводится к внедрению "консерв" на случай потери им власти.Именно эти судьи будут принимать ключевые решения по оправданию, или обвинению коррупционеров (Антикорр суд). И будут ставить точки во всех разногласиях низших судебных инстанций (Верховный суд)., необходимо хотя бы горлом брать - формировать общественное мнение, закладывать сомнения к легитимность последних решений папередников. Тем более, что Запад всецело поддерживает Зеленского. Я не сторонник всех этих активистов (ни для кого не секрет), но, как говорится, с волками жить... Сейчас тот же Лещенко говорит об узурпании власти Порошенко громче, чем кто-либо из команды Зеленского. Ну очень странная позиция последних!, чтобы оценивать результат, желательно бы иметь планЯ понимаю, что технологи Зеленского хотят проехать на той же козе (молчанке), что и на предвыборном этапе. Но я в это не верю! Запрос общества - в быстром улучшении качества жизни. И тут вот какая проблема - даже если ты этого не обещал, но каждый себе это надумал, оценивать будут свои ожидания, а не твои обещания.У Порошенко было по-другому - он, наоборот, наобещал больше, чем реально ожидали. Поэтому его оценивали по обещаниям.Судят всегда строго. Зеленскому уже на выборах в ВР не отвертеться, если не покажет результат. А возможность его влияния на этот результат закладывается уже сейчас, а не после инаугурации. Востаннє редагувалось zРадио в Вів 07 тра, 2019 14:22, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 2187 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:20 Re: Політичні дискусії ruvex написав: По мнению многих экспертов и политологов за этот период они провальные. По мнению многих экспертов и политологов за этот период они провальные. Росіянам і проросійським "експертам" - звісно, видніше(((( Росіянам і проросійським "експертам" - звісно, видніше(((( Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19762 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1143 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:22 Ukrainian написав:





Чому наші любителі країни-Бензоколонки скромно замовкли про "успіхи" Росії??? Чому наші любителі країни-Бензоколонки скромно замовкли про "успіхи" Росії??? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19762 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1143 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:22 zРадио написав: Судят всегда строго. Зеленскому уже на выборах в ВР не отвертеться, если не покажет результат. А возможность его влияния на этот результат закладывается уже сейчас, а не после инаугурации. Судят всегда строго. Зеленскому уже на выборах в ВР не отвертеться, если не покажет результат. А возможность его влияния на этот результат закладывается уже сейчас, а не после инаугурации.

Все верно, не думаю, что он шел в президенты ради улыбки с телеэкранов.

Подобное уничтожит не только его как избранного, но и как шоумена и он это прекрасно понимает. Все верно, не думаю, что он шел в президенты ради улыбки с телеэкранов.Подобное уничтожит не только его как избранного, но и как шоумена и он это прекрасно понимает. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8005 З нами з: 03.11.08 Подякував: 662 раз. Подякували: 1699 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:25 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Так собака никак не хочет соглашаться, что она дохлая Так собака никак не хочет соглашаться, что она дохлая

Диванний хєрой сидить на дивані і геройські обливає лайном людину позаочі. В очі зможеш йому ЦЕ сказати? Га? А от я тобі зможу в очі сказати і в твоєму стилі, що ти старий облуплений маразматичний шолудивий пес, ще не здохлий, але напівдохлий з латентними сепаратистсько-українофобськими нахилами. Тобі приємно таке чути? І вкладник 1234 такий самий, лише молодший, але теж шолудивий пес, диванний герой, який в очі Президенту ніколи такого не скаже, а буте шмаркати носом і винувато шаркати ніжкою. Сподіваюсь, що модератор видалить моє повідомлення РАЗОМ З ТИМИ, які позаочі ображають честь і гідність людини, Президента України. До речі, це кримінальна стаття. Чи не так? А маєте геройство - приїздіть до адміністрації Президента а станьте біля неї з плакатами, де буде написано те, шо зараз Ви пишете, а ми прийдемо і подивимось які Ви герої. Ок? Диванний хєрой сидить на дивані і геройські обливає лайном людину позаочі. В очі зможеш йому ЦЕ сказати? Га? А от я тобі зможу в очі сказати і в твоєму стилі, що ти старий облуплений маразматичний шолудивий пес, ще не здохлий, але напівдохлий з латентними сепаратистсько-українофобськими нахилами. Тобі приємно таке чути? І вкладник 1234 такий самий, лише молодший, але теж шолудивий пес, диванний герой, який в очі Президенту ніколи такого не скаже, а буте шмаркати носом і винувато шаркати ніжкою. Сподіваюсь, що модератор видалить моє повідомлення РАЗОМ З ТИМИ, які позаочі ображають честь і гідність людини, Президента України. До речі, це кримінальна стаття. Чи не так? А маєте геройство - приїздіть до адміністрації Президента а станьте біля неї з плакатами, де буде написано те, шо зараз Ви пишете, а ми прийдемо і подивимось які Ви герої. Ок? Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 07 тра, 2019 14:26, всього редагувалось 2 разів. Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає. Василь-Рівне

