Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ruvex написав:"Я готов подставить плечо Зеленскому" – Порошенко. В реальности же - подставил ногу.
У Вас были сомнения? У меня нет. Правда, не ожидал, что настолько нагло.
Абсолютно никаких. Я только не мог поверить, что снова в очередной раз на всю страну можно врать и улыбаться, врать и улыбаться. Какой то порог есть у любого человека. Но подобных президентов в стране не было. Все уходя оставляли к себе какое-то элементарное уважение и сохраняли достоинство. Текущий спустил в выгребную яму абсолютно все. Настоящий победитель здравого смысла. Здесь не фактор наглости, скорее безграничной подлости.
Ну що, курс 26,47 у бісі, 26,5х у вікнах. Одразу пригадую наліпки-лякалки в вагонах київського метро про те що: зе=доллар по 100грн. За це нагнітання я їм не пробачу! Були і ще лякалки про мову і віру, але мені особисто ніхто не забороняв розмовляти мовою при Янику, чим я і користувався, і в церкву не забороняли ходити, у часи за Яника любив при подорожах заходити в різні православні храми мп та кп, а особливо в католицькі костьоли. Вірю, що і питання мови віри було нагнітанням. І за це я їм також не пробачу!
andrijk777 написав:Що означає не етично? А що в політиці десь поступають етично? Політика - це грязна річ в усьому світі. У Зе є мінімум 5 років для впровадження своїх ідей! А ви так усі хвилюєтесь, що По щось там робить, ніби завтра кінець світу.
Согласен, что политика штука грязная. Но такие откровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.
І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?
ЛАД написав:И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребанием только этого, на другое и времени не останется.
О! Вже є крута відмазка для Зе!! Причому зразу на 5 років - "винуваті попередники". Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє.
ЛАД написав:Уголовной ответственностью угрожал ещё до выборов. Но в данном случае, вроде, и не за что - действующий (пока что) президент "добросовестно" исполняет свои функции. Ведёт себя не этично, но за это не судят - такой статьи нет. Делается всё, чтобы усложнить жизнь новому президенту и ограничить его возможные действия.
Ведет себя согласно стратегии всей своей каденции. Ложь, Ложь, Ложь. Ничего нового нет и в завершении. "Я готов подставить плечо Зеленскому" – Порошенко. В реальности же - подставил ногу.
У Вас были сомнения? У меня нет. Правда, не ожидал, что настолько нагло.
То політика, брудна справа.
Чому так плачуться кремлівські троллі? Пора вже Зе- звинувачути у зрадах)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
«Где дорога?»: Машина посла Канады застряла в грязи в Черкасской области
Автомобиль посла Канады в Украине Романа Ващука застрял в грязи на грунтовой дороге в Черкасской области. Об этом сам дипломат рассказал в Twitter.
По словам Ващука, в этой неприятной ситуации его выручил местный житель Руслан, который вытолкнул машину.
«Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (то есть для меня)…», — написал посол.
Также посол опубликовал еще одно фото, сделанное во время поездки, на котором запечатлена остановка с надписью «Где дорога?».
«Философский и практический вопрос, особенно острый в Черкасской области: «Где дорога?», — написал Ващук.
Frant написав: У проросійських троллів - все перевернуто з ніг на голову!
Ну надо же - переобувшийся пророссийский тролль признал свою проблему Это хорошо, это первый шаг к выздоровлению! Похвалю
Трохи інформації з ОРДЛо, про яку московітофіли мовчать, як риби:
"Все эти станции радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Тирада», свыше двух десятков сбитых «Орланов», захваченные бойцы ГРУ, танковые батальоны и дивизионы реакторов — это Россия в чистом виде. «Корпусами» управляют российские полковники и генералы, пайки и аптечки производят в России, запчасти и расходники идут из России. РФ уже по самые гланды в этой войне, нужен ли Кремлю повод, чтобы её продолжать?
Эскалации нет не потому, что не готово дымовое прикрытие с паспортами. Просто отсутствуют перспективы. Ибо случись сейчас эскалация, Украина призовёт 200 тысяч людей с боевым опытом, Запад откроет кран для поставок вооружений, а США дадут миллиард кредитных гарантий. И это закончится самым масштабным общевойсковым столкновением в Европе со времён Второй мировой. С несколькими миллионами беженцев, десятками тысяч погибших и руинами в самой заселённой застройке Восточной Европы. Вы, правда, думаете, что под такие результаты России понадобится сохранить лицо и обеспечить дипломатическое прикрытие гражданством? По-моему, не стоит плодить сущностей. А произойдёт социальное расслоение и отток населения. Экономически активные возьмут ноги в руки, работать официантами в Москве на 40 000 рублей, а не сидеть на фронте за 16 000, а бабушки и ветераны труда останутся коптить небо своего оккупированного города, слушая сказки про Бандеру. Причины банальны: содержание Донбасса — это от 1,3 до 1,5 млрд долларов. Ещё есть Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, сестра Сирия и племянница Венесуэла. Всех много, а всего мало.
Денежные переводы трудовых мигрантов из Польши в Украину превысили 3,6 млрд долларов, в то время как из РФ сократились в полтора раза и упали до 498 млн (средний перевод из-за поребрика — 261 доллар). Впервые экспорт в одну из стран ЕС, а именно в Польшу, превысил экспорт в РФ, а в первой пятёрке торговых партнёров — не из СНГ, а Египет, Турция и Китай." https://petrimazepa.com/pasporta_vraga_v_ordlo
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців