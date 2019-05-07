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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2821282228232824 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 131 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 34 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 131 Додано: Вів 07 тра, 2019 16:43







https://twitter.com/WaschukCanUA/status/1125284469718573056 В каментах к посту посла в твиттере ещё фотки с места событий: Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8295 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6045 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57 andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: Що означає не етично? А що в політиці десь поступають етично? Політика - це грязна річ в усьому світі.

У Зе є мінімум 5 років для впровадження своїх ідей!

А ви так усі хвилюєтесь, що По щось там робить, ніби завтра кінець світу. Що означає не етично?Політика - це грязна річ в усьому світі.А ви так усі хвилюєтесь, що По щось там робить, ніби завтра кінець світу.

Согласен, что политика штука грязная.

Но такие откровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.

Согласен, что политика штука грязная.Нооткровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.

І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?

ЛАД написав: И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребанием только этого, на другое и времени не останется. И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребаниемэтого, на другое и времени не останется.

О! Вже є крута відмазка для Зе!! Причому зразу на 5 років - "винуваті попередники".

Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє. І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє.

1. На Западе сильно развитое гражданское общество. После такого политик точно был бы похоронен (как политик), на политической карьере можно было бы поставить жирный крест. У нас По собирается спокойно оставаться в политике.

2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины. 1. На Западе сильно развитое гражданское общество. После такого политик точно был бы похоронен (как политик), на политической карьере можно было бы поставить жирный крест. У нас По собирается спокойно оставаться в политике.2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12998 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 17:00 Вкладчик1234 написав:

«Философский и практический вопрос, особенно острый в Черкасской области: «Где дорога?», — написал Ващук. «Философский и практический вопрос, особенно острый в Черкасской области: «Где дорога?», — написал Ващук.



https://inforesist.org/gde-doroga-mashina-posla-kanady-zastryala-v-gryazi-v-cherkasskoj-oblasti/ [/quote]



Говорят, хороша ложка к обеду! Начиная с 2014-го года канадское правительство бессовестно врало украинцам о "небывалом размахе реформ", и тут, вдруг в этом потоке лжи прорезался голосок правды в след уже уходящему Президенту?.. Такое...



Что ж - пусть недальновидность западных функционеров станет уроком для их последователей. Даже когда авторитетная личность упорно говорит неправду, рано, или поздно она станет неавторитетной.



В Украине, увы, это поздно, а не рано, но все равно неизбежно. 5 долгих лет "реформаторы" врали в европейских реформах. А сами европейцы им в этом поддакивали. В итоге проевропейские устремления украинцев после их роста, вызванного надеждами майдана, неуклонно снижаются с 2017-го года.



http://kievvlast.com.ua/text/evropejski ... sotsoprosa [/quote]Говорят, хороша ложка к обеду! Начиная с 2014-го года канадское правительство бессовестноукраинцам о "небывалом размахе реформ", и тут, вдруг в этом потоке лжи прорезался голосок правды в след уже уходящему Президенту?.. Такое...Что ж - пусть недальновидность западных функционеров станет уроком для их последователей. Даже когда авторитетная личность упорно говорит неправду, рано, или поздно она станет неавторитетной.В Украине, увы, это поздно, а не рано, но все равно неизбежно. 5 долгих лет "реформаторы" врали в европейских реформах. А сами европейцы им в этом поддакивали. В итоге проевропейские устремления украинцев после их роста, вызванного надеждами майдана, неуклонно снижаются с 2017-го года. zРадио

Повідомлень: 2193 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 17:03 zРадио написав: Это государственная тайна - нет, публично-доступная информация. Кто-нибудь слышал позицию Зеленского, или его представителей по этому поводу?



А ведь здесь не просто озабоченность нужно выражать - здесь нужно угрожать уголовной ответственностью и поднимать общественный резонанс!.. Это государственная тайна - нет, публично-доступная информация. Кто-нибудь слышал позицию Зеленского, или его представителей по этому поводу?А ведь здесь не просто озабоченность нужно выражать - здесь нужно угрожать уголовной ответственностью и поднимать общественный резонанс!..



Напишите в фейсбук, срочно! Соберите пару тысяч лайков!



И вопрос сразу порешается, зря, что-ли диджитала себе выбирали? Напишите в фейсбук, срочно! Соберите пару тысяч лайков!И вопрос сразу порешается, зря, что-ли диджитала себе выбирали? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3908 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 17:05 zРадио написав: В итоге проевропейские устремления украинцев после их роста, вызванного надеждами майдана, неуклонно снижаются с 2017-го года.

