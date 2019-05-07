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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2820282128222823>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:46

  Frant написав:
  ruvex написав:
  Frant написав:Росіянам і проросійським "експертам" - звісно, видніше((((

Тем более не доверять Вам, как проверенному специалисту по проросийскому влиянию, было бы, как минимум неуважительно.

Чому пани Лад, Зрадіо, Рувекс не розводять зраду з приводу того, що клята Америка планує в найближчі два-три роки добряче потіснити Расею з європейського газового ринку?

Ватний пропагандист Ель-Мюлюрид старається, верещить на все горло про газову зраду:

https://el-murid.livejournal.com/4129570.html


Тот же вопрос - почему ты сам зраду не поднимаешь?

С запуском СП2 и ТП Газпром сможет прокачивать в обход украинской трубы 75-80% экспортных объемов в ЕС (130 из 170 млрд кубов - грубо).

Соответственно, если американского газа на европейском рынке не будет - украинская ГТС худо-бедно продолжит работать, пропуская 30-40 млрд в год.

А если же американцы откусят у РФ часть европейского пирогаа, то потребность в украинском транзите составит 0!

Вот тебе и перемога! Радуешься, что противник лишится пальца, а у самого целую ногу ампутируют! Разве в этом смысл патриотизма?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:50

  zРадио написав:
  Frant написав:Чому пани Лад, Зрадіо, Рувекс не розводять зраду з приводу того, що клята Америка планує в найближчі два-три роки добряче потіснити Расею з європейського газового ринку?

Ватний пропагандист Ель-Мюлюрид старається, верещить на все горло про газову зраду:

https://el-murid.livejournal.com/4129570.html


Тот же вопрос - почему ты сам зраду не поднимаешь?

С запуском СП2 и ТП Газпром сможет прокачивать в обход украинской трубы 75-80% экспортных объемов в ЕС (130 из 170 млрд кубов - грубо).

Соответственно, если американского газа на европейском рынке не будет - украинская ГТС худо-бедно продолжит работать, пропуская 30-40 млрд в год.

А если же американцы откусят у РФ часть европейского пирогаа, то потребность в украинском транзите составит 0!

Вот тебе и перемога! Радуешься, что противник лишится пальца, а у самого целую ногу ампутируют! Разве в этом смысл патриотизма?

Кстати!
Очень любопытная статья вышла в NY Times

Как сын возможного будущего президента США Байдена получил супердоходную работу в Украине
Американское издание New York Times рассказало о роли, которую играл в Украине нынешний кандидат в президенты США Джо Байден в свою бытность вице-президентом, заместителем Барака Обамы. Кроме того, оно написало о заработке его сына в украинской газовой компании «Бурисма».

Содержание этой статьи подробно пересказало сегодня издание «Страна».

Журналисты охарактеризовали эту роль как «запугивание печально известного коррумпированного правительства Украины для восстановления там порядка». Одним из таких «запугиваний» стала поездка Байдена в Киев в марте 2016 года.

В ходе того визита вице-президент США грозил отказать в выделении одного миллиарда долларов кредитных гарантий, если украинские власти не уволят тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Глава ГПУ, увольнения которого шантажом требовал Байден, якобы «закрывал глаза на коррупцию в своем ведомстве и в политической элите в целом».

Кампания давления Вашингтона на Киев сработала. Генеральный прокурор Виктор Шокин вскоре был уволен со своего поста.

https://strana.ua/news/199165-v-nyt-uznali-kak-na-ukraine-zarabatyval-syn-byvsheho-vitse-prezidenta-ssha-khanter-bajden.html

Статья большая, советую
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:52

zРадио
Вопрос мой вы всё-таки проигнорировали

Могу повторить
Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?

Вопросик то очень простой пару слов всего-то на ответ :wink:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:04

  Ukrainian написав:zРадио
Вопрос мой вы всё-таки проигнорировали

Могу повторить
Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?

Вопросик то очень простой пару слов всего-то на ответ :wink:


Я не люблю, когда мне навязывает игру, но только чтобы ты отвязался, отвечаю "парой слов" Салтыкова-Щедрина, которые всецело разделяю: "пьют и воруют".

