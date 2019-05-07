Додано: Вів 07 тра, 2019 15:14

Вкладчик1234 написав: Кстати!

Очень любопытная статья вышла в NY Times



https://strana.ua/news/199165-v-nyt-uznali-kak-na-ukraine-zarabatyval-syn-byvsheho-vitse-prezidenta-ssha-khanter-bajden.html



Статья большая, советую Кстати!Очень любопытная статья вышла в NY TimesСтатья большая, советую

Спасибо, уже читал. Верю, что все это правда. Писал уже прошлым летом о Злочевском и сыне Байдена - это есть одна из основных причин радикального увеличения тарифов на газ на внутреннем рынке.До 2014-го Бурисма, добывающая больше 1 млрд кубов в год, чтобы продать свой газ дороже 200 долларов, вынуждена была арендовать трубу у Укртрансгаза и поставлять ресурс на рынки Восточной Европы.После 2016-го же - без проблем реализует на внутреннем рынке по 250-350.Но сейчас это вбрасывают не для дискредитации газовой политики Порошенко и последующего снижения тарифов - ставлю на то, что этого не будет.Просто началась президентская гонка в США - если раньше Украина всячески содействовала победе Клинтон, то сейчас будет - Трампа (с июня еще и новый Посол прибудет из тусовки республиканцев, а не демократов, как Маша).