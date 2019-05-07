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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2820282128222823 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 131 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 34 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 131 Додано: Вів 07 тра, 2019 15:27 ЛАД написав: ruvex написав: "Я готов подставить плечо Зеленскому" – Порошенко.

В реальности же - подставил ногу. " – Порошенко.В реальности же - подставил ногу.

У Вас были сомнения?

У меня нет. Правда, не ожидал, что настолько нагло. У Вас были сомнения?У меня нет. Правда, не ожидал, что настолько нагло.

Абсолютно никаких. Я только не мог поверить, что снова в очередной раз на всю страну можно врать и улыбаться, врать и улыбаться. Какой то порог есть у любого человека. Но подобных президентов в стране не было. Все уходя оставляли к себе какое-то элементарное уважение и сохраняли достоинство. Текущий спустил в выгребную яму абсолютно все. Настоящий победитель здравого смысла. Здесь не фактор наглости, скорее безграничной подлости. Абсолютно никаких. Я только не мог поверить, что снова в очередной раз на всю страну можно врать и улыбаться, врать и улыбаться. Какой то порог есть у любого человека. Но подобных президентов в стране не было. Все уходя оставляли к себе какое-то элементарное уважение и сохраняли достоинство. Текущий спустил в выгребную яму абсолютно все. Настоящий победитель здравого смысла. Здесь не фактор наглости, скорее безграничной подлости. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8009 З нами з: 03.11.08 Подякував: 662 раз. Подякували: 1699 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 15:36 26,5х у вікнах.

Одразу пригадую наліпки-лякалки в вагонах київського метро про те що:

зе=доллар по 100грн. За це нагнітання я їм не пробачу!

Були і ще лякалки про мову і віру,

але мені особисто ніхто не забороняв розмовляти мовою при Янику, чим я і користувався, і в церкву не забороняли ходити, у часи за Яника любив при подорожах заходити в різні православні храми мп та кп, а особливо в католицькі костьоли.

Вірю, що і питання мови віри було нагнітанням. І за це я їм також не пробачу! Ну що, курс 26,47 у бісі,26,5х у вікнах.Одразу пригадую наліпки-лякалки в вагонах київського метро про те що:зе=доллар по 100грн. За це нагнітання я їм не пробачу!Були і ще лякалки про мову і віру,але мені особисто ніхто не забороняв розмовляти мовою при Янику, чим я і користувався, і в церкву не забороняли ходити, у часи за Яника любив при подорожах заходити в різні православні храми мп та кп, а особливо в католицькі костьоли.Вірю, що і питання мови віри було нагнітанням. І за це я їм також не пробачу! 10/9/9 Повідомлень: 283 З нами з: 10.09.09 Подякував: 77 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 15:42 ЛАД написав: andrijk777 написав: Що означає не етично? А що в політиці десь поступають етично? Політика - це грязна річ в усьому світі.

У Зе є мінімум 5 років для впровадження своїх ідей!

А ви так усі хвилюєтесь, що По щось там робить, ніби завтра кінець світу. Що означає не етично?Політика - це грязна річ в усьому світі.А ви так усі хвилюєтесь, що По щось там робить, ніби завтра кінець світу.

Согласен, что политика штука грязная.

Но такие откровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.

Согласен, что политика штука грязная.Нооткровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.

І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?

ЛАД написав: И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребанием только этого, на другое и времени не останется. И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребаниемэтого, на другое и времени не останется.

О! Вже є крута відмазка для Зе!! Причому зразу на 5 років - "винуваті попередники".

Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє. І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє. andrijk777

Повідомлень: 1332 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 15:51 Вкладчик1234 написав: Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.



Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?



Я в приметы не верю, но что-то много совпадений Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?Я в приметы не верю, но что-то много совпадений

это уже 11-й или 12-й? у него явно не хорошая энергетика... это уже 11-й или 12-й? у него явно не хорошая энергетика... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4067 З нами з: 06.08.08 Подякував: 228 раз. Подякували: 662 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2820282128222823 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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