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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2823282428252826>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:55

  Frant написав:
  ruvex написав:Но подобных президентов в стране не было. Все уходя оставляли к себе какое-то элементарное уважение и сохраняли достоинство.

навіть злодій Янукович, якого обожнюють московітолюби?

У проросійських троллів - все перевернуто з ніг на голову!

Читать умеешь или хуже чем профессор Янукович? Написано "уходя". Янукович не уходил с поста президента, как полагается.
Understand?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:07

  Вкладчик1234 написав:
  Sommer написав:Он там пишет, что занимался offroading (да и по оригинальной фотке видно).

А кроме этого, дорога всё-таки хорошая, и фото - фейк? :)


На фото с будкой? Нормальная для сельской местности.

Ему там фоточку с канадщины кинули, не хочешь сравнить? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:10

  Sommer написав:Он там пишет, что занимался offroading (да и по оригинальной фотке видно).

Да, если полезть в грязи, то можно засесть в любой стране. Особенно если "неопытный водитель".

Но ведь зрада-зрада, надо распространять. :mrgreen:


Ну шо ты мелешь? :mrgreen: Ты ездил когда-нибудь из Умани в Черкассы? Т.е. из одного города 100К в другой город 100К+ в пределах одной области!

И хватает же наглости еще обвинять других в необоснованной критике...

На, любуйся!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:10

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Ещё настораживает достаточно ограниченная коммуникация Зеленского с Саакашвили. А ведь именно он может выжечь напалмом старую банду.
Вон уже и Шустер вроде вернулся. А Саакашвили всё нет. И Зеленский как-то не очень это волнует


Не стовори себе кумира - Саакашвили обладает даром шуметь, лучше бы он обладал даром уметь.

  ЛАД написав:zРадио уже начинает его ругать. Мне кажется, что ещё рановато


Уже поздновато...

Радио прав на все 100%, жаль плюсы с ветки убрали.

Продолжается молчанка - что-то говорит Разумков, что-то - Данилюк, что-то уже отчебучивает Герус (или кто там предлагает сдавать декларации всем поголовно).

И встречи с раввинами, депутатами и с муллами (не успел ещё?) тоже, наверное, нужны.

Но надо сначала с гражданами. Планами поделиться, подходы к решению проблем обозначить.

И опять Радио прав - выбрали его не ради обещаний, а ради надежд. Так может распросить людей - чего они ждут?

Ну и доказать людям, что не марионетка, а личность...

Ой, что-то я размечтался :oops:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:10

Re: Політичні дискусії

Советник президента рф сделал заявление:
https://echo.msk.ru/news/2421505-echo.h ... pXKvR3RCQ0
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:11

Политика - вещь "грязная".
Пока одни гибли, другие отдавали последнее и делились кровом с беженцами наши кормчии не стеснялись "отрубывать руки" https://ubr.ua/ukraine-and-world/events ... an-3882531
В то же время Зе официально заявил:
https://www.depo.ua/rus/politics/zelens ... 0507959034
Зеленский заявил о необходимости нового закона о выборах в Раду
Новоизбранный президент Владимир Зеленский отмечает, что начал диалог с Верховной Радой и подчеркивает необходимость принятия нового закона о выборах в парламент

Весь мир 7 травня 2019 17:12
Об этом Зеленский заявил на встрече с европейским комиссаром по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом, сообщает Depo.ua со ссылкой на Укринформ.

“Новоизбранный президент также подчеркнул, что начал диалог с парламентом, и подчеркнул необходимость принять новый закон о выборах в Верховную Раду, который обеспечил бы новое качество политики”, - говорится в сообщении.

Зеленский во время встречи также подчеркнул, что готов вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательство.

“Наш приоритет – не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация энергетики, деолигархизация масс-медиа”, – отметил Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, новоизбранный президент также заверил Иоганнеса Хана, что европейский выбор Украины является безальтернативным. Отмечается, что стороны также обсудили конфликт на востоке Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:13

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ты ездил когда-нибудь из Умани в Черкассы? Т.е. из одного города 100К в другой город 100К+ в пределах одной области!


Дорога Корсунь-Смела - очччень реккккоменддддую. Я в субботу проехался. После этого объездная Золотоноши для меня - автобан. :mrgreen:

Хуже всех в Украине освоили деньги на дороги именно в Черкасской области.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:21

  Очкарик написав:
  zРадио написав:Ты ездил когда-нибудь из Умани в Черкассы? Т.е. из одного города 100К в другой город 100К+ в пределах одной области!


Дорога Корсунь-Смела - очччень реккккоменддддую. Я в субботу проехался. После этого объездная Золотоноши для меня - автобан. :mrgreen:

Хуже всех в Украине освоили деньги на дороги именно в Черкасской области.

А где деньги, Зин?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:23

  Очкарик написав:
  zРадио написав:Ты ездил когда-нибудь из Умани в Черкассы? Т.е. из одного города 100К в другой город 100К+ в пределах одной области!


Дорога Корсунь-Смела - очччень реккккоменддддую. Я в субботу проехался. После этого объездная Золотоноши для меня - автобан. :mrgreen:

Хуже всех в Украине освоили деньги на дороги именно в Черкасской области.


По этой не ездил. А вот из Умани в Черкассы - 1 раз в жизни. По счастью, регулярно мне не надо - и туда, и туда теперь ТОЛЬКО из Киева :mrgreen:

Насчет того, что хочет население: что касается зарплат, пенсий и тарифов - тут и спрашивать не нужно :D Итак понятно, чего хотят, а непонятно, как оперативно это исправить. А вот гуманитарные вопросы - это реально то, что можно подкорректировать быстро под запрос общества.

Зеленский языковой закон "проглотил", но значительная часть его избирателей обиду уже затаила. Но тут важно понимать, что в случае Зеленского это не просто избиратели - это народное большинство, еще и географически распределенное наиболее равномерно, чем это было когда-либо еще за последние 15 лет!

А значит по этому градуснику можно (и нужно) замерять реальные настроения в обществе и корректировать политику
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:23

  UA написав:Советник президента рф сделал заявление:
https://echo.msk.ru/news/2421505-echo.h ... pXKvR3RCQ0

Она была актуальна ещё в 1945году.

Эта тема была поднята гораздо ранее, при чём в Ялтинском соглашении(секретной для СССР части).
Когда Сталин кинул союзников, её поднимал и я, как актуальную(к этому есть обоснованные причины).
https://echo.msk.ru/news/2421505-echo.h ... pXKvR3RCQ0
- Срачь дикий именно всех изгоняет РФ, Украинские Воры экономическим уничтожением цивилизации.(внутреннее противостояние которой - "Майдан" покрывается внешней Агрессией РФ)

Не стоит забывать, что соседи по Марбелье правят и в РФ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 07 тра, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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