В итоге проевропейские устремления украинцев после их роста, вызванного надеждами майдана, неуклонно снижаются с 2017-го года.

Навпаки! Політики чітко дають меседж - інтегруватися в Європу в індивідуальному порядку! Не чекати з моря погоди. Навпаки!Політики чітко дають меседж - інтегруватися в Європу в індивідуальному порядку!Не чекати з моря погоди. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26336 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1847 раз. Подякували: 2042 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 17:06 zРадио написав: Запрос общества - в быстром улучшении качества жизни. И тут вот какая проблема - даже если ты этого не обещал, но каждый себе это надумал, оценивать будут свои ожидания, а не твои обещания.

Запрос общества - в быстром улучшении качества жизни. И тут вот какая проблема - даже если ты этого не обещал, но каждый себе это надумал, оценивать будут свои ожидания, а не твои обещания.



Ну выбирай: или "я вам ничего не обещал" или "Хватит скиглить,берить лопату и працюйте"? Ну выбирай: или "я вам ничего не обещал" или "Хватит скиглить,берить лопату и працюйте"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3908 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 17:10 Вкладчик1234 написав: «Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (то есть для меня)…», — написал посол.







Он там пишет, что занимался offroading (да и по оригинальной фотке видно).



Да, если полезть в грязи, то можно засесть в любой стране. Особенно если "неопытный водитель".



Но ведь зрада-зрада, надо распространять. Он там пишет, что занимался offroading (да и по оригинальной фотке видно).Да, если полезть в грязи, то можно засесть в любой стране. Особенно если "неопытный водитель".Но ведь зрада-зрада, надо распространять. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3908 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 17:12 Sommer написав: Он там пишет, что занимался offroading (да и по оригинальной фотке видно). Он там пишет, что занимался offroading (да и по оригинальной фотке видно).

А кроме этого, дорога всё-таки хорошая, и фото - фейк? А кроме этого, дорога всё-таки хорошая, и фото - фейк? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8295 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6045 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 17:13 Вкладчик1234 написав:

Вот ещё попалась старая фотка на глаза:



Вот ещё попалась старая фотка на глаза:

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26336 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1847 раз. Подякували: 2042 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 17:21 ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав: Согласен, что политика штука грязная.

Но такие откровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.

Согласен, что политика штука грязная.Нооткровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.

І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?

ЛАД написав: И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребанием только этого, на другое и времени не останется. И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребаниемэтого, на другое и времени не останется.

О! Вже є крута відмазка для Зе!! Причому зразу на 5 років - "винуваті попередники".

Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє. І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє.

1. На Западе сильно развитое гражданское общество. После такого политик точно был бы похоронен (как политик), на политической карьере можно было бы поставить жирный крест. У нас По собирается спокойно оставаться в политике.

1. На Западе сильно развитое гражданское общество. После такого политик точно был бы похоронен (как политик), на политической карьере можно было бы поставить жирный крест. У нас По собирается спокойно оставаться в политике.

У нас суспільство(виборці, в даному випадку) нічим не гірше, а може й краще за західне.

У нас погані політики! Якби наші політики були такі, як західні, Порошенко б виглядав білою вороною і точно б завершив кар"єру. Але на жаль у нас усі(99%) політиків не кращі. Ось і все.

І Порошенко показав що він, як мінімум, кращий за попередників. Тому я і за нього.

Хай Зе спочатку докаже, що він кращий, тоді і будете розказувати свої байочки про західне суспільство і ми разом порадіємо за Зе. А поки вибачайте. У Зе є 5 років - достатній строк.

ЛАД написав: 2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины. 2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины.

А ви хто такий щоб визначати що краще для України? У нас суспільство(виборці, в даному випадку) нічим не гірше, а може й краще за західне.Якби наші політики були такі, як західні, Порошенко б виглядав білою вороною і точно б завершив кар"єру. Але на жаль у нас усі(99%) політиків не кращі. Ось і все.І Порошенко показав що він, як мінімум, кращий за попередників. Тому я і за нього.Хай Зе спочатку докаже, що він кращий, тоді і будете розказувати свої байочки про західне суспільство і ми разом порадіємо за Зе. А поки вибачайте. У Зе є 5 років - достатній строк.А ви хто такий щоб визначати що краще для України? andrijk777

Повідомлень: 1335 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2821282228232824 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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