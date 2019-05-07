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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2821282228232824> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 131 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 34 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 131 Додано: Вів 07 тра, 2019 15:27 ЛАД написав: ruvex написав: "Я готов подставить плечо Зеленскому" – Порошенко.

В реальности же - подставил ногу. " – Порошенко.В реальности же - подставил ногу.

У Вас были сомнения?

У меня нет. Правда, не ожидал, что настолько нагло. У Вас были сомнения?У меня нет. Правда, не ожидал, что настолько нагло.

Абсолютно никаких. Я только не мог поверить, что снова в очередной раз на всю страну можно врать и улыбаться, врать и улыбаться. Какой то порог есть у любого человека. Но подобных президентов в стране не было. Все уходя оставляли к себе какое-то элементарное уважение и сохраняли достоинство. Текущий спустил в выгребную яму абсолютно все. Настоящий победитель здравого смысла. Здесь не фактор наглости, скорее безграничной подлости. Абсолютно никаких. Я только не мог поверить, что снова в очередной раз на всю страну можно врать и улыбаться, врать и улыбаться. Какой то порог есть у любого человека. Но подобных президентов в стране не было. Все уходя оставляли к себе какое-то элементарное уважение и сохраняли достоинство. Текущий спустил в выгребную яму абсолютно все. Настоящий победитель здравого смысла. Здесь не фактор наглости, скорее безграничной подлости. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8013 З нами з: 03.11.08 Подякував: 662 раз. Подякували: 1699 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 15:36 26,5х у вікнах.

Одразу пригадую наліпки-лякалки в вагонах київського метро про те що:

зе=доллар по 100грн. За це нагнітання я їм не пробачу!

Були і ще лякалки про мову і віру,

але мені особисто ніхто не забороняв розмовляти мовою при Янику, чим я і користувався, і в церкву не забороняли ходити, у часи за Яника любив при подорожах заходити в різні православні храми мп та кп, а особливо в католицькі костьоли.

Вірю, що і питання мови віри було нагнітанням. І за це я їм також не пробачу! Ну що, курс 26,47 у бісі,26,5х у вікнах.Одразу пригадую наліпки-лякалки в вагонах київського метро про те що:зе=доллар по 100грн. За це нагнітання я їм не пробачу!Були і ще лякалки про мову і віру,але мені особисто ніхто не забороняв розмовляти мовою при Янику, чим я і користувався, і в церкву не забороняли ходити, у часи за Яника любив при подорожах заходити в різні православні храми мп та кп, а особливо в католицькі костьоли.Вірю, що і питання мови віри було нагнітанням. І за це я їм також не пробачу! 10/9/9 Повідомлень: 283 З нами з: 10.09.09 Подякував: 77 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 15:42 ЛАД написав: andrijk777 написав: Що означає не етично? А що в політиці десь поступають етично? Політика - це грязна річ в усьому світі.

У Зе є мінімум 5 років для впровадження своїх ідей!

А ви так усі хвилюєтесь, що По щось там робить, ніби завтра кінець світу. Що означає не етично?Політика - це грязна річ в усьому світі.А ви так усі хвилюєтесь, що По щось там робить, ніби завтра кінець світу.

Согласен, что политика штука грязная.

Но такие откровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.

Согласен, что политика штука грязная.Нооткровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.

І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?

ЛАД написав: И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребанием только этого, на другое и времени не останется. И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребаниемэтого, на другое и времени не останется.

О! Вже є крута відмазка для Зе!! Причому зразу на 5 років - "винуваті попередники".

Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє. І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє. andrijk777

Повідомлень: 1335 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 15:51 Вкладчик1234 написав: Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.



Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?



Я в приметы не верю, но что-то много совпадений Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?Я в приметы не верю, но что-то много совпадений

это уже 11-й или 12-й? у него явно не хорошая энергетика... это уже 11-й или 12-й? у него явно не хорошая энергетика... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4067 З нами з: 06.08.08 Подякував: 228 раз. Подякували: 662 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 16:25 Тракторист написав: Вкладчик1234 написав: Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.



Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?