За развернутым мнением еще раз отправляю тебя на профильную ветку
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:13

ruvex
Оче-е-ень умные посты лучше не цитировать - пост удалён, а цитата остаётся.

zРадио
Дурацкие назойливые вопросы проще игнорировать - всё равно не отстанет.

Извините за советы.

Ещё мне сильно нравятся переживания "патриотов" за Россию. :)
Мне как-то совершенно фиолетово, сколько в РФ школ и больниц. Значительно больше интересует, что происходит у нас. Или и дальше надо равняться на Россию? Тогда проще, как хотел Франт, войти в состав России.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 тра, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:14

  Вкладчик1234 написав:Кстати!
Очень любопытная статья вышла в NY Times

https://strana.ua/news/199165-v-nyt-uznali-kak-na-ukraine-zarabatyval-syn-byvsheho-vitse-prezidenta-ssha-khanter-bajden.html

Статья большая, советую


Спасибо, уже читал. Верю, что все это правда. Писал уже прошлым летом о Злочевском и сыне Байдена - это есть одна из основных причин радикального увеличения тарифов на газ на внутреннем рынке.

До 2014-го Бурисма, добывающая больше 1 млрд кубов в год, чтобы продать свой газ дороже 200 долларов, вынуждена была арендовать трубу у Укртрансгаза и поставлять ресурс на рынки Восточной Европы.

После 2016-го же - без проблем реализует на внутреннем рынке по 250-350.

Но сейчас это вбрасывают не для дискредитации газовой политики Порошенко и последующего снижения тарифов - ставлю на то, что этого не будет.

Просто началась президентская гонка в США - если раньше Украина всячески содействовала победе Клинтон, то сейчас будет - Трампа (с июня еще и новый Посол прибудет из тусовки республиканцев, а не демократов, как Маша).
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:17

  ЛАД написав:всё равно не отстанет.


И то правда. Ну да ладно - я свою позицию по РФ не скрываю. Ответил по сабжу этому "мимикрирующему" украинофобу первый и последний раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:17

  ЛАД написав:Уголовной ответственностью угрожал ещё до выборов. :)
Но в данном случае, вроде, и не за что - действующий (пока что) президент "добросовестно" исполняет свои функции. Ведёт себя не этично, но за это не судят - такой статьи нет.
Делается всё, чтобы усложнить жизнь новому президенту и ограничить его возможные действия.

Ведет себя согласно стратегии всей своей каденции. Ложь, Ложь, Ложь.
Ничего нового нет и в завершении.
"Я готов подставить плечо Зеленскому" – Порошенко.
В реальности же - подставил ногу.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:20

  ruvex написав:
  ЛАД написав:Уголовной ответственностью угрожал ещё до выборов. :)
Но в данном случае, вроде, и не за что - действующий (пока что) президент "добросовестно" исполняет свои функции. Ведёт себя не этично, но за это не судят - такой статьи нет.
Делается всё, чтобы усложнить жизнь новому президенту и ограничить его возможные действия.

Ведет себя согласно стратегии всей своей каденции. Ложь, Ложь, Ложь.
Ничего нового нет и в завершении.
"Я готов подставить плечо Зеленскому" – Порошенко.
В реальности же - подставил ногу.

У Вас были сомнения?
У меня нет. Правда, не ожидал, что настолько нагло.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:25

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Уголовной ответственностью угрожал ещё до выборов. :)
Но в данном случае, вроде, и не за что - действующий (пока что) президент "добросовестно" исполняет свои функции. Ведёт себя не этично, но за это не судят - такой статьи нет.
Делается всё, чтобы усложнить жизнь новому президенту и ограничить его возможные действия.

Що означає не етично? А що в політиці десь поступають етично? Політика - це грязна річ в усьому світі.
У Зе є мінімум 5 років для впровадження своїх ідей!
А ви так усі хвилюєтесь, що По щось там робить, ніби завтра кінець світу.

Согласен, что политика штука грязная.
Но такие откровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.
И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребанием только этого, на другое и времени не останется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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