Повідомлень: 5072 З нами з: 07.04.12 Подякував: 4836 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:25 zРадио написав: ......

Ну нет даже на публичную информацию адекватной реакции. Порошенко расставляет своих шестерок на все рыбные места - контракт с Коболевым продлен, Нефедов поставлен Главой таможни, сделана замена члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (Артеменко на Горковенко), Президент решением Кабмина отстранен от участия в формировании руководство Фонда госимущества.



Плюс новый судейский корпус, назначенный на 5 ближайших лет.



Повторюсь, я привел только то, что было сделано за последний месяц, и только то, на что даже действующему и полномочному Президенту будет крайне тяжело повлиять!



Это государственная тайна - нет, публично-доступная информация. Кто-нибудь слышал позицию Зеленского, или его представителей по этому поводу?



А ведь здесь не просто озабоченность нужно выражать - здесь нужно угрожать уголовной ответственностью и поднимать общественный резонанс!.. ......Ну нет даже на публичную информацию адекватной реакции. Порошенко расставляет своих шестерок на все рыбные места - контракт с Коболевым продлен, Нефедов поставлен Главой таможни, сделана замена члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (Артеменко на Горковенко), Президент решением Кабмина отстранен от участия в формировании руководство Фонда госимущества.Плюс новый судейский корпус, назначенный на 5 ближайших лет.Повторюсь, я привел только то, что было сделано за последний месяц, и только то, на что даже действующему и полномочному Президенту будет крайне тяжело повлиять!Это государственная тайна - нет, публично-доступная информация. Кто-нибудь слышал позицию Зеленского, или его представителей по этому поводу?А ведь здесь не просто озабоченность нужно выражать - здесь нужно угрожать уголовной ответственностью и поднимать общественный резонанс!..

Уголовной ответственностью угрожал ещё до выборов.

Но в данном случае, вроде, и не за что - действующий (пока что) президент "добросовестно" исполняет свои функции. Ведёт себя не этично, но за это не судят - такой статьи нет.

Делается всё, чтобы усложнить жизнь новому президенту и ограничить его возможные действия. Уголовной ответственностью угрожал ещё до выборов.Но в данном случае, вроде, и не за что - действующий (пока что) президент "добросовестно" исполняет свои функции. Ведёт себя не этично, но за это не судят - такой статьи нет.Делается всё, чтобы усложнить жизнь новому президенту и ограничить его возможные действия.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12994 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:26 zРадио написав: А ведь здесь не просто озабоченность нужно выражать - здесь нужно угрожать уголовной ответственностью и поднимать общественный резонанс!.. А ведь здесь не просто озабоченность нужно выражать - здесь нужно угрожать уголовной ответственностью и поднимать общественный резонанс!..

О!

Раніше "зраду" розводив Порошенко, а зараз "зраду" розводить Зеленський!

Біда-пічалька московитолюбам))) О!Раніше "зраду" розводив Порошенко, а зараз "зраду" розводить Зеленський!Біда-пічалька московитолюбам))) Востаннє редагувалось Frant в Вів 07 тра, 2019 14:27, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19762 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1143 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2818281928202821> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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