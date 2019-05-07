Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Що означає не етично? А що в політиці десь поступають етично? Політика - це грязна річ в усьому світі. У Зе є мінімум 5 років для впровадження своїх ідей! А ви так усі хвилюєтесь, що По щось там робить, ніби завтра кінець світу.
Согласен, что политика штука грязная. Но такие откровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.
І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?
ЛАД написав:И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребанием только этого, на другое и времени не останется.
О! Вже є крута відмазка для Зе!! Причому зразу на 5 років - "винуваті попередники". Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє.
1. На Западе сильно развитое гражданское общество. После такого политик точно был бы похоронен (как политик), на политической карьере можно было бы поставить жирный крест. У нас По собирается спокойно оставаться в политике. 2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Говорят, хороша ложка к обеду! Начиная с 2014-го года канадское правительство бессовестно врало украинцам о "небывалом размахе реформ", и тут, вдруг в этом потоке лжи прорезался голосок правды в след уже уходящему Президенту?.. Такое...
Что ж - пусть недальновидность западных функционеров станет уроком для их последователей. Даже когда авторитетная личность упорно говорит неправду, рано, или поздно она станет неавторитетной.
В Украине, увы, это поздно, а не рано, но все равно неизбежно. 5 долгих лет "реформаторы" врали в европейских реформах. А сами европейцы им в этом поддакивали. В итоге проевропейские устремления украинцев после их роста, вызванного надеждами майдана, неуклонно снижаются с 2017-го года.
zРадио написав:В итоге проевропейские устремления украинцев после их роста, вызванного надеждами майдана, неуклонно снижаются с 2017-го года.
Навпаки! Політики чітко дають меседж - інтегруватися в Європу в індивідуальному порядку! Не чекати з моря погоди.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
zРадио написав:Запрос общества - в быстром улучшении качества жизни. И тут вот какая проблема - даже если ты этого не обещал, но каждый себе это надумал, оценивать будут свои ожидания, а не твои обещания.
Ну выбирай: или "я вам ничего не обещал" или "Хватит скиглить,берить лопату и працюйте"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
«Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (то есть для меня)…», — написал посол.
Он там пишет, что занимался offroading (да и по оригинальной фотке видно).
Да, если полезть в грязи, то можно засесть в любой стране. Особенно если "неопытный водитель".
Но ведь зрада-зрада, надо распространять.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Вкладчик1234 написав: Вот ещё попалась старая фотка на глаза:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
ЛАД написав:Согласен, что политика штука грязная. Но такие откровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.
І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?
ЛАД написав:И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребанием только этого, на другое и времени не останется.
О! Вже є крута відмазка для Зе!! Причому зразу на 5 років - "винуваті попередники". Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє.
1. На Западе сильно развитое гражданское общество. После такого политик точно был бы похоронен (как политик), на политической карьере можно было бы поставить жирный крест. У нас По собирается спокойно оставаться в политике.
У нас суспільство(виборці, в даному випадку) нічим не гірше, а може й краще за західне. У нас погані політики! Якби наші політики були такі, як західні, Порошенко б виглядав білою вороною і точно б завершив кар"єру. Але на жаль у нас усі(99%) політиків не кращі. Ось і все. І Порошенко показав що він, як мінімум, кращий за попередників. Тому я і за нього. Хай Зе спочатку докаже, що він кращий, тоді і будете розказувати свої байочки про західне суспільство і ми разом порадіємо за Зе. А поки вибачайте. У Зе є 5 років - достатній строк.
ЛАД написав:2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины.
А ви хто такий щоб визначати що краще для України?