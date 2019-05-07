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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:27

  ЛАД написав:
  ruvex написав:"Я готов подставить плечо Зеленскому" – Порошенко.
В реальности же - подставил ногу.

У Вас были сомнения?
У меня нет. Правда, не ожидал, что настолько нагло.

Абсолютно никаких. Я только не мог поверить, что снова в очередной раз на всю страну можно врать и улыбаться, врать и улыбаться. Какой то порог есть у любого человека. Но подобных президентов в стране не было. Все уходя оставляли к себе какое-то элементарное уважение и сохраняли достоинство. Текущий спустил в выгребную яму абсолютно все. Настоящий победитель здравого смысла. Здесь не фактор наглости, скорее безграничной подлости.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:36

Ну що, курс 26,47 у бісі, :shock: 26,5х у вікнах. :shock:
Одразу пригадую наліпки-лякалки в вагонах київського метро про те що:
зе=доллар по 100грн. За це нагнітання я їм не пробачу! :x
Були і ще лякалки про мову і віру,
але мені особисто ніхто не забороняв розмовляти мовою при Янику, чим я і користувався, і в церкву не забороняли ходити, у часи за Яника любив при подорожах заходити в різні православні храми мп та кп, а особливо в католицькі костьоли.
Вірю, що і питання мови віри було нагнітанням. І за це я їм також не пробачу! :x
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:42

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Що означає не етично? А що в політиці десь поступають етично? Політика - це грязна річ в усьому світі.
У Зе є мінімум 5 років для впровадження своїх ідей!
А ви так усі хвилюєтесь, що По щось там робить, ніби завтра кінець світу.

Согласен, что политика штука грязная.
Но такие откровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.

І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?
  ЛАД написав:И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребанием только этого, на другое и времени не останется.

О! Вже є крута відмазка для Зе!! Причому зразу на 5 років - "винуваті попередники".
Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:51

  Вкладчик1234 написав:Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.

Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?

Я в приметы не верю, но что-то много совпадений

это уже 11-й или 12-й? у него явно не хорошая энергетика...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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