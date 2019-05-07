Читать умеешь или хуже чем профессор Янукович? Написано "уходя". Янукович не уходил с поста президента, как полагается.
Understand?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:55
Читать умеешь или хуже чем профессор Янукович? Написано "уходя". Янукович не уходил с поста президента, как полагается.
Understand?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:07
На фото с будкой? Нормальная для сельской местности.
Ему там фоточку с канадщины кинули, не хочешь сравнить?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:10
Ну шо ты мелешь? Ты ездил когда-нибудь из Умани в Черкассы? Т.е. из одного города 100К в другой город 100К+ в пределах одной области!
И хватает же наглости еще обвинять других в необоснованной критике...
На, любуйся!
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:10
Re: Політичні дискусії
Не стовори себе кумира - Саакашвили обладает даром шуметь, лучше бы он обладал даром уметь.
Уже поздновато...
Радио прав на все 100%, жаль плюсы с ветки убрали.
Продолжается молчанка - что-то говорит Разумков, что-то - Данилюк, что-то уже отчебучивает Герус (или кто там предлагает сдавать декларации всем поголовно).
И встречи с раввинами, депутатами и с муллами (не успел ещё?) тоже, наверное, нужны.
Но надо сначала с гражданами. Планами поделиться, подходы к решению проблем обозначить.
И опять Радио прав - выбрали его не ради обещаний, а ради надежд. Так может распросить людей - чего они ждут?
Ну и доказать людям, что не марионетка, а личность...
Ой, что-то я размечтался
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:10
Re: Політичні дискусії
Советник президента рф сделал заявление:
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:11
Политика - вещь "грязная".
Пока одни гибли, другие отдавали последнее и делились кровом с беженцами наши кормчии не стеснялись "отрубывать руки"
В то же время Зе официально заявил:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:13
Re: Політичні дискусії
Дорога Корсунь-Смела - очччень реккккоменддддую. Я в субботу проехался. После этого объездная Золотоноши для меня - автобан.
Хуже всех в Украине освоили деньги на дороги именно в Черкасской области.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:21
А где деньги, Зин?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:23
По этой не ездил. А вот из Умани в Черкассы - 1 раз в жизни. По счастью, регулярно мне не надо - и туда, и туда теперь ТОЛЬКО из Киева
Насчет того, что хочет население: что касается зарплат, пенсий и тарифов - тут и спрашивать не нужно Итак понятно, чего хотят, а непонятно, как оперативно это исправить. А вот гуманитарные вопросы - это реально то, что можно подкорректировать быстро под запрос общества.
Зеленский языковой закон "проглотил", но значительная часть его избирателей обиду уже затаила. Но тут важно понимать, что в случае Зеленского это не просто избиратели - это народное большинство, еще и географически распределенное наиболее равномерно, чем это было когда-либо еще за последние 15 лет!
А значит по этому градуснику можно (и нужно) замерять реальные настроения в обществе и корректировать политику
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:23
Она была актуальна ещё в 1945году.
Эта тема была поднята гораздо ранее, при чём в Ялтинском соглашении(секретной для СССР части).
Когда Сталин кинул союзников, её поднимал и я, как актуальную(к этому есть обоснованные причины).
- Срачь дикий именно всех изгоняет РФ, Украинские Воры экономическим уничтожением цивилизации.(внутреннее противостояние которой - "Майдан" покрывается внешней Агрессией РФ)
Не стоит забывать, что соседи по Марбелье правят и в РФ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 07 тра, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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