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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2821282228232824

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:43

В каментах к посту посла в твиттере ещё фотки с места событий:

Зображення

https://twitter.com/WaschukCanUA/status/1125284469718573056
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Що означає не етично? А що в політиці десь поступають етично? Політика - це грязна річ в усьому світі.
У Зе є мінімум 5 років для впровадження своїх ідей!
А ви так усі хвилюєтесь, що По щось там робить, ніби завтра кінець світу.

Согласен, что политика штука грязная.
Но такие откровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.

І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?
  ЛАД написав:И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребанием только этого, на другое и времени не останется.

О! Вже є крута відмазка для Зе!! Причому зразу на 5 років - "винуваті попередники".
Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє.

1. На Западе сильно развитое гражданское общество. После такого политик точно был бы похоронен (как политик), на политической карьере можно было бы поставить жирный крест. У нас По собирается спокойно оставаться в политике.
2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:00

  Вкладчик1234 написав:
«Философский и практический вопрос, особенно острый в Черкасской области: «Где дорога?», — написал Ващук.


https://inforesist.org/gde-doroga-mashina-posla-kanady-zastryala-v-gryazi-v-cherkasskoj-oblasti/[/quote]

Говорят, хороша ложка к обеду! Начиная с 2014-го года канадское правительство бессовестно врало украинцам о "небывалом размахе реформ", и тут, вдруг в этом потоке лжи прорезался голосок правды в след уже уходящему Президенту?.. Такое...

Что ж - пусть недальновидность западных функционеров станет уроком для их последователей. Даже когда авторитетная личность упорно говорит неправду, рано, или поздно она станет неавторитетной.

В Украине, увы, это поздно, а не рано, но все равно неизбежно. 5 долгих лет "реформаторы" врали в европейских реформах. А сами европейцы им в этом поддакивали. В итоге проевропейские устремления украинцев после их роста, вызванного надеждами майдана, неуклонно снижаются с 2017-го года.

http://kievvlast.com.ua/text/evropejski ... sotsoprosa
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:03

  zРадио написав:Это государственная тайна - нет, публично-доступная информация. Кто-нибудь слышал позицию Зеленского, или его представителей по этому поводу?

А ведь здесь не просто озабоченность нужно выражать - здесь нужно угрожать уголовной ответственностью и поднимать общественный резонанс!..


Напишите в фейсбук, срочно! Соберите пару тысяч лайков!

И вопрос сразу порешается, зря, что-ли диджитала себе выбирали?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:05

  zРадио написав:В итоге проевропейские устремления украинцев после их роста, вызванного надеждами майдана, неуклонно снижаются с 2017-го года.

Навпаки! :P Політики чітко дають меседж - інтегруватися в Європу в індивідуальному порядку! :P Не чекати з моря погоди.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:06

  zРадио написав:Запрос общества - в быстром улучшении качества жизни. И тут вот какая проблема - даже если ты этого не обещал, но каждый себе это надумал, оценивать будут свои ожидания, а не твои обещания.


Ну выбирай: или "я вам ничего не обещал" или "Хватит скиглить,берить лопату и працюйте"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:10

  Вкладчик1234 написав:
«Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (то есть для меня)…», — написал посол.



Он там пишет, что занимался offroading (да и по оригинальной фотке видно).

Да, если полезть в грязи, то можно засесть в любой стране. Особенно если "неопытный водитель".

Но ведь зрада-зрада, надо распространять. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:12

  Sommer написав:Он там пишет, что занимался offroading (да и по оригинальной фотке видно).

А кроме этого, дорога всё-таки хорошая, и фото - фейк? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:13

  Вкладчик1234 написав:
Вот ещё попалась старая фотка на глаза:

Зображення

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:21

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Согласен, что политика штука грязная.
Но такие откровенные фокусы на Западе всё же не прошли бы.

І що б зробили на Заході? Об"явили імпічмент?
  ЛАД написав:И, второе. За месяц можно наворотить столько, что потом придётся 5 лет заниматься разгребанием только этого, на другое и времени не останется.

О! Вже є крута відмазка для Зе!! Причому зразу на 5 років - "винуваті попередники".
Це дуже смішна заява з вашого боку(згадайте як тролили Пороха "папередниками"). І це вже точно не проканає і Зе це точно розуміє.

1. На Западе сильно развитое гражданское общество. После такого политик точно был бы похоронен (как политик), на политической карьере можно было бы поставить жирный крест. У нас По собирается спокойно оставаться в политике.

У нас суспільство(виборці, в даному випадку) нічим не гірше, а може й краще за західне.
У нас погані політики! Якби наші політики були такі, як західні, Порошенко б виглядав білою вороною і точно б завершив кар"єру. Але на жаль у нас усі(99%) політиків не кращі. Ось і все.
І Порошенко показав що він, як мінімум, кращий за попередників. Тому я і за нього.
Хай Зе спочатку докаже, що він кращий, тоді і будете розказувати свої байочки про західне суспільство і ми разом порадіємо за Зе. А поки вибачайте. У Зе є 5 років - достатній строк.
  ЛАД написав:2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины.

А ви хто такий щоб визначати що краще для України?
andrijk777
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