Я в приметы не верю, но что-то много совпадений Кстати, вчера на выступлении Порошенко, опять упала в обморок военнослужащая.Сколько уже раз падали в обморок военнослужащие, и флаги Украины с флагштоков?Я в приметы не верю, но что-то много совпадений

это уже 11-й или 12-й? у него явно не хорошая энергетика... это уже 11-й или 12-й? у него явно не хорошая энергетика...

Где-то так.



Вот ещё попалась старая фотка на глаза:



Где-то так.Вот ещё попалась старая фотка на глаза: Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8295 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6045 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 16:28 ruvex написав: Но подобных президентов в стране не было. Все уходя оставляли к себе какое-то элементарное уважение и сохраняли достоинство. о. Все уходя оставляли к себе какое-то элементарное уважение и сохраняли достоинство.

навіть злодій Янукович, якого обожнюють московітолюби?



У проросійських троллів - все перевернуто з ніг на голову! навіть злодій Янукович, якого обожнюють московітолюби?У проросійських троллів - все перевернуто з ніг на голову! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19767 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1143 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 16:31 ЛАД написав: ruvex написав: ЛАД написав: Уголовной ответственностью угрожал ещё до выборов.

Но в данном случае, вроде, и не за что - действующий (пока что) президент "добросовестно" исполняет свои функции. Ведёт себя не этично, но за это не судят - такой статьи нет.

Делается всё, чтобы усложнить жизнь новому президенту и ограничить его возможные действия. Уголовной ответственностью угрожал ещё до выборов.Но в данном случае, вроде, и не за что - действующий (пока что) президент "добросовестно" исполняет свои функции. Ведёт себя не этично, но за это не судят - такой статьи нет.Делается всё, чтобы усложнить жизнь новому президенту и ограничить его возможные действия.

Ведет себя согласно стратегии всей своей каденции. Ложь, Ложь, Ложь.

Ничего нового нет и в завершении.

"Я готов подставить плечо Зеленскому" – Порошенко.

В реальности же - подставил ногу. Ведет себя согласно стратегии всей своей каденции. Ложь, Ложь, Ложь.Ничего нового нет и в завершении." – Порошенко.В реальности же - подставил ногу.

У Вас были сомнения?

У меня нет. Правда, не ожидал, что настолько нагло. У Вас были сомнения?У меня нет. Правда, не ожидал, что настолько нагло.



То політика, брудна справа.



Чому так плачуться кремлівські троллі?

Пора вже Зе- звинувачути у зрадах))) То політика, брудна справа.Чому так плачуться кремлівські троллі?Пора вже Зе- звинувачути у зрадах))) Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19767 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1143 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 16:35 Frant написав:

У проросійських троллів - все перевернуто з ніг на голову! У проросійських троллів - все перевернуто з ніг на голову!



Ну надо же - переобувшийся пророссийский тролль признал свою проблему Это хорошо, это первый шаг к выздоровлению! Похвалю Ну надо же - переобувшийся пророссийский тролль признал свою проблемуЭто хорошо, это первый шаг к выздоровлению! Похвалю zРадио

Повідомлень: 2193 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 16:38 «Где дорога?»: Машина посла Канады застряла в грязи в Черкасской области





Автомобиль посла Канады в Украине Романа Ващука застрял в грязи на грунтовой дороге в Черкасской области. Об этом сам дипломат рассказал в Twitter.



По словам Ващука, в этой неприятной ситуации его выручил местный житель Руслан, который вытолкнул машину.



«Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (то есть для меня)…», — написал посол.



Также посол опубликовал еще одно фото, сделанное во время поездки, на котором запечатлена остановка с надписью «Где дорога?».



«Философский и практический вопрос, особенно острый в Черкасской области: «Где дорога?», — написал Ващук.



https://inforesist.org/gde-doroga-mashina-posla-kanady-zastryala-v-gryazi-v-cherkasskoj-oblasti/ Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8295 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6045 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 16:38 zРадио написав: Frant написав:

У проросійських троллів - все перевернуто з ніг на голову! У проросійських троллів - все перевернуто з ніг на голову!



Ну надо же - переобувшийся пророссийский тролль признал свою проблему Это хорошо, это первый шаг к выздоровлению! Похвалю Ну надо же - переобувшийся пророссийский тролль признал свою проблемуЭто хорошо, это первый шаг к выздоровлению! Похвалю

Трохи інформації з ОРДЛо, про яку московітофіли мовчать, як риби:





"Все эти станции радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Тирада», свыше двух десятков сбитых «Орланов», захваченные бойцы ГРУ, танковые батальоны и дивизионы реакторов — это Россия в чистом виде. «Корпусами» управляют российские полковники и генералы, пайки и аптечки производят в России, запчасти и расходники идут из России. РФ уже по самые гланды в этой войне, нужен ли Кремлю повод, чтобы её продолжать?



Эскалации нет не потому, что не готово дымовое прикрытие с паспортами. Просто отсутствуют перспективы. Ибо случись сейчас эскалация, Украина призовёт 200 тысяч людей с боевым опытом, Запад откроет кран для поставок вооружений, а США дадут миллиард кредитных гарантий. И это закончится самым масштабным общевойсковым столкновением в Европе со времён Второй мировой. С несколькими миллионами беженцев, десятками тысяч погибших и руинами в самой заселённой застройке Восточной Европы. Вы, правда, думаете, что под такие результаты России понадобится сохранить лицо и обеспечить дипломатическое прикрытие гражданством? По-моему, не стоит плодить сущностей.

А произойдёт социальное расслоение и отток населения. Экономически активные возьмут ноги в руки, работать официантами в Москве на 40 000 рублей, а не сидеть на фронте за 16 000, а бабушки и ветераны труда останутся коптить небо своего оккупированного города, слушая сказки про Бандеру. Причины банальны: содержание Донбасса — это от 1,3 до 1,5 млрд долларов. Ещё есть Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, сестра Сирия и племянница Венесуэла. Всех много, а всего мало.





Денежные переводы трудовых мигрантов из Польши в Украину превысили 3,6 млрд долларов, в то время как из РФ сократились в полтора раза и упали до 498 млн (средний перевод из-за поребрика — 261 доллар). Впервые экспорт в одну из стран ЕС, а именно в Польшу, превысил экспорт в РФ, а в первой пятёрке торговых партнёров — не из СНГ, а Египет, Турция и Китай."

https://petrimazepa.com/pasporta_vraga_v_ordlo Трохи інформації з ОРДЛо, про яку московітофіли мовчать, як риби:"Все эти станции радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Тирада», свыше двух десятков сбитых «Орланов», захваченные бойцы ГРУ, танковые батальоны и дивизионы реакторов — это Россия в чистом виде. «Корпусами» управляют российские полковники и генералы, пайки и аптечки производят в России, запчасти и расходники идут из России. РФ уже по самые гланды в этой войне, нужен ли Кремлю повод, чтобы её продолжать?Эскалации нет не потому, что не готово дымовое прикрытие с паспортами. Просто отсутствуют перспективы. Ибо случись сейчас эскалация, Украина призовёт 200 тысяч людей с боевым опытом, Запад откроет кран для поставок вооружений, а США дадут миллиард кредитных гарантий. И это закончится самым масштабным общевойсковым столкновением в Европе со времён Второй мировой. С несколькими миллионами беженцев, десятками тысяч погибших и руинами в самой заселённой застройке Восточной Европы. Вы, правда, думаете, что под такие результаты России понадобится сохранить лицо и обеспечить дипломатическое прикрытие гражданством? По-моему, не стоит плодить сущностей.А произойдёт социальное расслоение и отток населения. Экономически активные возьмут ноги в руки, работать официантами в Москве на 40 000 рублей, а не сидеть на фронте за 16 000, а бабушки и ветераны труда останутся коптить небо своего оккупированного города, слушая сказки про Бандеру. Причины банальны: содержание Донбасса — это от 1,3 до 1,5 млрд долларов. Ещё есть Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, сестра Сирия и племянница Венесуэла. Всех много, а всего мало.Денежные переводы трудовых мигрантов из Польши в Украину превысили 3,6 млрд долларов, в то время как из РФ сократились в полтора раза и упали до 498 млн (средний перевод из-за поребрика — 261 доллар). Впервые экспорт в одну из стран ЕС, а именно в Польшу, превысил экспорт в РФ, а в первой пятёрке торговых партнёров — не из СНГ, а Египет, Турция и Китай." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19767 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1143 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2821282228232824> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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